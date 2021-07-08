海地總統莫伊茲遇刺身亡 政局前景充滿變數

31 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 若弗內爾·莫伊茲遇襲時正在其私人住宅內。

加勒比海國家海地（Haiti）總統若弗內爾·莫伊茲（Jovenel Moïse）在首都太子港私宅內遇刺身亡，終年53歲。代總理克洛德·約瑟夫（Claude Joseph）宣佈全國進入緊急狀態。警方稱已擊斃至少四名嫌疑人、扣查兩人，並誓言所有涉案人員都將「被殺或被抓獲」。

發生在星期三（7月7日）的這起事件震驚世界，聯合國安全理事會予以譴責，同時呼籲海地人民克制，不要以暴易暴。作為台灣少數邦交國之一，總統蔡英文也向海地致哀，執政民進黨誓言全力維護邦交。

莫伊茲的總統任期近期引發爭議，要求他下台的街頭示威持續發生，政府處於權力真空狀態，黑幫橫行更導致太子港好些地區進入生人勿進的境地。

分析人士向BBC指出，海地局勢已變得難以預測。

代總理約瑟夫宣稱對全國實施「戒嚴狀態」，當局可禁止任何集會，動用軍隊執行警察職務，行政部門也能行使更龐大權力。

美國總統拜登（Joe Biden）就這起「可怖的行刺」向海地人民致以慰問，英國首相約翰遜（Boris Johnson）則形容刺殺行為「可惡」，呼籲海地人民冷靜克制。

拉丁美洲領袖也紛紛向海地表達慰問。哥倫比亞總統伊萬·杜克（Iván Duque Márquez）形容莫伊茲是「我們國家的朋友，自由的捍衛者」，並對重建委內瑞拉民主貢獻良多。杜克也讚揚莫伊茲致力推動2019冠狀病毒病（COVID-19，新冠病毒）疫苗的公平分配。

莫伊茲於2019年宣佈承認委內瑞拉國民議會議長胡安·瓜伊多（Juan Guaidó）為委內瑞拉臨時總統，放棄了堅持在位的傳統盟友馬杜羅（Nicolás Maduro）。

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）對莫伊茲遇刺感到」非常難過「，形容這是」不幸「。他同時重申將向海地運送15萬劑新冠疫苗。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）透過發言人譴責這起行刺事件，並呼籲海地有關各方合理維護憲法秩序，團結一致，拒絶任何暴力行為。

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 總統私宅四周在行刺事件發生後增派了警員持槍戒備。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 襲擊者如何闖進莫伊茲私宅目前仍是謎題。

海地總統遇刺，我們都掌握了哪些細節？

當地時間星期三01:00（格林尼治標凖時間05:00），莫伊茲位於太子港市南部山區佩蒂翁維爾市鎮（Pétion-Ville）的私人住家遭持有重型武器的殺手侵入。

莫伊茲總統當場死亡，第一夫人馬蒂娜·莫伊茲（Martine Moïse）身受重傷，由醫療飛機轉送美國佛羅里達州（Florida）救治。據美國媒體報道，莫伊茲夫人身上有數處槍傷，被送往邁阿密（Miami）一家醫院治療。

代總理約瑟夫星期三深夜發表全國電視演說稱，襲擊者是「講英語和西班牙語的外國人」。海地官方語言是海地克里奧耳語（Haitian Creole）和法語。

襲擊者逃走時被警察截獲，雙方爆發槍戰。

約瑟夫說：「四名僱傭兵被殺，兩名被截獲，已被我方控制。三名被劫持的警員已經獲救。」

海地總警長萊昂·夏爾（Leon Charle）則表示，仍然在逃的涉案人員「將被殺或被抓捕」。

海地《新聞人報》（Le Nouvelliste）引述佩蒂翁維爾鎮太平紳士（juge de paix，又譯「治安法官」）卡爾·亨利·德斯坦（Carl Henry Destin）說，莫伊茲總統遺體上共有12處彈孔，分別在前額、胸膛、臀部和腹部。

德斯坦說：「總統的辦公室與睡房遭搜掠，我們發現他躺在地上，身穿藍色褲子與白色襯衣，都沾滿血。他嘴巴張開，左眼被挖了出來。」

太平紳士補充說，總統女兒喬瑪莉·莫伊斯（Jomarlie Moïse）躲在她兄弟的房間而生還，兩名家僕被襲擊者綁起，除了總統與第一夫人外，沒有任何人被槍擊。

有關方面事後發放的視頻顯示一批手持重火力武器的黑衣人來到總統私宅前，以英語叫喊：「DEA（美國緝毒局）行動，全部人趴下！」

海地駐美國大使博奇·埃德蒙（Bocchit Edmond）接受採訪時說，美國緝毒局人員「不可能」跟刺殺事件有關，他相信是「專業僱傭兵」所為。埃德蒙後來稱殺手偽裝成美方緝毒人員。​

