特朗普不滿被封號，宣佈起訴推特、谷歌與臉書

56 分钟前

圖像來源，EPA

美國前總統特朗普宣佈他將起訴科技公司谷歌、推特和臉書，他自稱是」審查「的受害者。

這三家公司的CEO也被列入被告之列。

今年一月，特朗普支持者發起國會暴動之後，他的多個社交媒體賬號被封禁。這些平台稱，這是出於公共安全考慮。暴動之前，特朗普多次在沒有證據的情況下指稱美國大選結果被」歪曲「、」作假「，讓民主黨人拜登（Joe Biden）得勝。

周三（7日），特朗普稱這場訴訟是」言論自由的一個美麗進展「。

特朗普當日在其位於新澤西州的高爾夫球度假村召開新聞發佈會，譴責社交媒體公司和民主黨人散播謠言。

」我們要求結束影子禁令，停止沉默、停止拉黑、驅逐和取消，這是眾所周知的，「特朗普說，如果這些公司可以」審查「總統，他們可以審查所有人。他此前多次表達對被社交媒體"噤聲"的不滿。

上述科技公司暫未回應特朗普的訴訟。

推特公司此前表示，特朗普的賬號被禁是因為今年1月8日、國會暴動2日後的幾條推文涉及」美化暴力「。

那幾條推文中，特朗普稱為他投票的"偉大的愛國者"會發出"巨大的聲音"，而且他們不會"受到任何形式的不尊重或不公平的待遇"。另一則推文則表示，他不會參加拜登的總統就職典禮。

言論自由 vs 社媒審查

社交媒體巨頭對特朗普的」封殺「效果顯著，他失去了原有數百萬粉絲的推特和臉書賬號，目前主要通過群發電郵向支持者傳遞他的觀點，大大打擊了特朗普乃至共和黨的基層動員能力。

圖像來源，Getty Images

BBC北美科技記者詹姆斯·克雷頓（James Clayton）分析稱，這場訴訟顯示這些社交媒體對特朗普來說尤為重要。

特朗普此前表示打算打造一個社交媒體平台，但目前未有公開進展。

專家普遍認為，這場訴訟成功的機率並不高。

預料特朗普一方將辯稱，社交媒體公司損害了他的言論自由。根據美國《憲法第一修正案》，」國會不得制定有關下列事項的法律：確立一種宗教或禁止信教自由，剝奪言論自由或出版自由，或剝奪人民和平集會及向政府請願的權利。「

而被訴的科技公司則會反駁稱，作為私營企業，他們有權決定哪些用戶能夠使用平台，不屬於第一修正案中免受政府審查的範疇。

230條款討論日趨激烈

這場關於社交媒體審查與言論自由的討論中更關鍵的問題，是政府應該如何監管科技巨頭公司。

特朗普發起的這場訴訟，與共和黨議員在國會的行動亦步亦趨。同日，共和黨人在國會發表「對付大科技公司」的計劃，呼籲動用反托拉斯法來拆分科技巨頭，並修改一項名為第230條款（Section 230）的法律。

這項看來不起眼的條文，對社媒巨頭來說有巨大的影響。

第230條款規定，社交媒體網站不需要為用戶推文內容負責。這意味著，這些公司更像是發佈言論的」平台「，而不是擔當」出版人「的角色。

特朗普在總統任期內曾多次威脅廢除該條法律，認為這給社交媒體公司提供了言論審查的免責保護傘。

在民主黨一方，也有批評人士支持廢除這條法律。拜登在競選期間表示支持廢除，希望以此促進社交媒體嚴格審查用戶發表內容、減少假新聞的傳播。