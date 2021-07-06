冰島試行一周四天工作制，研究指「大獲成功」
冰島試行一周四天工作制度，研究機構形容是「大獲成功」，並將令更多上班族轉向更短的工作時長。
試行制度是在2015至2019年間進行，工人工時縮短，但是薪酬不變。
研究人員指，這樣做之後，大部分工作場所的生產力沒有改變，甚至有所提升。
世界其他一些地方也在進行一系列類似的試行制度，包括西班牙，以及新西蘭的聯合利華（Unilever）等。
在冰島，雷克雅未克市議會和冰島政府執行的試行制度，最終包括了超過2500名工人，相當於冰島工作人口的1%。
英國智庫「自治（Autonomy）」以及冰島永續民主協會（Associatoin for Sustainable Democracy，ALDA）的研究人員表示，當中很多人從一周40小時工作制改為35或36小時。
這一試驗令各工會重新商討工作制度。研究人員稱，現在冰島有86%的勞動力人口要麼已經轉向更短的工時，且薪酬不變，要麼將會有權這樣做。
參與試驗的工人報告稱，他們感覺這樣壓力更小，出現職業倦怠的風險更低，並且健康狀況以及工作和生活之間的平衡有所改善。
英國「自治」智庫的研究主任威爾·斯特朗格（Will Stronge）說：「這項研究顯示，世界有史以來最大的一次公共部門縮短每周工時的試驗，從所有方面來說都大獲成功。」
「它顯示，公共部門率先推行更短工作周的時機已經成熟——而且其他政府也可以從中借鑒。」
永續民主協會的研究員古德蒙多·D·哈洛森（Gudmundur D. Haraldsson）表示：「冰島的較短工作周體驗告訴我們，在當代，減少工作是可能的，進步性的改變也是可能的。」
西班牙在一些企業試行一周四天工作制，一部分是由於新冠疫情帶來的挑戰。
新西蘭的聯合利華也在給員工機會參與試行制度，削減工時20%，但是薪酬不變。
5月，活動及倡議機構「倫敦平台」（Platform London）就一周四天工作制所委託的報告指出，更短的工時還可能降低英國的碳排放。