號令朝政

海地過去數十年持續受到政變、動蕩、幫派暴力與自然災害困擾，被稱為美洲最貧困國家。這個人口1100萬的國家，將近60%活在貧困線以下。

2010年發生的大地震有超過20萬人遇難，對全國基礎建設與經濟造成深遠破壞。

聯合國2004年向海地派出維持和平部隊，直到2017年才撤走。然而，如此動蕩局面似乎沒有結束的跡象。

國會選舉本應在2019年10月舉行，但因故延誤，這意味著過去一段時間，莫伊茲要依靠自行頒布法令來維持國家管治。

傑米瑪·皮埃爾博士（Dr Jemima Pierre）是黑人爭取和平聯盟（Black Alliance for Peace）海地協調員，也是加州大學洛杉磯分校（UCLA）美國非裔研究學系暨人類學系副教授。她對BBC說，莫伊茲從未獲得海地人民的充分授權，他當選時的得票率只相當於全國人民的12%。「莫伊茲不可能維持權力平衡。」

「但一位在位總統被殺害，還是讓人難過。」

美國加州大學歐文分校（UC Irvine）人文學院英語教授，兼美國《國家》雜誌（The Nation）特約編輯艾米·維倫茨（Prof Amy Wilentz）向BBC指出，就在莫伊茲遇害前，另一位知名的年輕女政治家在開車回家途中遇害，因此海地局勢早已緊張不堪。

她指出，莫伊茲還有六個月左右便要離任，選擇在這時候行兇動機何在讓人費解。「一些知情人士聲稱他肯定是把誰迫至絶境才遭到報復，可我們不知道到底是怎麼回事。」

海地總統死了，誰來主持大局？

約瑟夫代總理在電視講話中強調，全國治安」受控「，政府將採取一切措施維持運作，「民主與共和國必將勝利「。問題是他的實權還有多少。

就在莫伊茲遇刺前，他已任命阿里爾·亨利（Ariel Henry）為新總理，只差尚未宣誓就任。海地憲法規定，總統一旦出缺，最高法院院長應當接掌職位，但院長西爾韋斯特（Rene Sylvestre）日前因感染新冠病毒不治去世。

美國認為海地應如期在今年內舉行選舉，以實現權力和平移交。

本身是海地人的美國維思大學（Wesleyan University）社會學榮休教授亞歷克斯·杜普伊（Prof Alex Dupuy）對BBC評論說，海地如今沒有一個有效運作的政府，而當地本來已有成千上萬群眾因幫派暴力活動而無家可歸，現在莫伊茲還遇刺身亡，無人清楚到底何時能重建有效管治。

加州大學歐文分校的維倫茨教授說，目前形勢很不好預測。

她說：「街上有各種幫派，他們火力強大，有不同組織的財政支持。」

「也許會有強人冒起，也許會有過度政府誕生，最終達至自由和公平的選舉，但哪個方向都很難去預測。」

台灣與海地關係

海地與中華民國建交已有65年。作為台灣為數不多的邦交國，台北政府在海地總統莫伊茲遇害之後隨即作出回應。總統府聲明說，總統蔡英文「代表我國政府及人民致上深切哀悼與悲痛」，「感念摩依士總統任內推動兩國的深化合作，並感念摩依士總統屢次為台灣的國際參與仗義執言，期盼摩依士總統家屬節哀保重」。

聲明說，蔡英文又指示外交部長吳釗燮與台灣駐海地大使館持續密切關注局勢。

台灣外交部聲明稱：「根據我駐海地大使館掌握，在海地的國人及僑胞均平安。外交部將持續密切注意海地政局後續相關發展，並誠摯期盼海地社會早日回復平靜，人民生活盡速恢復正常。」

執政民進黨立法委員羅致政星期四（8日）在台北出席網上記者會時，被問及他曾陪同蔡英文訪問海地，對當地局勢有何看法。羅致政認為刺殺事件恐對當地政情雪上加霜，但台北政府將盡全力確保邦交關係維護。

台灣媒體報道，刺殺事件發生前一天，海地新任駐台灣大使潘恩（Roudy Stanley Penn）才剛在台北向蔡英文總統遞交到任國書。