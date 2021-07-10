工作時間的歷史演變 每周四天工作制引發熱議和爭論的背後

47 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情導致許多人居家遠程上班，這會推動每周四天工作制的實行和普及嗎？

一周工作五天休息兩天的制度是從什麼時候開始的？每周工作四天會成為常態嗎？

新冠疫情催生很多國家和大公司實行彈性上班制的同時，最新從西歐國家冰島傳出：每周四天工作制的試驗「大獲成功」。

冰島的這一試驗是世界上規模最大、時間最長的一次縮減工作時間的試驗：時間從2015年至2019年，參加的人數為2500人，其中有朝九晚五的辦公室工作人員，也有需要輪班的醫院員工。

試驗得出的結論是：所有參加者身體更加健康、心情更加舒暢、工作效率更高，工作成果不僅沒有受到影響反而有所增加。

相信對這樣的試驗結果很多人不會感到驚訝意外。

實際上，每周四天工作制正在成為越來越多國家和公司的努力目標。2019年，微軟日本公司試行了每周四天工作制，生產率飆升四成。2021年3月，西班牙開始了全國範圍的四天工作制試驗。

四天工作制會成為疫情過後的世界潮流嗎？來看看人類工作時間的歷史演變過程，或許能更好地了解潮流的走向。

一周七天

在長達幾百萬年的人類認知演化過程中，人類與動物一樣靠採集和狩獵為生，餓了「工作」，飽了「休息」。

大約一萬年前，人類開始農業革命，對所處世界的「數字」越來越重視。地球繞太陽運行需要356又四分之一天，每天有24小時。

中國古代曆法中，一年360天，被分為24個節氣，72候，即以五日為一候，因此漢朝官員有「五日一休沐」的傳統，後來唐朝還出現十天一休沐的「旬休」。

普遍認為，一周七天的說法出現在大約4000年前的古代巴比倫。古巴比倫人認為構成太陽系的七顆行星格外神聖，決定七天為一周。

但人類要等到近代科學迅速發展的工業革命時期才有了「周末」的概念。實際上，使「周末」成為現代人生活一部分的除了工業革命，還有宗教信仰的關係和工會對工人權利的追求。

周末

18世紀60年代，大機器生產開始取代工場手工業，從棉紡織業技術革新開始，英國開始了一場席捲全世界的工業革命。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 科技解放了人類還是給人類套上了更沉重的枷鎖？

大規模的機器生產需要眾多的工人，但在信奉基督教的英國，禮拜日是去教堂的日子，沒有人被要求工作。於是一周七天中有了禮拜日休息的傳統。

但是，很多人在禮拜日這天吃喝玩樂，縱情享受，工廠面臨周一很多工人曠工的窘境。英國的工廠主為了確保工人周一凖時出勤不得不妥協：周六多給半天休息時間。

據考證，「周末」（weekend）一詞的最早記錄出現在1879年的一本英國雜誌《筆記與疑問》（Notes and Queries）中。

雜誌中寫道：在斯塔福德郡，如果一個人在星期六下午結束一周的工作後離開家，與遠方的朋友一起度過星期六的晚上和接下來的星期天，那麼他就被說成是在某處過的周末。

兩天周末

但周末從一天到一天半，再變成兩天經歷了數十年。

1908年，美國新英格蘭地區的一家工廠允許有兩天的周末，以便猶太員工能夠遵守安息日。對猶太工人來說，星期六是安息日，即從星期五的夜幕開始一直到星期六的夜幕，是一周中最神聖的時刻。

這在工人中很受歡迎，並導致附近的其他行業也開始效仿每周五天工作。

1926年，美國富有傳奇色彩的汽車製造商亨利·福特（Henry Ford）規定員工周六和周日為休息日，並實行每周40小時工作時間。每天八小時每周五天的工作製成型。

福特的五天工作制，雖然被稱為是以工人福利為出發點的利他主義行為，但他也因此獲利。這是繼他在1914年大幅度增加工人薪金至每日5美元之後的又一個極大刺激生產力的舉措。

有經濟學家認為，100多年前因為福特公司大規模推廣五天工作制，美國汽車工人成為有現金又有時間的中產消費者，對振興美國經濟起到了非常大的作用。

周末與就業

但美國在1932年正式採用五天工作制時，卻是為了應對大蕭條造成的失業問題。

英國五天工作制出現在1933年。連鎖藥房博姿（Boots）的董事長約翰·布特（John Boot）面臨著工廠產能過剩，必須裁減工人的困境。

布特當年的解決辦法是將工廠在周六、周日關閉， 不裁員也不減薪，用縮短工作時間來減少產能過剩的問題。減少工作時間還給博姿帶來了另一個意外的好處：工人有了更多時間休閒、照顧家庭後，周一早上回廠上班時精神抖擻、效率很高。

進一步的研究表明，每周兩天的休息時間減少了缺勤率，對生產力有積極的影響。

每周五天工作制在宗教團體的支持下，在工會組織的推動下，從1930年代開始在美、英等西方國家實施。

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不過，五天工作制在亞洲包括中國大陸、香港和台灣的普及則比西方國家晚了幾十年。

四天工作制爭議

西方國家近年來越來越受矚目的每周四天工作制，雖然試行成功，但爭議仍然很大。

支持四天工作制的勞工權益人士以及專家認為，每周四天工作制的好處可以總結為：

生產力提高：員工工作與休閒時間相平衡能達到事半功倍的效果；

促進男女平等：男性有更多時間照顧家庭分擔責任，有助婦女從育兒和家務中解放出來公平就業；

促進工作熱情：勞逸結合是最好的工作方法；

減少碳排放：減少工作天數有助降低員工通勤造成的交通排放，減少辦公大樓使用時所需的能源，有助環境保護。

但是，四天工作制也有很多反對的聲音。

英國反對黨工黨2019年所做的報告認為，減少工作時間而不減少薪酬「有助物質豐富和精神健康」，因此將考慮是否把減少工作天數列入黨的努力方向。英國各大工會也大力支持減時不減薪的四天工作制。

但是英國著名的亞當斯密經濟研究所（Adam Smith Institute）警告說，「如果強迫人們減少工作時間，最終他們的收入肯定會減少。」

該研究所的馬休·勒什（Matthew Lesh）曾表示，如果英國實行四天工作制，「英國經濟將對投資和創業者失去吸引力」。

「我們也應該獎勵讚賞那些努力工作供養家庭的勞動者們，而不是剝奪他們願意工作的自由。」

未來夢想

肆虐全球的新冠疫情給各國的經濟帶來嚴峻挑戰，「四天工作制」會像上個世紀「五天工作制」一樣在危機中應運而生嗎？人類面對氣候變化這一災難性的危機，會集體改變思路共同尋找出路嗎？

對許多打工者而言，特別是在老闆們提倡朝九晚九每周六天工作996制的地方，「四天工作制」或許已經像是白日夢，遙不可及。

不過，有人已經提出更加遠大的夢想。