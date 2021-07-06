美國撤出阿富汗 捲土重來的塔利班二三事

39 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿富汗有武裝民兵宣稱他們將反抗塔利班守衛喀布爾

塔利班向英國廣播公司BBC警告說，在北約9月的撤軍期限之後，任何留在阿富汗的外國軍隊都將被視為佔領者、必須面對可能的風險。

塔利班發出此番警告前，有報道稱1000名主要由美國部隊組成的盟軍，仍可能留在阿富汗保護外交使團和喀布爾國際機場。

北約在阿富汗20年的軍事行動幾乎已經接近尾聲，但阿富汗的暴力事件繼續增加，塔利班佔領了更多領土。

根據與該激進組織達成的協議，美國及其北約盟友同意撤出所有部隊，以換取塔利班承諾不允許基地組織或任何其他極端主義組織在塔利班控制的地區活動。

美國總統拜登將美軍完全撤出的最後期限定在9月11日，即9·11恐怖襲擊20週年紀念日。但有報道稱，撤出工作可能在未來數天很快完成。

隨著阿富汗部隊凖備獨立負責安全工作，人們對喀布爾的未來局勢越來越擔心。

「我們反對外國軍隊」

塔利班發言人蘇海爾·沙欣說，通過軍事手段奪取喀布爾「不是塔利班的政策」。

但他在塔利班位於卡塔爾的辦公室對BBC說，在撤軍完成後，任何外國軍隊、包括軍方委託的建築承包商都不應留在該城市。

沙欣告訴BBC 說：「如果他們違背多哈協議留下部隊，那麼在這種情況下，如何走下一步將由我們的領導層決定。」

他說：「我們會做出反應，最終決定權在我們的領導層。」

他堅持說，外交官、非政府組織和其他外國平民不會是塔利班的打擊目標，為他們留下武裝部隊提供保護完全沒有必要。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 塔利班說美國從阿富汗最大軍事基地巴格拉姆機場的撤離是一個"歷史性時刻"。

「我們反對的是外國軍隊，而不是外交官、非政府組織和工人。非政府組織的運作，大使館的運作，都是我們民眾所需要的。我們對他們不會構成任何威脅。」

沙欣說將上周從曾經是美國在阿富汗最大軍事基地的巴格拉姆機場的撤離是一個「歷史性時刻」。

在北約盟軍撤出阿富汗之際，外界對塔利班的重視本身說明該組織的不同尋常。

塔利班是誰？

塔利班雖然在2001年被美國領導的部隊從阿富汗趕下台，但該組織從那之後卻逐漸恢復了實力，並再次佔領領土。

美國在經歷了二十年的阿富汗戰爭之後凖備在9月11日之前完成撤軍，在此過程中塔利班開始佔領阿富汗軍事前哨、城鎮和村莊以及主要城市周圍，再次加劇了人們對塔利班可能推翻阿富汗政府的擔憂。

塔利班早在2018年就與美國進行了直接會談，2020年2月，雙方在多哈達成了一項和平協議，美國承諾撤軍，塔利班則承諾防止對美軍的襲擊。其他承諾包括不允許基地組織或其他武裝分子在其控制的地區活動，並著手進行阿富汗全國和平談判。

但在隨後的一年裏，塔利班繼續以阿富汗安全部隊和平民為目標。現在，當美國凖備離開時，塔利班捲土重來，在全國各地迅速推進。

崛起上位

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國及北約盟軍從阿富汗撤出之際，阿富汗塔利班有捲土重來之勢。

塔利班，在普什圖語中的意思是「學生」，於20世紀90年代初在蘇聯軍隊從阿富汗撤出後在巴基斯坦北部出現。據信，這個以普什圖人為主的組織首先出現在大部分由沙特阿拉伯的資金資助的宗教神學院，宣講遜尼派一種強硬的伊斯蘭教義。

塔利班在橫跨巴基斯坦和阿富汗的普什圖人地區承諾恢復和平與安全，並承諾在掌權後實施嚴格的伊斯蘭教義。

從阿富汗西南部開始，塔利班的影響迅速擴大。1995年9月，他們佔領了與伊朗接壤的赫拉特省（Heart）；整整一年後，他們佔領了阿富汗首都喀布爾，推翻了布爾漢努丁·拉巴尼總統（Burhanuddin Rabbani）的政權。拉巴尼是抵抗蘇聯佔領的阿富汗聖戰者組織的創始人之一。到1998年，塔利班控制了阿富汗幾乎90%的地區。

蘇聯被趕走後，厭倦了聖戰者組織的過度行為和內訌的阿富汗人，普遍歡迎新出現的塔利班。塔利班早期的受歡迎，主要是由於他們成功地鏟除了腐敗，遏制了不法行為，並使道路和他們控制下的地區變得安全，商業繁榮。

