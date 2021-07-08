新冠大流行按流感處理 如何看待新加坡抗疫新思路

54 分钟前

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從2020年年中開始，中國以新冠病例「清零」為防疫目標，配合封城封關、大規模社區檢測，外防輸入等措施，將新冠確診率和死亡率控制在較低水平。但中國的西南省份雲南近期出現反彈，瑞麗市主城區實行封閉管理，居民被要求居家隔離，解除時間未知。此前廣東省剛經歷過一輪疫情反彈，幾個主要城市剛經歷過封城和大規模檢測。

與此同時，亞洲的另一國家新加坡則提出將新冠與普通流感一樣對待，不再做大規模檢測，不再記錄新增新冠案例，公眾可恢復正常生活，重新恢復往來。

值得注意的是，新加坡可能採取的新措施是建立在相對較高的疫苗接種率上。截止7月7日，根據約翰·霍普金斯大學的數據，新加坡完整接種疫苗的人口比例為37.81%。截至6月30日，中國國內累計報告接種新冠疫苗達12.446億劑次，具體接種率未知。

這與中國式抗疫模式截然不同，也許是一條後疫情時期新的抗疫之路。

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁評論稱：「（新加坡新措施）這個話題比較有爭議性。也是一個事情的兩個方面。一方面，要為新冠常態化做凖備。怎樣利用有效的檢測和大量檢測嚴防出現超級傳播。在這個前提下，適當放開是可以的。 」

新加坡提出怎樣的抗疫方法？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些亞洲國家間正就旅行氣泡的想法進行研究與討論。

從全球範圍來看，新加坡目前的抗疫措施算成功，儘管今年四月疫情有反覆，但根據約翰·霍普金斯大學的數據，這個擁有570萬人口的國家，過去一個月平均每天有大約18例病例。自新冠大流行爆發以來，僅記錄36例死亡案例。

新加坡官方抗疫三人組貿工部長顏金勇、財政部長黃循財和衛生部長王乙康近日在《海峽時報》聯合撰文指出，「新冠病毒很可能會成為地方性流行病。這意味著新冠病毒會繼續變異，並在社區內存活下來。」

金冬雁解釋稱，新冠病毒能被當作季節性流感處理，是因為新冠病毒的致死率與季節性流感不相上下。「本來流感也會死人，新冠病毒此前的致死率是0.48%，現在是0.13%，而厲害的流感死亡率是0.1%。」

實現與新冠病毒共存，新加坡提出幾步計劃，包括：第一步，廣泛的新冠疫苗接種計劃。新加坡計劃在今年8月9日前讓三分之二的人口完整接種疫苗，並且將新冠疫苗接種計劃拓展至能持續多年的疫苗接種計劃。文章還指出，接種率達到一定程度後，接種過疫苗再確診的人一般會出現輕微症狀。「由於病患身邊的人也都接種了疫苗，傳播風險也會減低，所以我們也不會太擔心醫療系統不堪重負。」

在此大前提下，第二步為改變新冠病毒的檢測策略。例如不再是發現有新冠確診病例後再進行社區大規模檢測，而是確保有大型人群聚集的活動能進行。而檢測重點仍會放在邊境上，特別是關注攜帶變異病毒的人士。新加坡亦提出會推出更快的檢測方式，力求一分鐘得到檢測結果，並鼓勵民眾進行常規的新冠病毒自查。

金冬雁指出，變異病毒雖對疫情防控帶來挑戰，但新冠病毒的傳播特點並未改變，即10-15%的人傳播約90%的病毒量，是超級傳播者。要重點防守住密閉空間、密切接觸者和人群聚集場所。

如何與新冠病毒共處？

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新加坡將不再著重監測每天確診新冠病毒的人數，「而把焦點放在有多少人患重病、有多少人在加護病房留醫、有多少人須接受插管治療等方面的數據。這就和我們現在監測流感的方式一樣。」

此外，新加坡認為未來其公眾將可以再次出國旅遊，至少能去那些同樣已將疫情控制下來、新冠大流行成為地方性常態的國家。並將相互承認對方的疫苗接種證書。旅客也可以在出境前接受檢測，入境時的新冠病毒檢測結果若是陰性，就無須隔離，尤其是已經接種疫苗的旅客。

香港學不學？

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過去一年，新加坡與香港一直試圖通過旅遊氣泡的方式讓公眾有限度恢復往來，希望將旅遊氣泡計劃推廣至其它地區和國家。但每次嘗試都因疫情反彈而夭折。

而與香港聯繫更頻密的中國內地已經與這座亞洲的交通樞紐中斷往來一年多。香港的疫苗接種率進展緩慢。儘管香港本地的地產商等推出送樓送消費券等措施，截止7月7日香港完整接種兩針的接種率為24.2%。

金冬雁指出：「（新加坡措施要在香港實施的話）極富爭議性。香港、澳門和中國內地的防控都連在一起。 要真正做到零確診其實很難。從科學上來講，早就應該通關。中國內地前段時間已全部放開（社交限制），中國疫苗效力又不好。一旦病毒進去中國了，就野火吹不盡，春風吹又生。」

金冬雁指出，香港從來沒有大爆發，因為新冠檢測做得好，查得很頻密。「查出來病例不一定做得差。沒查出來病例不一定就是做得好。病例數的多少跟檢測相關。」

中國大陸奉行發現確診案例後，在相關地區立即進行大規模檢測，並施行封城等措施幫助切斷病毒傳播。但過去一年多，中國本土零零散散一直有疫情的反覆，並未真正「清零」。

達成群體免疫後對疫苗還有何期待？

中國大陸並未直接對外公布疫苗接種率，外界只能從接種劑次略知一二。截至6月30日，中國國內累計報告接種新冠疫苗已達12.446億劑次，離群體免疫所需的70%人口接種疫苗還有距離。

金冬雁稱，「有群體免疫後，即使病毒再傳起來，也傳不遠，傳不重。就會變成很輕的流感，就過去了。」

他指疫情的防控也依賴新冠疫苗的升級和更新換代。「現在的疫苗沒有那麼好。除非到下一步，做出來更好的疫苗，能防住感染。」

以色列是疫苗覆蓋率最高的國家，930萬人口中有60%的人至少接種過第一劑。自從施打疫苗之後，每日確診數從一月的1萬多起降至上個月的個位數，但隨著Delta變種病毒席捲以色列，促使該國不得不重新實施社交距離和戴口罩政策。

以色利本周一（7月4日）表示，自6月6日以來，輝瑞疫苗在預防感染的疫苗效力從94%降至64%，不過重症保護力仍有93%。