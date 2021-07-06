蘇伊士運河：「長賜號」脫困三個多月後達成賠償協議將被放行

56 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「長賜號」被解救之後就一直在大苦湖區域停留。

今年3月曾堵塞蘇伊士運河的集裝箱貨輪「長賜號」（Ever Given）船主及保險公司達成賠償協議，埃及方面將正式放行這艘巨輪。

雙方表示，目前被扣押在運河大苦湖（Great Bitter Lake）區域的「長賜號」將可以在周三（7月7日）離開。

具體賠償金額並未公開，不過埃及此前曾要求賠償5.5億美元（3.97億英鎊）。

船身長400米（1312英尺）的「長賜號」在駛經蘇伊士運河期間因為強風而擱淺，之後被卡在岩石中間。

貨輪在經過六天的搶救行動之後脫困，當時有一支拖船和挖泥船隊加入行動，期間有一人死亡。

事件導致全球貿易受到影響，因為所有船隻不得不等候駛經這段193公里（120英里）、連接地中海與紅海的水路，它是歐亞大陸之間最短海運線路上的交通樞紐。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 從數字看"長賜"號被卡的影響

英國保賠協會還表示：「釋放船隻的凖備工作將會進行，一場標誌協議達成的儀式將會擇日在伊斯梅利亞（Ismailia）的管理局總部舉行。」

SCA表示，儀式將會在周三進行，參加者將能夠看到輪船駛離運河。

雙方均沒有透露賠償的具體金額，不過蘇伊士運河管理局主席雷比（Osama Rabie）表示，協議的其中一部分是管理局將會得到一艘拖船。

管理局原本要求9.16億美元的賠償，當中包括3億美元的解救行動津貼，以及3億美元的名譽損失費。但是英國保賠協會拒絶了這一索賠，形容它是「高得不尋常」和「大體未經證實」。

管理局此後將索賠要求降低至5.5億美元，但是船東公司和保險公司據報提出了1.5億美元的金額。

圖像來源，EPA/MAXAR TECHNOLOGIES 圖像加註文字， 衛星圖片顯示，「長賜號」被卡在岩石中間。

雷比在5月時表示，「長賜號」當時在兩艘護送拖船的幫助下仍然難以轉向和行駛，因為它的移動速度非常快，而且其船舵的尺寸「不合適」。

英國保賠協會表示，雖然「長賜號」的船東公司和保險公司「完全承認蘇伊士運河管理局有權為此次事件作出合法索賠」，但是他們為有關指控感到憂慮。

「重要澄清的一點是，雖然船長最終要對船隻負責，但是在護航隊護航下在運河上過渡的行駛過程是由蘇伊士運河的領航員以及蘇伊士運河管理局的船隻交通管理部門控制的。這些控制是包括中轉行駛時的速度，以及護航船的可用性等。」