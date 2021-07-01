美國前國防部長唐納德·拉姆斯菲爾德去世，享年88歲

6 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拉姆斯菲爾德(左)在尼克松政府中建立了地位，之後在福特(右)手下工作。

唐納德·拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld）去世，享年88歲，他曾在傑拉爾德·福特（Gerald Ford）和喬治·W·布什（George W Bush）任總統期間擔任國防部長。

他以支持美國應對9/11恐怖襲擊而聞名，但他的政治生涯最終因伊拉克不斷升級的衝突而毀於一旦。

在長達數十年的職業生涯中，拉姆斯菲爾德因智勝對手而贏得了「終極華盛頓圈內人士」和「真正的政治倖存者」的名聲。但對他的批評者來說，他是無情的鷹派人士——一個為了權力而不擇手段的人，以及戰爭設計師。

公眾對他最令人難忘的一個時刻是在2002年一次新聞發佈會上，當被問及將薩達姆·侯賽因（Saddam Hussein）與大規模殺傷性武器聯繫起來缺乏證據時，他用「已知的已知」和「已知的未知」之說法給出了迂迴的回應，引起公眾嘲笑。

唐納德·亨利·拉姆斯菲爾德在1932年7月9日出生於芝加哥。他的父親是一名房地產推銷員，二戰期間參加了海軍。童年時，拉姆斯菲爾德是一名鷹級童軍，後來他愛上了摔跤。

他後來獲得海軍獎學金，到普林斯頓大學（Princeton University）學習政治學。1954年至1957年間，他追隨父親的足跡應徵入伍，成為飛行員和飛行教官。

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轉入預備役後，他來到華盛頓特區，先成為國會議員的助理，然後在1962年當選伊利諾伊州的眾議院議員。

拉姆斯菲爾德於1969年辭職後，擔任理查德·尼克松（Richard Nixon）的經濟機遇辦公室（Office of Economic Opportunity）主任，之後在政府擔任其他職位，包括在1973年至1974年擔任美國駐北約大使。

在尼克松因水門事件辭職後，拉姆斯菲爾德先任命為拉爾德·福特（Gerald Ford）的幕僚長。

在1975年一次內閣改組中，他被任命為國防部長，當時43歲，成為該職位上最年輕的成員。

拉姆斯菲爾德任職時，美國的政策仍被冷戰焦慮所主導，他監督了三叉戟核潛艇和「和平維護者」MX洲際彈道導彈項目的發展。他還破壞了亨利·基辛格（Henry Kissinger）在此期間與蘇聯進行的限制戰略武器談判（SALT II）。

在福特總統敗給吉米·卡特（Jimmy Carter）並於1977年卸任後，拉姆斯菲爾德進入私營部門，同時保留了一些聯邦兼職工作，包括曾擔任羅納德·里根（Ronald Reagan）總統的中東特使。

他在製藥公司GD Searle & Co擔任了近10年高級管理職位，並在電子製造商General Instrument擔任首席執行官和董事長，之後返回製藥公司擔任吉利德科學（Gilead Sciences）的董事長。

圖像來源，Bettmann via Getty Imates 圖像加註文字， 拉姆斯菲爾德於1977年獲得總統自由勳章，照片中是1975年的他和副總統迪克·切尼。

他從未遠離政治，1998年被選為一個兩黨委員會的負責人，負責評估彈道導彈對美國的威脅。克林頓政府的情報評估淡化了蘇聯解體後北美大陸的安全風險，引發公眾對這一情報評估的尖銳批評。

這些發現後來被稱為拉姆斯菲爾德報告（Rumsfeld Report），該報告認為，美國面臨著來自朝鮮、伊拉克和伊朗等公開或潛在敵對國家日益增長的威脅。報告指出，這些國家可能在決定追求導彈能力之後，5年內對美國造成「重大破壞」——遠低於情報估計的15年。這些發現重新引發了有關美國導彈防禦系統和防禦政策的激烈辯論。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喬治•W•布什和拉姆斯菲爾德優先考慮重建他們認為正在衰落的軍隊。

回到內閣

在2000年激烈選舉之後，拉姆斯菲爾德被提名為小布什政府的國防部長。他曾經是任職中年紀最小的，但後來成了年紀最大的。

拉姆斯菲爾德是一位受到黨內保守派歡迎的資深人士，他曾擔任布什競選團隊的外交政策顧問。布什形容他的任命凸顯出其「偉大的判斷力」和「強有力的遠見」。

在總統的內閣中，拉姆斯菲爾德發現國務卿科林·鮑威爾（Colin Powell）和副總統迪克·切尼（Dick Cheney）個性很強——早在70年代，迪克·切尼就接替他成為福特的幕僚長。

