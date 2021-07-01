美媒：特朗普集團首席財務官涉嫌稅務犯罪被起訴

8 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 艾倫·魏塞爾伯格（中）是特朗普集團的首席財務官

美國媒體報道，美國前總統特朗普的公司與其首席財務官因涉嫌稅務犯罪，已被檢方起訴。

現年73歲的艾倫·魏塞爾伯格（Allen Weisselberg）在當地時間周四上午（7月1日）向紐約當局自首。他是特朗普集團的首席財務官，檢方對他的起訴書預期在當日下午公開。

他的律師表示：「魏塞爾伯格先生不打算認罪，他會在法庭上對抗這些控罪。」

本案的控罪估計是圍繞魏塞爾伯格及其他公司高層主管通過出租公寓與汽車牟利、但未正確繳稅。

根據《紐約時報》報道，魏塞爾伯格在周四上午自行走進曼哈頓區刑事法庭。他與至少另一個特朗普集團的員工預料將在當日出庭應訊。

外界估計，特朗普本人不會在這宗案件中被控告，但是他的家族公司特朗普集團將捲入其中。該集團的生意包括高爾夫球場、度假村與賓館以及其他物業。

紐約曼哈頓區檢方與州檢方調查特朗普集團多年，這是首次對公司及其高管作出刑事控告。如果特朗普集團被判有罪，它將面臨罰款，可能有更多的商業合作伙伴會打算與之切割。

曾在2019年國會眾議院彈劾特朗普案中代表民主黨的首席律師戈德曼（Daniel Goldman）在推特上表示，今日的控告可能促使特朗普集團的債權人紛紛要求公司償還債務，導致公司面臨破產。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 紐約特朗普大廈

特朗普則稱，這些調查都帶有政治動機。

特朗普集團當日發表聲明指，魏塞爾伯格被用作傷害特朗普的「棋子」。聲明寫道：「這不是正義，這是政治。」

特朗普的個人及公司的納稅記錄也是檢方調查的焦點之一。數月前，美國最高法院裁定支持曼哈頓檢方獲得特朗普的財務記錄。特朗普是自1970年代的福特（Gerald Ford）總統以來，第一個不公開個人稅收記錄的美國總統。

儘管面臨多項財務調查，特朗普一直堅稱，他與公司未有任何不法行為。

《紐約時報》去年發表報道稱，特朗普在2016年和2017年度僅繳納了750美元的所得稅，而在此前的15年中，他有10年根本沒有繳納所得稅。報道指，特朗普的財務狀況長期虧損，並多年避稅。