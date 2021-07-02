美國將在護照上添加第三種性別選項

14 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣佈了這一計劃。

美國拜登（Joe Biden）政府已經宣佈在護照上提供第三種性別選項的計劃。

然而，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，增加一個不同於男性和女性的選項將需要時間，需要進行一系列系統更新。

他還宣佈了一項新規定，允許人們在護照上自行選擇男性或女性。

在此之前，如果希望將自己的性別改為不同於出生證明上的性別，人們需要提供醫療證明，且只適用於從一種性別過渡到另一種性別。

布林肯說，美國國務院將與其他部門合作，「以確保護照持有人的旅行體驗盡可能順利」，並表示人們可以在國務院的一個專門網頁上關注這些變化的進展。

「通過這一行動，我表達了我們今天和未來對LGBTQI+群體的持久承諾，」布林肯周三（5月30日）表示。

這是美國總統拜登在LGBT方面議程中的最新舉措，該決定將給非二元性別、雙性人和性別不一致的美國公民提供選擇。

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上周，拜登任命了一名特使來促進世界各地的LGBT群體人權。幾天前，他的政府宣佈將為變性老兵提供性別確認手術。

LGBT權益組織美國少數人群權益組織「蘭姆達法律」（Lambda Legal）對當局沒有明確新性別選項的具體日期表示失望，但表示這對達納·茲伊姆（Dana Zzyym）來說是一場勝利。

達納·茲伊姆是一名美國雙性人退伍軍人，由於美國護照申請表上的性別選項只有男或女，其無法得到護照，因此多年來一直尋求在護照上增加中性人稱的選項。

在接受美國全國公共電台（NPR）採訪時，茲伊姆稱美國當局的舉動令人欣慰。

「這對所有雙性人和非二元性別者來說都是個好消息，因為這基本意味著我們可以拿到護照了，」茲伊姆說。「我們不需要撒謊來獲得護照，我們可以做自己。」

第三性別

此前，在加利福尼亞（California）和俄勒岡（Oregon）等美國下轄州，已經在出生證明和駕照上提供第三種性別選擇。居民無需提供醫療證明，便可對這些文件作出修改。

例如，在俄勒岡州，性別選項上出現「X」選項的首兩年，就有超過3500名民眾選擇了這一性別。在加州出現「X」選項後數月，也有1300人選擇了不分性別的身份證件。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 荷蘭在2018年發佈了第一本中性護照。

除美國外，全世界已有幾個國家在官方文件上提供了除男性和女性之外的其他選擇。

加拿大、澳大利亞、印度、巴基斯坦和尼泊爾等國已在護照上提供了非二元性別選項，而荷蘭在2018年發佈了第一本中性護照。「X」是最常見的第三選項。

然而，2020年，英國活動家克里斯蒂·伊蘭-凱恩（Christie Elan-Cane）在要求政府允許提供性別中立護照的訴訟中敗訴。