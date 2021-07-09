特朗普被美國女星控告案中的明星律師 因勒索罪監禁30月

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名法官形容阿韋納蒂被權力"衝昏頭腦"。

早前曾代理美國色情成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）控告美國前總統特朗普的律師阿韋納蒂（Michael Avenatti），去年因另一宗案件被美國法院裁定犯勒索罪，至本周四（7月8日）美國紐約州法院宣佈， 阿韋納蒂將入獄30個月。

控方指阿韋納蒂在2019年3月恐嚇美國運動鞋製造商Nike，要求對方支付1500萬至2500萬美元的掩口費，否則將發佈對對方不利的消息。

阿韋納蒂當時代表一個在洛杉磯經營一個青年籃球隊的客戶，法庭文件顯示，阿韋納蒂當時向Nike的代表律師表示，如果對方不付錢，就會公開聲稱Nike向洛衫磯的青年籃球隊作「不合法付款」。

阿韋納蒂2018年代表據報與特朗普有染的丹尼爾斯控告特朗普，一舉成名。法官周四形容阿韋納蒂被權力「衝昏頭腦」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿韋納2018年代表據報曾經與美國前總統有染的丹尼爾斯控告特朗普，要求美國法院撤銷一份2016年美國總統大選後期簽署、有關兩人婚外情的保密協議。

付出代價

控方在庭審過程中又指，阿韋納蒂當時已經負債累累，債務達1100萬美元。

阿韋納蒂在法庭宣佈判刑後，一邊強忍眼淚，一邊向法官表示自己「迷失了方向」，也背叛了自己的價值觀、朋友、家人和法律專業。他在庭上說自己「毫無疑問自己應該在過去和在將來為自己的行為付出代價」。

控方上個月要求紐約法庭重判阿韋納蒂，指他的行為「違背了他當事人的信任」，也把自己的知名度武器化，以求「向一家上市公司，勒索上千萬美元」。

他早在2020年2月已經被判有罪，當時庭審花了三星期，罪名包括勒索、以勒索為目的向其他州發送訊息和以電子訊息進行詐騙。

但他下星期還要在加州就另一宗詐騙案件應訊，控方表示他以欺騙手段，令客戶損失數百萬美元。

明年他還要就第三宗案件回到曼哈頓聯邦法院受審，這宗案件與他最有名的客戶有關，也就是色情成人片女星丹尼爾斯，他被指從丹尼爾斯將出版的新書合同預付款中，盜取30萬美元。

誰是阿韋納蒂？

阿韋納蒂是一名美國律師，2018年代理據報曾經與美國前總統有染的丹尼爾斯控告特朗普，要求美國法院撤銷一份2016年美國總統大選後期簽署、有關兩人婚外情的保密協議。

美國法院最終拒絶丹尼爾斯一方的要求，更下令她要向特朗普一方支付交訟費。丹尼爾斯事後曾表示，她並不希望就此事件告上法庭，但丹尼爾斯沒有聽從她的要求。

此事件令阿韋納蒂知名度大增，多次上電視談話節目，講述控告特朗普的事件，又在社交網站上得到許多「追隨者」。