布什政府的首要任務，是讓五角大樓做好凖備，以應對新的、不斷發展的安全威脅。拉姆斯菲爾德被任命後，負責改進和精簡一支被視為抗拒變革的軍隊。

據報道，在政府早期階段，他坦率地重申文職控制權的做法冒犯了軍方高層。

但隨後，在就任總統不到9個月時，美國遭到了前所未有的攻擊。

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9/11和後果

2001年9月11日上午，世貿中心遭到襲擊時，拉姆斯菲爾德正在五角大樓與國會議員舉行早餐會，以贏得他們對導彈防禦系統的支持。

拉姆斯菲爾德堅持繼續發表他的每日簡報，當國防總部本身被另一架被劫持的飛機擊中時，他還在裏面。

他後來回憶說，他感覺大樓在搖晃，就跑向了墜機地點，導致官員們難以找到他，造成一片混亂。「我在外面呼吸到新鮮空氣，看到一片混亂，」他寫道。「這是我第一次看到大樓西側升起黑煙。我沿著五角大樓周邊跑，看到火焰升起。」

美國有線電視新聞網播放的視頻片段顯示，拉姆斯菲爾德幫助用擔架把人送到安全的地方，然後回到裏面協調國家的應對行動。

後來在解密記錄中發現的證據表明，在襲擊發生的幾小時內，拉姆斯菲爾德就已經在考慮對主要嫌疑人奧薩馬·本·拉登（Osama Bin Laden）以及薩達姆·侯賽因（Saddam Hussein）統治的伊拉克進行報復性打擊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在是否繼續支持拉姆斯菲爾德的問題上，布什面臨來自資深共和黨人的阻力。

「已知的未知」

第一反應是，預測可能發生的事。

10月7日，襲擊發生後不到一個月，美軍開始對阿富汗的基地組織和塔利班發動空襲。

隨後迅速展開了地面行動，拉姆斯菲爾德在簡報會上定期提供最新情況，這提高了他的聲譽。

但到了2002年，布什政府的注意力轉向伊拉克。總統特別指出，朝鮮、伊朗和朝鮮都屬於他所謂的「邪惡軸心」。他說，這些國家尋求大規模殺傷性武器，威脅世界和平。

就在國情咨文發表幾周後，拉姆斯菲爾德在五角大樓的一次簡報會上被問及證據不足的問題，以他著名的「已知和未知」做出反駁。

這個說法並不是拉姆斯菲爾德發明的，但考慮到布什政府的立場和發動戰爭的爭議，這個反應在當時引起廣泛嘲笑。

在放棄了在聯合國獲得授權使用武力的決議後，美國和英國繼續推進單獨入侵的計劃。伊拉克自由行動開始於2003年3月，不過他們的證據和理由一直受到質疑。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2001年11月，拉姆斯菲爾德(中)和前紐約市長魯迪·朱利安尼(右)一起遊覽世貿遺址。

拉姆斯菲爾德是內閣中最強硬的成員之一，被認為是這場衝突的關鍵策劃者。

那一年，他在一份備忘錄中預測，這場戰爭將是一場「漫長而艱難的戰鬥」，歷史證明了這一點，近20年過去了，美國軍隊仍在為擺脫衝突而糾結。

這位國防部長從來不會遠離新聞頭條，總是出現他做出失敗決策的消息。拉姆斯菲爾德在任期間因其處理衝突的方式而飽受批評，他以坦率和有爭議的即興言論而聞名。

但布什堅定地支持他，甚至在阿布格萊布虐囚醜聞之後，當時美軍士兵與伊拉克囚犯擺出羞辱姿勢的照片被洩露。

到那時已經很清楚了，儘管有恐懼和批評，伊拉克在入侵前沒有儲存生物、化學或核武器。叛亂和暴力事件的不斷升級，拉姆斯菲爾德的領導能力也受到質疑，他面臨著越來越大的辭職壓力。

拉姆斯菲爾德說，他曾因阿布格萊布事件兩次提出辭職，但總統繼續支持他，甚至，在總統2004年11月贏得連任後，還要求他繼續留任。

又過了兩年，共和黨在2006年中期選舉中慘敗，布什終於承認需要對沖突採取「新視角」。此時，在軍隊裝備方面， 拉姆斯菲爾德已經受到公眾批評。 他甚至承認曾使用機器在致陣亡士兵家屬的吊唁信上簽名。

總統仍然對他即將離任的工作和政治遺產表示讚賞。但他的父親老布什卻不這麼樂觀——後來他形容拉姆斯菲爾德是個「傲慢的家伙」，認為他兒子的總統生涯受到了傷害。

在他2011年的回憶錄中，拉姆斯菲爾德仍然對戰爭的處理方式表示不滿，不過他確實對自己的一些言論表示遺憾，並承認美國本可以向伊拉克派遣更多的軍隊。

2013年，他成為了奧斯卡獲獎導演埃羅爾·莫里斯（Errol Morris）的紀錄片《未知》（the Unknown Known）的主角。

該紀錄片的電影製作人開始像在拍攝《戰爭迷霧》（The Fog of War）中，與前國防部長羅伯特·麥克納馬拉（Robert S McNamara）對話一樣，深入研究拉姆斯菲爾德的思想。但後來承認，在與難以捉摸的拉姆斯菲爾德進行了 33 小時採訪後，他仍似乎對伊拉克戰爭如何開始知之甚少。

他把與拉姆斯菲爾德的見面比作《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）中愛麗絲與柴郡貓（Cheshire Cat）的相遇，一樣令人費解。