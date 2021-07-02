新冠疫情：世界衛生組織警告歐洲或迎新一波爆發風險

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圖像來源，WHO 圖像加註文字， 凱瑟琳·斯莫伍德說，在球場外球迷混合聚集的地方正在傳播病毒。

歐洲的新型冠狀病毒新增感染病例在連續兩個月下降之後，在過去一周內增加了10%。世界衛生組織（WHO）警告，歐洲迎來新一波爆發的風險正在增加。

世衛的歐洲區域主任漢斯·克魯格（Hans Kluge）表示，風險的增加是由於疫苗鋪開的滯緩、病毒新變種的出現以及混合社交場合的增加。

正在進行的2020歐洲杯（Euro 2020）足球賽可能會扮演「超級傳播者」。

從英國倫敦和俄羅斯聖彼得堡返回自己國家的球迷當中有數百人確診。

世衛高級應急官員凱瑟琳·斯莫伍德（Catherine Smallwood）呼籲歐洲杯各主辦城市採取更多行動監察球迷的活動情況。

「我們需要關注的是球場周邊，」她說，並強調比賽前後的人員出行狀況，「比賽之後會發生什麼？他們會去擁擠的酒吧和酒館嗎？」

Delta變種病毒抬頭

最先在印度出現的新冠病毒Delta變種被歐洲很多國家視為最大的威脅。歐盟的疾病控制機構歐洲疾病預防控制中心（ECDC）估計，這一變種至8月底可能佔感染病例的90%。

俄羅斯在過去三天錄得創紀錄的死亡人數，單單在周四（7月1日）就有23543宗新增病例和672宗死亡。在莫斯科在新增病例大部分是Delta變種，而高層衛生官員已經在談論一種新的「Delta+」變種。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 數百名從俄羅斯回國的芬蘭球迷確診新冠病毒。

2020歐洲杯的主辦城市之一聖彼得堡在周四的24小時裏錄得115例死亡，之後這裏將要舉行這座城市的第六場也是最後一場歐洲杯比賽，由西班牙對瑞士。

有400宗病例被指與6月21日從聖彼得堡回國的芬蘭球迷有關，之後芬蘭衛生當局向公眾呼籲，避免前往俄羅斯。

歐足聯「不負責任」

德國聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）指責歐洲足球管理機構歐足聯（UEFA）「不負責任」。他表示，很明顯球迷互相擁抱會加劇病毒的傳染。他尤其指責歐足聯將在倫敦溫布利（Wembley）以及匈牙利布達佩斯進行的半決賽和決賽容許60000萬球迷入場的決定。

「我無法解釋為什麼歐足聯如此不理智……我懷疑這是因為商業因素，」澤霍費爾向路透社表示。歐足聯堅稱，有關球場內允許入場人數的決定「屬於當地主管當局的責任」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英格蘭與蘇格蘭進行比賽之前，數以千計蘇格蘭球迷聚集在倫敦萊斯特廣場。

在蘇格蘭，有近2000宗確診被認為與歐洲杯觀賽的人群有關。

蘇格蘭公共衛生署（Public Health Scotland）在周三（6月30日）表示，其中有1294宗新冠確診病例是與6月18日曾前往倫敦觀看蘇格蘭與英格蘭比賽的人有關。

這當中包括有397人是在溫布利球場內觀賽的。

由於新冠疫情限制，蘇格蘭在溫布利的那場比賽中只獲分配2600張門票，當局亦已警告球迷要有門票才前往當地，但是相信仍然有數以萬計的球迷去了倫敦。

很多人在比賽開始前大批聚集在倫敦市中心，在比賽進行至中場休息時，警方將聚集在萊斯特廣場的人群驅散。

分析

BBC衛生事務記者尼克·特裏格爾（Nick Triggle）

已經有很多人討論，觀看足球的人群混合聚集成為蘇格蘭疫情擴散的原因。

看見人們在球場和球迷區聚集的畫面，這是很容易引來攻擊的目標。

但問題是，數據並沒有提供相關的答案。

接觸者追蹤的數據是用來了解誰可能是確診者的密切接觸者，然後進行隔離。

它並不會告訴你任何個人是在哪裏接觸到病毒的——只會知道他們去過哪裏，以及他們什麼時候確診感染。

所以它告訴我們，有6%的陽性個案在這段時間裏曾去過賽場、球迷區、某人的家或者酒吧去看球。

人們出去享受蘇格蘭23年來的首次大賽正賽，這並不令人意外。

很有可能，這導致了一些傳染——不過也請記得，像酒吧裏喝酒或者共用公共交通工具前往賽場等室內環境會比在戶外球場看比賽更有傳播的風險——但是它也很難成為蘇格蘭病例大增的解釋。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在溫布利球場內的2,600名蘇格蘭球迷中，有近400人後來檢測出病毒呈陽性。

在全英各地，還錄得另外27989宗病例，是自1月以來的最高。但是，62.7%的英國成年人已經接種完兩劑疫苗。

由於錄得自2月以來的最高新增病例數字，葡萄牙在里斯本和波爾圖以及其他市政區均從周五起實施夜間宵禁

西班牙報告在20-29歲人士當中出現染病率急升的情況——每10萬人當中有366宗病例

德國預計Delta變種在本月病例當中佔超過70%，於是可能放寬對來自英國和葡萄牙旅客的隔離措施，因為新變種在兩國已經流行

歐盟的醫藥機構表示，目前已批准的兩劑疫苗似乎對Delta變種有抵抗作用。

雖然全歐洲在最近數月已經加快疫苗鋪開的速度，而且每三人當中就有一人已經接種完兩劑疫苗，但是俄羅斯的情況卻不一樣。

俄羅斯總統普京在周三呼籲俄羅斯民眾接種疫苗，但是目前只有16%的人接種了一劑。莫斯科衛生診所已經開始提供追加注射，以阻止疫情擴散，但是當地報道指，該市診所至少有一款疫苗已經斷供。