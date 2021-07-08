美軍撤出阿富汗：基地組織馬上東山再起？

弗蘭克·加德納（Frank Gardner）

BBC安全事務記者

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 自西方國家部隊撤離以來，阿富汗多處冒起地方民兵，協防政府軍。

西方國家的情報部門主管深感憂慮不安，而這不是空穴來風。

美國總統拜登（Joe Biden）一聲令下，阿富汗僅餘的西方國家部隊急忙撤離。這給塔利班武裝壯了膽。

近日他們再次攻城略地，侵佔軍事設施。軍心渙散的阿富汗政府軍要不投降，要不逃亡。

觀察人士認為，國際恐怖主義的幽靈正要捲土重來。

安全與恐怖主義分析人士薩詹·戈赫爾博士對BBC說：「拜登從阿富汗撤軍，使得塔利班接管變得無可避免，這給『基地』組織（al-Qaeda）重建其網絡的機會，甚至達到再次具備在世界各地策動攻擊的程度。」

塔利班重新擴充

這顯然是光譜上更悲觀的一側，但有兩件事情是肯定的。

首先，塔利班——也就是在1996至2001年間統治阿富汗的強硬派伊斯蘭武裝分子——正以某種形式歸來。

目前他們稱無意武力奪取首都喀布爾（Kabul），但他們早已成為國家大片地區的主導力量，也從未放棄在其嚴苛的教條下，把這個國家建成伊斯蘭酋長國的要求。

其次，「基地」組織及其敵對勢力——所謂的「伊斯蘭國呼羅珊省分支」（IS-KP）——都將尋求在西方武裝部隊撤離這事情上撈取利益，擴張其在阿富汗的版圖。

「基地組織」與所謂的伊斯蘭國早已存在於阿富汗。這個國家就是山太多，地形過於崎嶇，沒多少地給這些被國際禁止的恐怖組織藏身。

但在此之前，阿富汗政府情報機關國家安全局（NDS）通過與美軍和其他特種部隊緊密合作，總算能局部圍堵有關威脅。

圖像來源，Anadolu Agency / Getty Images 圖像加註文字， 沒有了美軍支援，阿富汗政府軍抵禦塔利班的能力恐將打折。

襲擊與爆炸仍有發生，但大眾甚少聽見有事發生。這是因為告密者提供線索，或者是誰竊聽了一通手機電話通話，致使阿富汗與西方國家特種部隊能果斷有效地採取行動。

他們從阿富汗境內的基地運作，通常能在數分鐘內作出反應，在夜深時分乘坐直升機降落事發地點，殺敵人一個措手不及。

只是此情不再。

對英國的威脅

本周，塔利班明確表示，他們將把任何繼續留在阿富汗的西方部隊——即使是負責守衛喀布爾機場或是美國大使館的那些——視為違反《多哈協定》的行為。美國在當中承諾在9月11日或以前撤走全部美軍部隊。

他們誓言會攻擊那些滯留部隊人員。儘管如此，英國首相約翰遜（Boris Johnson）本周將主持神秘的國家安全委員會會議，討論英國到底該留下哪些軍事支援。

前秘密情報局（​Secret Intelligence Service）局長揚格爵士（Sir Alex Younger）對天空電視新聞台（Sky News）說：「要是西方離棄阿富汗，英國的恐怖主義威脅將會增加。」

但這是個兩難局面：把幾十個陸軍特種空勤團（SAS）或其他特種部隊人員留在那裏，而又沒有美國軍事基地或空中支援掩護，死灰復燃的塔利班武裝早晚會找到他們。

應塔利班要求把人撤走，那西方就再也沒有辦法迅速應對恐怖活動情報。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「塔利班不讓我騎單車，因為我是女人」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「塔利班刺殺我——因為我是個女人」

塔利班與「基地」合流

那麼，塔利班與「基地」組織的關係到底如何？

塔利班以某種形式重新掌權，是否無可避免地意味著「基地」會帶著他們所有的根據地，恐怖主義訓練營，還有那可怕的用狗來進行的毒氣試驗，捲土重來？

簡單點說，就是2001年美國領導入侵阿富汗所希望能關掉的一切。

這個問題困擾西方情報主管多年。2008年和今年已先後兩次有列為機密的英國政府評估文件被隨意丟在公眾地方，讓願意花時間去讀它們的人來了解英國政府到底有多擔憂這兩個組織的藕斷絲連。

研究區內極端組織多年的戈赫爾博士對此毫不懷疑。

亞太基金會的戈赫爾博士說：「塔利班跟『基地』是密不可分的。他們之間有著無法拋棄的文化、家庭和政治義務，哪怕它們的領導層誠心誠意尋求分家，問題還是一樣。」

不祥之兆

從「基地」領袖本·拉登（Osama bin Laden）1996年把組織運作從蘇丹轉移到阿富汗，到2001年為止，塔利班一直給他提供庇護。

沙特阿拉伯是當時世上唯一承認阿富汗塔利班政權的三個國家之一，該國曾派出情報主管圖爾基·費薩爾親王（Prince Turki al-Faisal），游說塔利班交出本·拉登。

塔利班拒絶，而傷亡慘重的9·11襲擊就是從阿富汗的「基地」策劃與指揮。

圖像來源，Feature Story News / Getty Images 圖像加註文字， 本·拉登領導的「基地」組織從阿富汗策劃了9·11襲擊。

然而，曾多次派駐阿富汗的英國國防參謀長尼克·卡特爵士上將（Gen Sir Nick Carter）相信，塔利班領導層也許已經從過去的錯誤中學到教訓。

他堅信，無論塔利班最終希望分享還是奪取權力，他們這一次也不會希望成為國際賤民。

難處在此：塔利班裏頭頭腦較清醒的人，尤其是那些最近去參加和談時享受過多哈各大購物商場空調充足的美好生活的那些人，會力爭與「基地」劃清界線，以換取國際社會接受他們。

但在阿富汗這樣一個遼闊而管理薄弱的國家，哪怕塔利班上台執政，也無法保證就能把「基地」組織控制住，後者很容易就能把核心分支安插到村莊與邊遠河谷裏去。