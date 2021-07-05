加拿大無名墓事件：為什麼悼念數百名原住民兒童

霍利·杭德里克（Holly Honderich）

BBC駐華盛頓記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新發現在加拿大全國引發反響

今年5月，加拿大發現了215具原住民兒童遺體，他們是加拿大最大寄宿學校的學生。這一發現引發了全國憤怒，人們要求進一步搜查沒有標記的墳墓。

在那之後，再多兩處類似墓地浮出水面，拉開加拿大第一民族對寄宿學校對學生死亡事件調查的序幕。

這樣的墳墓的數量不斷增加，目前已超過1100座，這引發了加拿大全國對住宿學校的反思。這些由政府資助的寄宿學校是要同化原住民兒童、摧毀原住民文化和語言政策的一部分。

以下是目前我們對這些發現的了解。

關於初步調查結果，我們知道些什麼?

今年5月，Tk'emlups te Secwepemc原住民部族酋長卡斯米爾（Rosanne Casimir）宣佈，在加拿大不列顛哥倫比亞省南部的坎盧普斯市附近發現215名兒童的遺體。

一些遺骸據信是屬於僅三歲孩子的。

這些孩子曾是加拿大最大寄宿學校坎盧普斯印第安寄宿學校（Kamloops Indian Residential School）的學生。

關於發現遺體的完整報告6月底公布，初步調查結果可能會有變數。原住民領袖表示，他們預計215人的數字還會上升。

「遺憾的是，我們知道還有更多兒童下落不明，」卡斯米爾在一份聲明中說。

數千名兒童死於寄宿學校，他們很少回家，許多兒童的遺體埋在了被遺忘的墳墓裏。

今年6月，薩斯喀徹溫省的考維賽斯第一民族（Cowessess First Nation）宣佈，在一次類似的調查後，他們發現了751座無名墳墓，這是迄今為止此類發現規模最大的一次。這些遺骸是在馬里瓦爾印第安寄宿學校（ Marieval Indian Residential School）附近發現的，該學校自1899年到1996年由羅馬天主教會管理。

考維賽斯第一民族的領袖不能確定所有的無名墳墓中埋葬的都是兒童。技術小組將繼續調查，提供經過核實的數字。

僅僅一周後，不列顛哥倫比亞省的低地庫特尼部落（Lower Kootenay Band）說，在聖尤金教會學校（St Eugene's Mission School）附近又發現了182具遺體。從1912年到20世紀70年代初，聖尤金教會學校一直由天主教會運作。

低地庫特尼部落在一份聲明中說，一些遺骸是在淺墓穴中發現的。

到今天為止，還沒有關於寄宿學校死亡的兒童人數和埋葬地方的全面情況。Tk'emlúps te Secwépemc第一民族和考維賽斯第一民族正努力把歷史拼湊在一起。

坎盧普斯學校於1890年至1969年運營，能容納500名原住民學生，其中許多學生被送到離家數百公里遠的學校居住。

加拿大國家真相與和解中心（National Centre for Truth and Reconciliation）執行主任斯科特（Stephanie Scott）表示，在發現的遺骸中，據信已有50名兒童的身份得到確認，他們的死亡時間從1900年到1971年不等。

但對於其他165人來說，沒有可獲得的記錄來確認他們的身份。

這一發現激起了加拿大各地的憤怒，人們在各地紛紛建造臨時紀念碑。

但對原住民領袖來說，這個發現並不意外。

「毫無疑問，我們歡迎公眾的憤怒和驚訝情緒，」加拿大第一民族大會全國大酋長貝勒加德（Perry Bellegarde）在不列顛哥倫比亞省的相關事件報告後說。「但這一發現並不令人意外。」