但是，塔利班還引入或支持伊斯蘭教的懲罰措施，如公開處決犯有謀殺罪或通姦罪的人，對盜竊罪犯的懲處是砍手砍腳。男子被要求留鬍子，婦女必須穿上罩住全身的長袍。

塔利班還禁止電視、音樂和電影，並且反對10歲以上的女孩上學。他們被指控有各種侵犯人權和文化的行為。一個最惡名遠揚的例子是在2001年，塔利班不顧國際社會的強烈反對，炸毀了阿富汗中部著名的巴米揚佛像。

巴基斯坦一再否認與塔利班的淵源，但毫無疑問，許多最初加入塔利班的阿富汗人是在巴基斯坦的宗教學校（madrassas）接受教育。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2001年10月，塔利班控制了坎大哈通往赫拉特的高速公路。

在塔利班掌權阿富汗期間，只有三個國家承認它的合法性，巴基斯坦就是三者之一，另外兩個是沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國（UAE）。巴基斯坦也是最後一個與塔利班斷絶外交關係的國家。

塔利班曾一度威脅要從其控制的西北部地區破壞巴基斯坦的穩定。2012年10月發生了巴基斯坦塔利班所有襲擊中最引人注目並受到國際譴責的一次，當時女學生馬拉拉·尤薩夫扎伊（Malala Yousafzai）在明戈拉鎮回家的路上遭到槍擊。

兩年後，白沙瓦學校大屠殺後巴基斯坦對塔利班發起了一次大規模的圍剿，打擊了塔利班在巴基斯坦的勢力。2013年，至少有三名巴基斯坦塔利班的關鍵人物在美國的無人機襲擊中被殺，其中包括該組織的領導人哈基穆拉·馬哈蘇德。

「包庇」基地組織

2001年9月11日紐約世界貿易中心襲擊事件發生後，阿富汗塔利班成為世界的關注焦點。塔利班被指控為911主要嫌疑人本·拉登和他的基地組織運動提供了庇護。

2001年10月7日，以美國為首的軍事聯盟在阿富汗發動了攻擊，到12月的第一個星期，塔利班政權崩潰。該組織當時的領導人穆罕默德·奧馬爾（Mullah Mohammad Omar）和其他高級人物，包括本·拉登，躲過了世界上最大規模的搜捕行動之一，成功出逃。

據報道，許多塔利班高級領導人在巴基斯坦的奎達市避難，他們在那裏繼續指揮塔利班，但巴基斯坦一直否認在奎達有塔利班勢力存在。

儘管駐扎在阿富汗的外國軍隊人數越來越多，但塔利班逐漸恢復並擴大了他們在阿富汗的影響，使阿富汗很多地方變得動蕩不安，暴力事件恢復到2001年後沒有出現過的高水平。

塔利班對喀布爾進行了多次襲擊，2012年9月，還對北約基地進行了一次襲擊。

2013年，當塔利班宣佈計劃在卡塔爾開設辦事處時，又引發了通過談判實現和平的希望。但各方仍然彼此不信任，疑心重重，暴力事件繼續發生。

2015年8月，塔利班承認他們隱瞞了領導人奧馬爾已經死亡兩年多的消息，此前一直有報道說他是在巴基斯坦一家醫院因健康問題去世。接下來的一個月，塔利班表示，已經擱置了數周的內部權力鬥爭，團結在曾擔任奧馬爾副手的新領導人曼蘇爾的周圍。

大約在同一時間，塔利班自2001年戰敗以來首次奪取了一個省會的控制權，控制了具有戰略意義的昆都士城。

曼蘇爾在2016年5月的一次美國無人機襲擊中喪生，他的副手馬瓦伊·希巴圖拉·阿胡恩扎達（Mawlawi Hibatullah Akhundzada）接班，至今仍然控制著塔利班。

撤軍倒計時

自2020年2月美國與塔利班直接談判達成和平協議後的一年裏，塔利班似乎改變了戰術，不再對城市和軍事前哨發起經過周密計劃的攻擊，而是轉為以恐嚇阿富汗平民為目的的定向暗殺行動中。

他們以記者、法官、和平人士、身居要職的婦女為暗殺目標，似乎表明塔利班並沒有改變他們的極端主義意識形態，只是改變了戰略。

儘管阿富汗官員極為擔心政府在沒有國際支持的情況下容易受到塔利班的影響並多次表達關切，但新任美國總統拜登在2021年4月宣佈，所有美國軍隊將在9月11日之前離開阿富汗，這正是紐約世貿中心被炸毀20週年紀念日 。

塔利班從超級大國發起的20年戰爭中終於熬出了頭，開始奪取大片領土，威脅要在外國勢力撤出後再次推翻喀布爾的政府。

據認為，塔利班現在的人數比2001年被趕走後的任何時候都要多。根據北約的最新估計，他們的常規武裝人數有多達85000人。塔利班對領土的控制範圍更難估計，因為各地區在塔利班和政府軍之間來回搖擺，但最近的估計是塔利班佔領阿富汗全國約五分之一到三分之一的地方。

塔利班推進的速度之快超過了許多人的預估。美國派駐阿富汗部隊的指揮官奧斯汀·米勒將軍（General Austin Miller）在6月警告說，阿富汗可能正滑向一場混亂的內戰。他說，這讓「全世界擔憂」。