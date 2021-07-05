性別平等：世界知名女性呼籲打擊網絡欺辱女性現象

梅格·莫漢（Megha Mohan）

BBC性別與身份認同議題記者

1 小时前

圖像加註文字， 艾瑪·沃特森、譚蒂·紐頓和茱莉亞·吉拉德

世界各國200 多名知名女性聯名簽署公開信，要求大技術公司採取具體行動解決社交媒體平台上的欺辱女性問題。

包括澳大利亞前總理吉拉德、美國前網球選手比利·簡·金、英國演員艾瑪·沃特森和譚蒂·紐頓（也譯桑迪·牛頓）等200多位各國知名女性簽署的這封公開信，呼籲採取具體行動打擊網絡針對女性的騷擾、欺凌等行為。

聯合國世代平等論壇（the UN Generation Equality Forum）發表了這封公開信，論壇也呼籲採取行動以實現全球性別平等。

澳大利亞前總理吉拉德對BBC表示，作為公共人物她經常收到一些「高度性別化和醜陋」的社交媒體內容，包括色情漫畫等。

吉拉德說，女性仍然受到這種網絡欺辱讓讓她感到「生氣和惱火」。

「不要把責任推到女性身上」

在這封寫給四大社交媒體平台的公開信中，這些知名女性要求首席執行官們「緊急優先考慮女性在你們平台上的安全問題」。

作為回應，包括臉書、谷歌、抖音和推特世界最大四個社交媒體平台表示，他們將努力加強目前的網絡安全承諾。

這四大社交媒體平台還表示，他們將致力於改進其報告欺辱行為的系統，並過濾用戶所看到的內容以及誰可以在線與他們互動。

但是，一些活動人士擔心這些承諾還遠遠不夠。旨在解決針對女性網上攻擊行動的#ShePersisted Global聯合創始人露西娜表示，「這些抽象的聲明為大技術公司提供了一個很好的公關機會，但並非是真正的承諾。」

露西娜表示，他們並沒有具體承諾檢查內容審核、獎勵不良行為的算法偏好，到目前為止，仍然是把負擔推到女性身上。

圖像來源，Oscar Wong 圖像加註文字， 女性在網絡遭受虐待現象十分普遍。

網絡虐待十分普遍

這封公開信中表示，互聯網是21世紀數字化的城鎮「中心廣場」；它是一切活動發生的場所：辯論、社區建設、產品銷售以及建立聲望等。

公開信指出，由於網上存在的大量的欺辱現象，對太多女性來說，這個廣場並不安全。而這是對性別平等進步的一個威脅。

公開信還提到了2020年經濟學人智庫（EIU）所做的一項研究。該研究指出，51個國家的38%的女性曾有過網絡威脅的直接經歷。

如果是千禧一代或是Z世代（1982年以後出生）的女性，這一數字則上升到45%。四千多名成年女性參與了這項研究。

萬維網基金會資深政策經理德羅迪雅表示，認識到女性在社交媒體平台上受到的虐待和騷擾非常廣泛、以及它是實現性別平等最大障礙之一這一點非常重要。

萬維網基金會還組織那些遭受網絡虐待影響的女性與技術、政府以及民間社會專家的聚會，共同探討解決問題的方案。

圖像加註文字， 阿塞拜疆記者阿爾祖•蓋布拉

知名女性聯署的公開信同時強調，一些邊緣群體、有色人種女性，尤其是黑人女性所受到的網絡欺辱更為嚴重。

國際特赦組織的The Troll Patrol（直譯網絡巨魔巡邏）項目曾查看了2017年一整年推特上針對女性的欺辱行為，結果發現，與白種女性相比，有色人種（包括黑人、亞裔、拉丁裔以及混血女性）在有辱罵性或有問題推文中被提及的可能性比白人女性高出34%，其中，黑人女性更是成為此類惡意行為針對的目標，比白人女性高出84%。

阿塞拜疆記者阿爾祖•蓋布拉對BBC表示，不斷的網絡騷擾讓她想離開自己的職業生涯。

她補充說，自己想知道這些技術平台是否真將會認真對待網絡挑釁和騷擾行為，尤其對那些他們認為不夠重要或不在他們關注範圍之內的國家，比如，阿塞拜疆的女性。

社交媒體平台的安全承諾

臉書、推特和抖音告訴BBC，他們將繼續遵守對所有用戶的網絡安全現有承諾，同時集中精力快速回應舉報。此外，還將使用更強大的過濾系統，對用戶在線所能看到的內容負責。

抖音已經有一個「提醒」設置，讓用戶在上傳那些有可能含有不適當或其他關鍵詞前再想一想其評論可能帶來的影響。推特具有限制用戶所能看到帖子的功能。

#ShePersisted Global的露西娜擔心，這些對於如此複雜問題的解決方案過於簡單化。

例如，她表示，過濾掉那些欺辱性內容本身就有問題，這意味著欺辱繼續存在，只不過你看不到而已。

推特法律、公共政策、信任與安全負責人蓋德表示，雖然他們最近在賦予人們更大安全掌控權方面取得了一些進展，但仍有許多工作要做。他表示，要與行業伙伴以及民間社會合作解決這一問題，建設更安全的互聯網空間。

臉書還宣佈成立一個女性安全網絡，統一調動現有資源來處理在線虐待行為，並專門設立一個全球女性安全諮詢委員會來監督和提出安全建議。該委員會成員由來自專門研究女性權利和家暴組織的網絡人員組成。

監督機制

這些承諾是在巴黎聯合國世代平等論壇上宣佈的一系列承諾的一部分。各國政府領導人、政府間機構以及民間社會領導人還將在論壇上分享未來5年的性別平等目標。

萬維網基金會表示，他們將會監督大技術公司的承諾，並每年報告他們的進展。

萬維網基金會負責人之一德羅迪雅表示，女性有權上網、自由表述自己。