冷戰諜海揭秘：「捷克雙面諜自告奮勇 女兒坐享大筆遺產」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 理查德爵士最近罕見地講述了一名雙面間諜的女兒得到了一直存在倫敦銀行的大筆存款後變得十分富有的諜海往事

美國著名小說家馬克·吐溫曾經說過，「有時候真實比小說更加荒誕，因為虛構是在一定邏輯下進行的，而現實往往毫無邏輯可言。」

英國秘密情報部門軍情六處的前負責人理查德·迪爾洛夫（Richard Dearlove）爵士最近罕見透露了冷戰中一個為西方服務的雙面間諜的故事。

那是冷戰期間為西方服務的最重要的雙面間諜之一。

理查德爵士在英國《每日郵報》贊助的查爾克谷歷史節(Chalke Valley History Festival) 上講述了一名雙面間諜的女兒得到一直存在倫敦銀行的大筆存款後變得十分富有的諜海往事。

理查德爵士在1973年攜妻子被派駐布拉格使館，擔任英國駐捷克使館的一秘。當時捷克是共產主義蘇東集團的一員、東西方冷戰的前哨。

「送上門的間諜」

圖像來源，EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK 圖像加註文字， 在英國定居的前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾和他的女兒成為毒殺目標在2018年成為轟動一時的新聞。後來捷克情報部門的消息人士對BBC透露，他在英國定居兩年以後向捷克提供了情報

理查德爵士說，「表面上我負有外交使命，但基本上是用外交掩護作為秘密情報部門的人員在工作。我主要的工作是處理間諜事務。」

他提到了一個所謂的「上門者」，即主動找上門來、自告奮勇要為英國搜集情報的男子。他沒有具體點名，但說「他是一名捷克情報官員，工作是負責讓捷克人努力向英國情報界滲透。」

他說那個間諜案有個完滿的結局。捷克雙面間諜的動機是報復同僚，另外還想讓女兒過上另外一種生活。

「他得到了很多錢，都沒有花，存進了倫敦的一個銀行。那筆錢連本帶利能讓人在一段時間裏過得十分富裕。」

捷克女富商

理查德爵士沒有透露這名捷克間諜的姓名，但據信是解密的捷克檔案中提到的米羅斯拉夫·克羅查，此人是在克格勃受過訓的捷克秘密警察中的少校。

1989年捷克發生了「天鵝絨革命」，哈維爾上台結束了共產主義制度。之後，一名英國的情報人員去布拉格見到哈維爾總統並對他說，「我希望你找到那個女孩子。」

理查德爵士說，「她當時的生活很糟糕。她不知道父親遭遇了什麼，只知道發生了災難性的事件。她被叫去同哈維爾會面，哈維爾把她父親的錢給了她。他給她一張有大筆英鎊的支票。

現在她是一位富有的捷克女商人。」

秘密接頭落空

圖像加註文字， 捷克總統哈維爾幫助英國情報機關找到了捷克雙面間諜的女兒

理查德爵士說，在捷克的英國使館工作，如果你年輕而且幹勁十足，也被會被懷疑是間諜。因此他需要經常保持警惕，弄清自己是否成為對付調查的對象。

因為那位雙面間諜是捷克情報部門的軍官，他對捷克秘密警察派去監視理查德的反間諜人員都了如指掌。

當那位捷克秘密警察心臟病發作住院後，他的俄羅斯妻子將一些秘密文件交到他的辦公室，裏面有下次同理查德·迪爾洛夫接頭的指示。那次秘密接頭的安排有所暴露。

理查德·迪爾洛夫在去接頭的時候發現接頭地點已經處於監視下。顯然捷克方面在查找接頭的人。理查德爵士說，當然捷克的雙面間諜沒有露面，他最後死於自然原因。

理查德爵士說，聯絡和操縱間諜的風險很大，但並不是對他本人，而是對提供機密的人。如果他被捉獲，就會被處決。

《完美的間諜》

冷戰期間因為捷克地處中歐的核心位置，布拉格成為東西方陣營國家間諜活動的主要基地之一。這段歷史也反映在英國著名的間諜小說當中。

圖像加註文字， 約翰·勒·卡雷寫過一個名為《一個完美間諜》的小說，講述了英國情報官員皮姆被捷克情報機構策反的故事。他生前在採訪中曾說，小說的大部分內容反映了他本人的早年生活

去年底去世的英國小說家約翰·勒·卡雷（John le Carré）曾經寫過一個名為《一個完美間諜》的小說，講述了英國情報官員皮姆被捷克情報機構策反的故事。勒·卡雷生前在採訪中曾說，《一個完美間諜》的大部分內容反映了他本人的早年生活。

在勒·卡雷成為職業小說家前，他曾經是英國軍情六處的情報官員。和小說的主人公一樣，他在1950年代為英軍做情報工作，負責審訊捷克叛逃者。

在小說中策反皮姆的捷克情報官員阿克塞爾是個有捷克背景的德國人。他和皮姆約定彼此給對方的情報機關餵料，讓他們以為得到了對方的國家機密以確保彼此在職業中生存，與此同時改變舊的政治秩序。

小說中間諜生涯一帆風順的皮姆說，「當現實不夠美好，背叛就像是想象」。

新冷戰前沿

美國前情報官員約翰·辛德勒在2018年撰文說，捷克在1990年代中期後就成為俄羅斯間諜的活躍地，他們的活動大部分集中在布拉格。

因為捷克對外國人進出境管理相對寬鬆，而且北約加強了在捷克的軍事部署，增加了那裏作為情報搜集地的價值，許多媒體報道仍然將布拉格描繪成一個間諜戰的中心。

最近捷克安全官員在BBC的報道中警告說，俄羅斯和中國都加強了在捷克的間諜活動。

圖像加註文字， 捷克安全官員曾警告說，俄羅斯和中國都加強了在捷克的間諜活動

今年捷克同俄羅斯互相驅逐外交官，俄羅斯軍事情報部門被指參與了2014年兩次捷克軍火庫爆炸的破壞行動。

在英國定居的前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾和他的女兒成為毒殺目標在2018年成為轟動一時的新聞。當時英國指責俄羅斯發動了刺殺攻擊。

斯克里帕爾曾在俄羅斯軍事情報部門服役。他在1990年代負責軍事情報部的人事部門，掌握了大量在歐洲的俄羅斯特工情況。

1995年斯克里帕爾在西班牙被軍情六處策反，開始向英國提供情報。

2004年斯克里帕爾在俄羅斯被捕並被判處13年監禁。但在 2010年斯克里帕爾在交換間諜中獲釋來到英國定居。後來捷克情報部門的消息人士對BBC透露，他在英國定居兩年以後向捷克提供了情報。

據報斯克里帕爾在後來幾年外出旅行頻繁，他在2012年至少去過布拉格一次。一位情報專家對BBC記者說，斯克里帕爾可能向西方國家的間諜機構通報俄羅斯在海外的間諜活動。