「倖存者多年來一直這麼說，但是沒有人相信他們。」他說。

寄宿學校

坎盧普斯寄宿學校是130多所類似學校中的一所。這些學校於1874年至1996年在加拿大運作。

政府強制同化政策的關鍵是，大約15萬第一民族、梅蒂人和因紐特兒童在此期間被從家庭中帶走，送進公立寄宿學校。

20世紀20年代，上學成為強制性規定，如果家長不遵守，將面臨牢獄之災。

這項政策給幾代原住民兒童造成了創傷，他們被迫放棄自己的母語，說英語或法語，皈依基督教。

基督教教會在學校的建立和運作中是必不可少的。印第安寄宿學校倖存者協會（Indian residential School Survivors Society）稱，多達70%的寄宿學校由羅馬天主教會負責運營。

「我們政府的政策是『去除孩子身上的印第安成分』，」貝勒加德說，「這是一種自我摧毀，對家庭、社區和國家的摧毀。」

2015年，真相與和解委員會發佈具里程碑意義的報告，將政府主導的政策稱為文化滅絶。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1950年寄宿學校的原住民兒童

這份4000頁的報告詳細描述了，對這些兒童的照顧和安全方面有嚴重失職，也講述了教會和政府的合謀。

「政府、教會和學校官員都知道這些失職和其對學生健康的影響，」作者寫道，「如果問題是，『誰知道什麼時候發生了什麼?』清楚的答案是：『在這個系統歷史上的任何時刻，每一個掌權的人。』」

該報告稱，學生經常住在簡陋的建築中，供暖不足，設施不衛生。許多人得不到訓練有素的醫務人員的幫助，並受到嚴厲的、經常是虐待性的懲罰。

關於在加拿大尋找失蹤兒童的工作，我們知道什麼？

加拿大國家真相與和解中心的研究發現，成千上萬被送到寄宿學校的原住民兒童再未回家。

身體虐待和性虐待導致一些兒童逃跑。因為疏忽，其他人死於疾病或意外。到1945年，寄宿學校兒童的死亡率幾乎是加拿大其他學童的5倍。在20世紀60年代，這一數字仍然是普通學生的兩倍。

「倖存者談到了突然失蹤的兒童，有些人談到兒童在集體埋葬地點失蹤，」加拿大國家真相與和解中心主席辛克萊（Murray Sinclair）在5月的一份聲明中說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 事件引發加拿大各地的紀念活動

2015年，估計有約6000名兒童死於寄宿學校。到目前為止，有超過4100名兒童被確認身份。

「我們知道，未來將有很多類似坎盧普斯印第安寄宿學校的地點被曝光，」辛克萊表示，「我們需要開始為此做好凖備。」

已經做了什麼？

2015年，加拿大國家真相與和解中心發出了94項行動呼籲，其中包括6項關於失蹤兒童和墓地的建議。加拿大總理特魯多承諾「全面實施」所有建議。

根據加拿大廣播公司的統計，其中10個項目已經完成，64個正在進行，20個項目還沒有開始

加拿大國家真相與和解中心爭取得到授權對無標記墓地問題進行調查

2019年，政府承諾提供3380萬加元，開發維護一個學生死亡登記處，並建立一個寄宿學校墓地的在線登記處

到目前為止，加拿大國家真相與和解中心表示，他們只收到了這筆錢的一小部分

有何反應

今年6月，特魯多表示，他對加拿大的寄宿學校感到「震驚」，並承諾採取「具體行動」，但未提供什麼細節。

「特魯多一直願意在這個問題上採取行動，他說了很多話，但我們真的需要看到行動，」斯科特說。

斯科特和貝勒加德酋長以及其他原住民領袖敦促政府對所有130個學校遺址進行徹底調查，以找到任何無名墓。

貝勒加德說，這些孩子已經被「拋棄」了，「這是不可接受的。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 第一民族社區成員在發現無標記墳墓後聚集守夜

這些發現也給7月1日的加拿大國慶日蒙上了一層陰影，加拿大各地市政當局取消了今年的慶祝活動。

初步調查也再次要求天主教會道歉，這也是加拿大國家真相與和解中心報告中呼籲採取的行動之一。

2017年，特魯多要求教宗方濟各就教會在管理加拿大寄宿學校中扮演的角色道歉，但教會拒絶了。