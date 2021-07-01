美國邁阿密倒樓事故死亡數已上升至16人，住宅樓為何倒塌？

24 分钟前

圖像來源，Getty Images

在美國邁阿密附近住宅樓倒塌的現場，搜救人員在周三（30日）發現4名受難者屍體，這意味著事件的死難人數上升到16人。

搜救人員繼續在廢墟中搜尋倖存者，目前仍有超過140人失蹤。美國總統拜登將在本周四前往當地視察。

12層高的高級住宅樓尚普蘭大廈南座在上周突然倒塌，圍繞這一事故的疑問層出不窮。

專家指出，導致這座40年樓齡的樓宇倒塌的可能理由有多種，包括環境影響到結構問題。

一個監控錄像日前公開，它記錄了這座住宅樓倒塌過程。錄像是從臨近樓宇處拍攝的，從中可見，尚普蘭大廈並非一下子崩塌，而是分階段倒下的。

朝南的部分倒塌之後，過了三秒鐘，朝北的部分建築隨即傾斜下來，再過五秒鐘之後，朝東的部分也坍塌了。

一些看過錄像的專家相信，最先倒塌的可能是朝南的游泳池區域。

有媒體報道稱，有一名住戶曾在樓宇倒塌前幾秒與丈夫通電話，她看到窗外並對他說：「親愛的，游泳池要塌了。」

儘管目前還不能確定倒塌的原因，但在3年前就有樓宇結構檢查報告指出，大廈的游泳池存在安全隱患。

這份報告當時指出，游泳池底下的防水設施與塗層已經「超過了使用年限」，對游泳池下的混凝土層「造成結構性損害」。如果無法盡快更換防水設施，混凝土的損害將會「極快地擴張」。報告還稱，在地下停車場的樑柱與牆面已經出現了多處裂痕。

然而，這份2018年發表的報告並沒有認為樓宇會有倒塌的風險，只是建議盡快修復混凝土受損的部分。但這一修復工程直至大廈倒塌都沒有啟動。

今年較早前，尚普蘭大廈房屋委員會的主席警告住戶稱，停車場區域的損壞已經「顯著惡化」，修復樓宇需要的費用從900萬美元上升至1500萬美元。

結構工程師巴提斯塔（Greg Batista）對BBC表示，建築混凝土損壞是倒塌的可能原因之一。

「這些在沿海地帶的房屋很容易受到剝落的影響，」他說。巴提斯塔曾在佛羅里達州進行過數千次的樓宇檢查。

他解釋道，水分會侵蝕混凝土中的鋼材，相應產生的壓力會使混凝土暴裂、剝落，對結構穩定性產生巨大影響。「只需要一根梁或柱倒塌，就會觸發多米諾骨牌效應。」

還有一些研究人員認為，沉降也影響了樓宇的穩定性。

佛羅里達國際大學在去年發表一項研究，指出尚普蘭大廈在90年代時，每年以2毫米的幅度下沉。樓宇之下的土地沉降會導致建築物出現裂痕，甚至結構性問題。

這項研究還包括其他建築物，但尚普蘭大廈南座的下沉幅度尤為顯著。

主持研究的教授多溫斯基（Shimon Wdowinski）稱，對尚普蘭大廈南座的研究在1999年停止，之後20多年間樓宇是否繼續下沉、以何種速率下沉，不得而知。

他稱，這座建築物下沉這一事實本身並不能完全解釋它的倒塌。

也有人認為，臨近新建築、18層高的「八十七公園」施工時帶來的震動，可能引發了地基鬆動。

尚普蘭大廈南座的居民曾在2019年報稱，他們感覺當附近施工時，樓宇會出現晃動。

專家指，調查尚普蘭大廈南座倒塌的真正原因可能需要更長時間。結構工程師需要研究設計圖紙，取樣現場的鋼材與混凝土，研究倒塌之前樓宇損壞的種種跡象。