新冠疫苗：數十名醫護打完針後仍然死亡，印尼呼籲提供科興加強版第三針

拉賈·伊本·隆班羅（Raja Lumbanrau） 麗貝卡·亨施克（Rebecca Henschke）

BBC印尼語

25 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印尼專家呼籲，當地面對新一波變種病毒疫情，當局應該讓醫護人員接種第三劑疫苗，加強保護。

印尼一個醫護人員工會表示，今年2月至6月期間，最少有20名醫生和10名護士在完成新冠疫苗接種後死亡。當地專家呼籲，面對新一波變種病毒疫情，當局應該讓醫護人員接種第三劑科興疫苗（Sinovac），加強保護。

印尼人口約2.5億，但目前疫苗接種率只有8%，隨著傳染力高的Delta變種病毒在當地傳播，許多人都希望盡快接種疫苗。

首都雅加達市郊一家接種中心門外，聚集了一群希望接種疫苗的人，保安人員只能要他們耐心等候，因為接種中心內已經沒有空間。

當地市長阿里耶夫（Arief Wismamsyah） 不斷嘗試解釋：市民不知道他們不能直接到疫苗接種中心，他們必須事前登記才能接種疫苗。而保安人員又透過揚聲器，要不斷聚集在接種中心外等候的人群回家，但沒有人理會。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 隨著傳染力高的Delta變種病毒在印尼傳播，許多人都希望盡快接種疫苗。

「幾乎沒有效用」

目前，印尼平均每天有二萬宗新冠肺炎確診個案。但專家指雅加達以外地區的測試能力不足，因此實際數字可能更高。

但即使成功接種疫苗，當地也開始擔心疫苗提供的保護力不足，早前提及的醫護人員接種疫苗後仍然感染新冠肺炎病毒的事件，即為一例。

當地醫生不願意公開提出質疑，但私下承認他們都有疑慮。一名不願公開姓名的胸肺科醫生說，她雖然已經完成接種兩劑科興疫苗，一個月之後她測試血液內新冠病毒抗體水平，發現效果遠遜預期。

她接受BBC印尼語訪問時形容，疫苗沒有效用，她身體仍然沒有抗體。「一個月之後我再做一次測試，結果仍然是一樣。」

她透露自己一些同事的效果比較好，但對她來說，疫苗幾乎沒有效用。

圖像來源，Antara via REUTERS 圖像加註文字， 印尼人口約2.5億，但目前疫苗接種率只有8%。

第三劑疫苗

科興疫苗早前已經獲得世界衛生組織批准使用，指它可以為51%接種的人口避免有病徵的感染，另外所有測試者即使感染新冠肺炎，病情也不會嚴重得他們需要進醫院治療。

疫苗製造商科興控股生物技術指出，只要完成接種兩劑疫苗，就足夠防止嚴重感染個案。目前正在就接種第三劑疫苗效果的臨牀研究，早期結果「令人鼓舞」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印尼購入的大多是中國的國藥或科與疫苗。

科興控股生物技術主席尹衛東早前接受中國中央電視台訪問的時候指出，注射兩劑疫苗之後，人體就已經會發展出免疫記憶。「至於什麼時候需要注射第三劑疫苗，請給研究員一點時間。」

尹衛東透露，目前的研究顯示，測試者在接種第二劑疫苗後相隔三個月注射第三劑疫苗，體內抗體一星期內會增加10倍，而相隔六個月接種，體內抗體水平在15天內就會增加20倍。

印尼醫學協會認為，任何獲世衛或印尼當局批准的疫苗，都有助減少嚴重新冠肺炎感染的危險，但它目前仍然在考慮是否應該給醫護人員提供第三劑疫苗。

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）流行病學學家布迪曼（Dicky Budiman）支持這個做法，他認為目前新冠肺炎變種病毒變得流行，印尼醫護人員急切需要第三劑疫苗，「加強科興疫苗的效力，也在面臨Delta等變種病毒時可以加強抗體水平。」

印尼大學流行病學學家Tri Yunis Miko也認為，疫苗的功效會隨著時間推移而降低，而當地最早一批醫護人員在今年1月接種疫苗，至今已過了六個月。

但印尼亞逸朗加大學（Airlangga University）講師普爾諾莫 （Windhu Purnomo） 就質疑注射第三劑疫苗的用處。他指出，目前已經有多名完成接種兩劑疫苗的醫護人員，感染新冠肺炎死亡，形容情況「不應該發生」。

「如果科興疫苗不可以保障人們免受變種病毒感染，那麼注射第三劑疫苗也沒有用。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印尼當地最早一批醫護人員在今年1月接種疫苗，至今已經經過六個月。

印尼政府發言人Siti Nadi Tarmizi說，當局目前正等候更多資料，因為不論是科學期刊或世衛都沒有相關資料。

「我們有自己的研究團隊，已經就注射第三劑科興疫苗的有效率進行第三期臨牀試驗。這有助讓我們決定是否需要安排注射第三劑疫苗，加強保護。」

「新冠災難邊緣」

印尼是新冠肺炎疫情最嚴重的東南亞國家，目前已經有大槪210萬宗確診，造成至少5.7萬人死亡。

印尼紅十字會形容當地的疫情「幾乎處於災難邊緣」，當地的醫院爆滿，治療時需要的氧氣也十分短缺。

另外，感染新冠肺炎的兒童數量自五月起至今增加三倍，死亡率也急劇上升。總統佐科威（Joko Widodo）早前宣佈，政府將會為12歲或以上的兒童提供疫苗。