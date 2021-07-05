美中關係：對抗中國的「鷹法案」背後 凸顯美國兩黨「共識下的分歧」

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美國眾議員在6月30日審議了「確保美國全球領導地位與接觸法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act），該法案縮寫為「Eagle Act」，因此也被稱為「鷹法案」。

「鷹法案」旨在提高與中國的競爭力並在人權方面施壓中國，內容包括增加投資以促進美國製造業、貿易、與盟國及合作伙伴合作、重新參與國際組織等。該法案由美國民主黨牽頭提出。

然而表決在即，共和黨籍眾議員邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）表示，對該法案提出反對，這意味著眾議員外交事務委員會很可能將在沒有共和黨支持下推進該法案。

對此，中國外交部發言人汪文斌回應，美國要怎麼發展，怎麼提升自己的競爭力，是美國自己的事，但不應當總是拿中國說事，把中國當作「假想敵」。

共識下的分歧

從共和黨議員的表態來看，他們反對「鷹法案」不是對華態度軟化，而是認為這份民主黨人提出的法案做得不夠。

比如，共和黨人認為，「鷹法案」要求進行太多前期研究，錯失採取有意義行動的機會，還有收緊對技術出口的控制，對敏感個人數據取得的監管等方面。

「很大程度上，這只是一個信息傳遞的法案，」一名共和黨助手錶示。

其次，在民主、共和兩黨一直以來針鋒相對的議題，也延及"鷹法案"，比如共和黨人反對法案中授權資助氣候倡議的條款。

「鷹法案」背後凸顯出美國兩黨「反華共識」下的分歧。

美國聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗向BBC中文表示，共識下美國對待中國有不同的政治譜系，比如"懲罰派"認為需要以最強力手段全方位懲罰中國在貿易、南海、人權、新冠疫情等方面對美國利益造成的損失；"拯救派"則承認中國依然是美國商品的重要出口市場，雖然兩國分歧明顯，彼此會激烈競爭，但不妨礙在某些領域有合作。

馬釗表示，無論是"懲罰派"還是"拯救派"都將中國定位成"戰略競爭者"或"戰略對手"，但是對競爭的方式和結果，尚未達成一致。

「鷹法案」內容要點：

增加美國國務院在印太區域的人力和資源投入，提出區域發展藍圖，加強美國參與，包括那些通常被美國外交政策忽視的國家。

強調多邊主義的力量，加強美國在聯合國等國際組織，以及亞太經合組織等區域組織中的領導地位。

通過雙邊和三邊接觸以及四方對話，加強美國與合作伙伴和盟友的承諾。

通過氣候、疫苗外交、發展融資以及數字和網絡方面的合作關係，促進美國在世界舞台上的戰略和經濟競爭力。

讓中國這個世界上最大的溫室氣體排放國在氣候問題上負起責任，以確保中國發揮建設性的作用。

對中國的侵犯人權行為作出回應，使中國的維吾爾族強迫勞動付出代價，以及為符合條件的香港人提供臨時保護和難民身份，強化美國價值觀。

加強美國的經濟外交和治國之道，塑造全球經濟的管理規則，為美國工人和企業賦能，投資未來技術。

拜登的框架

今年4月29日是美國總統拜登上任100天的日子，但一百天內拜登的主要施政重點放在新冠疫情和經濟紓困，與此同時修復與國際組織的關係，重塑美國的全球領導力。

但在中國問題上著墨較少。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，在涉及中國問題上有三種處理方式：對抗、競爭與合作。從具體行動來看，拜登政府更傾向於對抗與競爭。

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比如，美國在3月發佈《國家安全戰略臨時指南》，將中國視為唯一具有綜合實力、挑戰美國的競爭對手。之後馬不停蹄在阿拉斯加會見舉行雙邊會談，雙方針鋒相對成為媒體關注焦點。

此外還加強了與盟友的合作，與日、澳、印開展"四方安全對話"；以及在美日峰會後的聲明中直接反對中國在南海的活動。

在馬釗看來，拜登「並非通過擴大合作來避免或者縮小競爭，而是要分割合作與競爭領域；而且即便是合作，美國也要突出美國的領導權，並增加美國的競爭優勢。」

清華大學戰略與安全研究中心客座研究員安剛撰文表示，拜登不同於特朗普，設置了「有邊界的戰略競爭框架」，並做了四件事情——清理特朗普政府對華政策「遺產」，有棄有承；推進全球戰略收縮，從中東、阿富汗撤出實際力量，集中精力實施升級版的「印太戰略」；舉價值觀和多邊主義旗號，與盟友伙伴國家協調對華政策；將應對氣候變化放在中美合作籃子的首要位置。

安剛認為，以上可以算作拜登對華政策的「上半場」；「下半場」美國國會則快軌審議內容險惡的涉華法案，拜登政府和兩黨議員紛紛往裏塞私貨，「抗衡中國、贏得競爭」這口鍋裏「沸騰亂燉」。