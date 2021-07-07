新冠疫情： 歐盟疫苗護照如何影響旅遊者

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多國家呼籲使用疫苗護照，幫助復興旅遊業

在歐洲居住往來的人現在不再只使用一個護照，而是兩個。

本月初，歐盟新冠數字證明（EUDCC，以前被稱為綠色數字證明）開始生效，允許歐盟公民在國家間流動。

該數字證明的目的是允許所有接種了新冠病毒疫苗、最近檢測結果為陰性或最近從新冠病毒康復的人在歐洲大陸自由活動，無需遵守限制。它被稱為「歐洲疫苗護照」，被歐盟所有27個成員國以及冰島、挪威、瑞士等其他歐洲國家承認。

「我們希望幫助成員國切實恢復行動自由，」歐盟委員會主席烏爾蘇拉· 馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出這項措施時表示。

然而，疫苗護照的提議在一些國家遭到反對，人們擔心疫苗護照可能成為歧視工具。

對此，歐盟委員會官員表示，他們希望避免排除任何出於某種原因沒有接種疫苗的公民。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 該證明在7月1日開始使用

歐盟表示，這一措施旨在保障歐盟公民和居民的流動。不過，德國和西班牙等國已讓歐盟以外其他一些國家的遊客入境變得更加靈活。

那麼，疫苗護照是如何運作的？它會對旅行者產生什麼影響？

1. 什麼是歐盟數字新冠證明？

在批准數字證明時，考慮到了以下內容：

對所有歐盟居民提供

證實接種了疫苗或新冠病毒檢測呈陰性（PCR或快速抗原檢測）或最近從感染中康復（近180天內）

以數字或紙質形式發放

兩種版本都包括QR碼，證明真實性

只包含必要的資料，以保護個人資料

應以發行國的官方語言和英文印製

免費發放

任何允許已接種疫苗的旅行者避免限制（如檢疫）的成員國，都必須在相同條件下接受其他歐盟國家的證明。

歐盟目前已經批准了輝瑞、莫德納、牛津-阿斯利康和強生的疫苗，但沒有批准俄羅斯衛星五號（Sputnik V）、中國科興和國藥疫苗。

牛津-阿斯利康的印度版「Covishield」疫苗也不被歐盟數字新冠證明認可。對於來自亞洲和非洲的許多旅行者來說，這將是一個潛在問題，印度血清研究所生產的這款疫苗已在那裏被廣泛使用。

但提議稱，成員國也可以選擇認可其他被世界衛生組織授權的疫苗。

消息人士周四告訴BBC，七個歐盟國家（西班牙、德國、斯洛文尼亞、希臘、愛爾蘭、奧地利和愛沙尼亞）以及冰島和瑞士已經認可入境旅客接種Covishield疫苗。

中國疫苗已經在世界各地廣泛使用（國藥疫苗在61個不同國家和地區，科興疫苗在32個國家和地區），它們都已獲得世衛組織批准緊急使用。

俄羅斯的衛星五號疫苗還沒有得到世衛批准。儘管如此，希臘等國還是把它納入了入境許可範圍。

2.誰能獲得該證明？

歐盟司法專員迪迪埃·雷恩得斯（Didier Reynders）在出示該證明時表示，該證明旨在確保有可能「今年夏天在最少的限制下進行安全旅行」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟司法專員迪迪埃·雷恩得斯（右）在出示該證明時表示，該證明旨在確保有可能「今年夏天在最少的限制下進行安全旅行」。

歐盟委員會在其網站上解釋說，該證明必須發給所有歐盟公民及其家庭成員，無論其國籍是什麼。

該證明還適用於居住在歐盟的外國人和獲准前往歐盟成員國旅行的遊客。

3. 批評

長期以來，設立「疫苗護照」的想法一直遭到反對，許多人認為這是一種歧視。

有人認為，只有少數人能夠享受不受限制的旅行，而其他人，特別是年輕人，他們不是疫苗接種優先群體，將繼續接受強制隔離等嚴格措施的限制。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有人擔心疫苗護照會造成歧視

對於疫苗如何有效防止接種者成為病毒的攜帶者或傳播者，也存在疑問。

預見到歐盟的宣佈，世衛組織表示，它正努力為旅行安全「創建一個可靠的國際框架」，而且疫苗不應成為一個條件。

歐盟表示，接種疫苗和未接種疫苗的人都將受益於該證明，因為它也涵蓋了那些已接受新冠病毒檢測或已從感染中康復的人。

在數據保護方面，歐洲當局堅持認為，信息將只有基本信息，如姓名、出生日期、發放日期和與疫苗或檢測有關的數據。

4.它會如何影響旅客？

歐盟承認這是一個複雜的過程，因此它把收集信息的責任留給了各個成員國。

每個成員國還將確定，符合最低要求的第三國非必要旅客的入境方式。

例如，西班牙和德國已經向能夠證明自己在抵達前至少14天內接受了最後一劑疫苗的遊客開放了邊境。

在德國的例子中，接受的疫苗是那些獲得歐洲當局批准的疫苗：輝瑞、阿斯利康、莫德納和強生。

一名歐盟發言人告訴BBC，儘管每個國家都有權決定旅行者如何入境，但大多數國家將等待第三國提供的新冠數字證明到位。

「這可能是一個『對等』決定：當委員會確信第三國發放的證明符合歐盟系統共用的標凖和體系時，它可能會作出決定接受那些證明。」他說。

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歐盟的說法意味著，歐洲大陸以外國家的證明，將來可能符合與歐盟新冠數字證明相同的條件。

他還建議，人們在旅遊前向有關使領館查詢。

發言人同時指出，對於居住在其他國家並在那裏接種疫苗的歐洲公民，他們能夠申請數字證明。

「在非歐盟國家接種疫苗的歐盟公民可以向其國籍或居住地的成員國申請（歐盟新冠數字證明）。」發言人解釋。