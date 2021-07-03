中共建黨百年、孟晚舟再出庭、香港《國安法》週年與本周更多故事

41 分钟前

圖像來源，EPA

踏入2021年7月，中國共產黨隆重慶祝建黨100週年。中央總書記兼中國國家主席習近平稱，欺負中國者「必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」的話。同一天，香港慶祝政權移交週年，但民主派遊行再次被禁。

同樣在本周，中國科技巨頭華為的首席財務官孟晚舟在加拿大溫哥華出庭，其法律團隊寄望於一系列新公開的文件，希望借此推翻美國檢方向加拿大提出的引渡申請。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中共舉行建黨百年慶典 習近平稱欺負中國必將「頭破血流」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 在出席集會時，習近平身穿灰色中山裝，形制酷似中共前領導人毛澤東的穿著。而其他政治局常委和前任領導人均身穿黑色西裝。

慶祝中國共產黨成立100週年集會周四（7月1日）在北京舉行，聲勢浩大。中共中央總書記，中國國家主席習近平發表演說，稱中國「從來沒有欺負、壓迫、奴役過」其他國家人民，也不允許外來勢力欺壓中國。「誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」

1949年3月23日，毛澤東率領一眾官員離開當時中國共產黨中央總部所在地河北省西柏坡，移師古都北平（現在的北京），籌備建立新政權。根據官方記載，毛澤東曾形容稱這次進京就像一次「趕考」。

六十多年後，習近平2019年7月來到西柏坡考察時，也稱中共「面臨的挑戰和問題仍然嚴峻」，「『趕考』遠未結束」。

BBC中文網凖備了系列報道，回顧這100年的中共、中國與世界。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平演說稱：「中國人民也絶不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」

2. 《香港國安法》實施一週年

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港社運人士的七一質問：為什麼可以聚集辦慶典但不能搞示威？

2020年6月30日夜間，香港行政長官林鄭月娥依照中國全國人民代表大會常務委員會決議，簽署《香港國安法》，公布生效。在《香港國安法》實施一週年，與7月1日香港政權移交24週年之際，署理行政長官兼新任政務司司長李家超稱，香港在《國安法》下可「由亂轉治」，有望「谷底反彈」。

在香港會議展覽中心裏觥籌交錯之際，香港民間人權陣線放棄申辦年度七一遊行，另外三個政團各自申辦，遭警方反對，警方再次採用「六四」當晚做法，引用《公安條例》封閉維多利亞公園部分範圍，警告任何人士進入即屬刑事犯罪，可面臨最高12個月監禁。

警察在維園周邊的銅鑼灣鬧市部署大量警力。至晚上，一位男子突然持刀刺向一名警員，據報， 兇嫌在被警員圍捕時自殘，送往醫院搶救之後不治身亡。林鄭月娥譴責襲擊行為，新任保安局局長鄧炳強定性案件為「孤狼式本土恐怖襲擊」，警方則列作「意圖謀殺」調查。

3. 華為孟晚舟加拿大再度出庭

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 孟女士的律師一直在爭辯的是，實施拘捕的方式有濫用程序的嫌疑。

中國科技巨頭華為的首席財務官孟晚舟本周在加拿大溫哥華出庭，其法律團隊寄望於一系列新公開的文件，希望借此推翻美國檢方向加拿大提出的引渡申請。

當地時間周二（6月29日）上午，加拿大法庭公開一批匯豐銀行的內部文件。其中包括了匯豐員工的往來郵件、內部報告，會議記錄、演算表等，內容涉及華為及子公司與匯豐的業務往來。

這些文件此前從未公諸於世，或將成為孟晚舟一方辯護的核心材料。

華為加拿大公司發表聲明稱，上述的匯豐文件證明，美方的指控是"錯誤且具誤導性的"。

4. 中國哈爾濱「龍人」頭骨重現人間

圖像來源，Kai Geng 圖像加註文字， 龍人的頭骨很大，但大腦尺寸和我們人類大腦的平均大小差不多。

中國研究人員將一個古老的人類頭骨公之於眾，這可能屬於全新的人類種群。

該研究小組聲稱，在尼安德特人（Neanderthals）和直立人（Homo erectus）等已知的古人類種群中，這是進化史上最接近現代人類的近親。

綽號「龍人」（Dragon Man）的標本代表著至少14.6萬年前生活在東亞的人類種群。 有人於1933年在中國東北的哈爾濱發現這一標本，但直到最近才引起科學家們注意。

5. 中國介入英阿福克蘭群島主權之爭

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 2022年將是福克蘭群島戰役40週年。

中國在聯合國指英國控制的福克蘭群島（Falkland Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島）是殖民主義遺留問題。與此同時，中國還可能向阿根廷出售先進戰機也受到關注。

最近，英國皇家海軍驅逐艦「保衛者」號（HMS Defender）在黑海克里米亞附近航行，受到俄羅斯20餘架飛機及兩艘海岸警衛隊船艦尾隨。英國記者和評論員彼得·希琴斯（Peter Hitchens）以福克蘭群島為例，批評英國軍艦的做法「不明智」。

現在在中國，許多媒體評論也在提及馬爾維納斯群島，說中國要積極介入英國同阿根廷在那裏的領土爭端，以反制英國對香港人權和新疆種族滅絶方面的指責。不少中國報道也在探討中國可能向阿根廷出口超音速戰鬥機、試圖改變福克蘭島軍事平衡的意義。

6. 中國礦主賤賣虛擬貨幣「礦機」紛紛「轉移產能」

圖像來源，Getty Images

今年5月到6月，中國密集出台政策，限制加密數字貨幣的交易；與以往不同的是，此次「中槍」的還有加密數字貨幣的「礦場」。

中國實際上長期以來已經封禁國內的加密貨幣交易所，但中國依然是全球最大的「挖礦」硬件和算力最集中的地區，這一輪封禁對比特幣全球算力打擊巨大，驟降約一半。

在中國之外，英國金融行為監管局（FCA）表示，全球最大的加密貨幣交易所之一幣安（Binance）被禁止進行任何須受監管的活動。

不僅是幣安，今年1月以來，英國要求加密貨幣相關企業在開展業務前必須在FCA註冊，而FCA的一位發言人表示，按照反洗錢法規，有相當多的加密資產企業未達標，「迄今為止我們所評估的公司中，超過90%的公司在我們介入後撤回了申請」。