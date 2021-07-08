美國在台協會公布新任處長 拜登政府重新布局東亞外交官員

53 分钟前

圖像來源，Ministry of Foreign Affairs,Taiwan 圖像加註文字， 孫曉雅(左)為美國資深外交官，外交資歷超過30年。（資料圖片）

美國在台協會（AIT）7月6日宣佈，孫曉雅（Sandra Oudkirk）將於2021年夏季履新，接替即將離任的酈英傑（William Brent Christensen），擔任美國在台協會處長，她將是在該協會首位女處長。

同時間，AIT副處長谷立言(Raymond Greene)，也將在本周離任前往東京，擔任美國駐日代理大使。

台灣前外交官、現台政黨「時代力量」國際部劉仕傑分析，台灣外交系統對孫曉雅並不陌生，這項任命案對台灣應是利好。他認為，孫曉雅長期在能源及經貿領域工作，來台後，首先要面對的台美重點議題將是停滯五年的台美TIFA（台美貿易暨投資架構協定）復談，因為未來TIFA各工作小組會議的會議將逐漸進入深水區，同時間美牛及美豬議題在台灣輿論仍在延燒。

在台協會新人選敲定之時，美國新任駐中國大使人選仍未公布。

孫曉雅是誰

根據公開資料，孫曉雅為美國資深外交官，外交資歷超過30年，畢業於美國喬治城大學外交系，精通中文及土耳其語。

她於2019年5月起加入美國國務院東亞暨太平洋事務局，任澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿及亞太經濟合作會議 (APEC) 美國資深官員。

在此之前，她在美國國務院能源局擔任能源外交副助卿。她過去任職於美國在台協會台北辦事處及美國駐都柏林大使館領事組，也擔任過美國駐北京大使館經濟參贊等。

台灣總統蔡英文及台外交部在今日都發文，祝賀孫曉亞。

不過，過去台灣媒體及社會對其並不熟悉。外界熟知的是2019年，索羅門及吉裏巴斯宣佈與台灣斷交 ，孫曉雅當時曾說「這些國家將來只會失望。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2018年，美國台灣間最高的機構"美國在台協會"位於台北市內湖區的新館舉辦落成典禮

AIT與台灣政治

AIT是1979年美國宣佈與台灣斷交關閉大使館後，依據同年通過的《台灣關係法》在台北新成立的單位，隸屬美國務院。是美國在台最高代表機關。歷屆在台處長都與台灣政治高度連結。

因為，台灣每次重大的政治事件尤其是大選時，AIT通常都會高調發言，以美台關係重要樞紐身份扮演重要角色。

譬如，2012年，蔡英文挑戰前總統馬英九連任，選前一周，AIT前處長包道格（Doglas H.Paal）接受台灣中天電視專訪稱，「如果馬英九總統連任，會讓北京和華盛頓大大鬆一口氣。」此話在台引起軒然大波，外界有人評論，這形同在選前白宮對代表民進黨的蔡英文投下反對票。

過往台灣不分黨派，各大政治領袖包含歷屆總統及社會賢達，都曾進入AIT與其高層有不公開的談話。這些談話內容包含投訴政敵，推銷自身政績能力以及交換外交政治意見等，這些記錄透過電報從台北發回國務院，數年前在維基解密事件中外洩，引起台北政壇一片嘩然。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， "美國在台協會"新館位於台北內湖一山丘上。

美國東亞外交圈高層變動

外界同樣關注的議題是，AIT副處長谷立言離開台北升任美國駐日代理大使。劉仕傑說，可以對比日本副首相麻生太郎前幾天有關「美日應該協防台灣」的發言，看出谷立言外派日本的戰略訊息。

事實上，台灣駐日代表謝長廷，今年三月應邀進入美國駐日代理大使楊舟(Joseph Young)官邸，十分罕見，並引起北京強烈抨擊。劉仕傑便預測，與台灣關係密切，妻子為台灣人的谷立言，未來在日本預期將與台灣駐日代表處有更緊密互動。

劉仕傑向BBC中文分析，同樣值得注意的是，美方尚未決定新任派駐中國大使，卻先宣佈派駐台灣代表，「美國駐中國大使及中國駐美大使未來都是新任，美中關係重新相互探底，但美台關係卻先行定錨，再次說明美方對台灣的重視。」