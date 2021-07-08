中國留學生：500多理工生赴美簽證被拒，美方稱只影響「極少數人」

馮兆音

BBC中文駐美記者 發自華盛頓

1 小时前

圖像來源，AFP via Getty Images

官媒《中國日報》日前報道，近期有500多名中國理工科研究生申請美國簽證時被拒簽。中方已向美方提出嚴正交涉。美國國務院發言人周三（7日）回應BBC置評請求時表示，相關的簽證限制"針對性強"，只影響極少數人。

《中國日報》報道引述知情人士稱，受影響的500多名簽證申請人均為赴美攻讀博士或碩士學位的中國留學生，大多學習電氣電子工程、計算機、機械、化學、材料科學、生物醫學等理工類專業。他們擬就讀的學校包括美國頂級高校哈佛大學、耶魯大學、麻省理工大學等。

報道並未明確列明上述簽證申請被拒的時間，但暗示發生在拜登執政期間。

美國、中國如何表態？

《中國日報》引述知情人士表示，新上任的拜登政府「說一套做一套」，延續特朗普政府打壓中國理工科留學生的錯誤政策。

中國官媒發佈上述獨家消息後，相關詞條登上微博、百度熱搜，中國政府也迅速表態呼應。

中方稱，這些簽證限制措施延續了特朗普政府時期的「遺毒」，與美方"歡迎中國學生"的表態不符合。周三的外交部例行記者會上，發言人趙立堅稱中方已向美方提出嚴正交涉。

另一名發言人華春瑩則在推特上就事件發出質問：「這就是美國所謂的自由與開放嗎？」

美國國務院發言人周三（7日）通過電郵回應BBC置評請求時表示，第10043號總統令「針對性強」，只影響少於2%的F與J類簽證的中國籍申請人。

該發言人稱，美國歡迎包括中國學者、學者在內的國際學生，拜登政府在今年5月重啟因疫情停擺超過一年的學生簽證服務，「清楚表明這屆政府對向國際學生開放的重視。」

在2020至2021學年，約有37萬名中國學生在美國學校求學，是在美國際留學生的最大來源，其中約有42%學習理工科。

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 畢業生在美國哥倫比亞大學畢業典禮上手持中國國旗。

第10043號總統令是什麼？

根據《中國日報》的報道，美國使領館以不符合美國《移民和國籍法》及第10043號總統令為由拒簽。

第10043號總統令由美國前總統特朗普簽署，禁止跟中國的"軍民融合戰略"有關聯的中國學生與研究員入境美國，主要影響持F或J簽證在美國深造的人士。F與J簽證分別為學生與訪問學者簽證。

該行政令去年6月生效，美方官員在當年9月指，已取消超過1000名中國公民的簽證。

華盛頓多次批評，中國利用軍民融合戰略盜取美國的敏感科技與經濟情報，中國籍人士假借學習、研究之名，行間諜之實，對美國國家安全造成威脅。

拜登政府上台後保留了絶大部分特朗普時期的對華政策，這一針對中國學者、學生的總統令並未撤銷。

誰受影響？

圖像來源，Getty Images

自上述總統令生效以來，許多受影響的中國學生本科畢業於特定高校，例如直屬中國工業和信息化部的「國防七子」大學。不少接受中國留學基金委資助的理工科學生也報稱簽證被拒或被取消。

但也有一些簽證被拒的申請人畢業於其他院校，受影響專業包括文科與商科。

由於新冠疫情影響，美國駐華使領館從去年2月停止大部分簽證服務，直至今年5月初才恢復面簽。但一些寄望拜登政府移除簽證限制的中國留學生，以失望告終。

中國媒體《財經》採訪的一名報考美國藝術院校的中國學生指，「做夢也想不到」她無法獲得簽證。

這名學生今年5月中旬被拒簽，其本科與碩士都是語言文學專業，她對《財經》表示：「別說我不相信，我申請到的學校簽證事務工作人員都不相信，他們曾對我說，『我們是藝術院校，你放心，不會被影響的，況且拜登總統上台後情況大大改善。』」

一些受影響的中國學生指，他們打算發起集體訴訟，已經初步選定代表律師，力求抵制「不公平」行為。

他們組建了一個反對10043號總統令的網站，上面寫道：「10043 號總統令傷害了太多無辜的中國學生，對美方沒有任何好處。這項簽證將許多有才華的學生限制在了美國以外。 學生和學者越來越擔心在美國工作，因為擔心將來可能會實施更嚴格的措施。」

去年中美關係跌至歷史谷底，美國出於技術轉移、反情報收集的憂慮，加強對中國理工類學者的審查。對華鷹派的共和黨參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）甚至建議，美國應該全面禁止中國留學生學習理工科。

這些激烈言辭讓許多在美中國學生憂慮，華盛頓會將他們當作一個政治靶子。

拜登政府上台以來，撤銷了多項特朗普時期涉及外籍人才的總統令，其中包括限制僱傭移民的「買美國貨、僱傭美國人」行政令，而且不再延長H-1B簽證入境禁令，但第10043號總統令持續有效。

美國智庫卡耐基基金會的助理研究員伊文·伯克（Evan Burke）早前在線上雜誌「中參館」（ChinaFile）撰文建議，拜登應撤除第10043號總統令，以更為具體和針對個案的方式審核中國籍研究生的背景。「如果沒有改革的話，中國人才湧入永遠不會回到疫情前的水平，而美國的科技發展會因此受到損害。」

與此同時，一些研究中國的外籍人士指，中國當局近年來對他們的簽證加以限制。近日，在四川大學教學的知名美國作家何偉（Peter Hessler）也宣佈未能續簽，即將離開中國。