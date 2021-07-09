朝鮮「危機」：新冠疫情、糧食短缺與國際援助的聯繫

8 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金正恩在朝鮮勞動黨中央委員會政治局會議上批評部分幹部防疫工作怠慢，導致"重大失誤"。

國際社會關注朝鮮麵臨的新冠疫情、糧食短缺等多重危機，有哪些國家和國際機構表示願意向朝鮮提供疫苗援助？

迄今為止，平壤拒絶了好幾個國家的疫苗和援助。相反，它一直封鎖邊界，試圖將病毒拒於國門之外。

但是，封鎖邊界影響了朝鮮和中國的貿易往來。朝鮮長期依賴北京的糧食、燃料、化肥等。

朝鮮領導人金正恩已經公開承認，朝鮮正面臨糧食短缺。6月，金正恩告訴朝鮮人民要為有史以來最糟糕的結果做好凖備。

國際貿易制裁被認為給朝鮮糧食供應帶來了更多壓力。

「重大危機」

據朝中社6月底的報道，金正恩在朝鮮勞動黨中央委員會政治局會議上公開批評部分幹部防疫工作怠慢。他說，一起「嚴重事件」引發「重大危機」、危及「防疫努力」。

金正恩決定免去部分政治局常務委員、候補委員等職位，調動、任命國家機關幹部，加強全黨整風。

朝鮮政府一直堅持說，由於防控措施得當，朝鮮迄今為止沒有發現一例新冠確診病例。但外界專家普遍對此表示懷疑。

朝中社的報道雖然沒有提供「嚴重事件」的細節，但引發有關新冠疫情已在朝鮮一些地區蔓延的猜測。

也有分析人士警告，因為朝鮮沒有實施根本性的防疫措施、即大規模接種疫苗，如果爆發疫情，後果將是相當嚴重。

國際援助

據世界衛生組織數據，全世界各國中目前只有朝鮮、海地、厄立特里亞等極少數國家尚未開始接種新冠疫苗。

由於朝鮮對世衛組織的新冠疫苗保障機制人員入境運送疫苗等行政程序不予配合，導致疫苗供應受阻。原計劃5月份向朝鮮提供的一百多萬劑阿斯利康疫苗迄今未能交付。

據韓聯社的消息稱，朝鮮擔心阿斯利康疫苗的副作用，詢問國際新冠疫苗分享計劃能否交付其他疫苗。

中國表態

在外界懷疑朝鮮已經爆發疫情之際，有記者曾向中國外交部詢問中國是否向朝鮮提供過幫助，比如新冠疫苗。

中國外交部發言人汪文斌回答說，中朝是山水相連的友好鄰邦。中國尊重朝方立足本國實際情況採取的防疫措施，希望朝鮮各項事業順利推進。如果朝方有需要，中方願積極考慮向朝方提供幫助。

但是，當記者追問能否明確告知中方是否向朝方提供過疫苗時，汪文斌位置可否，只是重申「已經闡明瞭中方立場」。

觀察人士解讀說，言下之意，似乎中國尚未向朝方提供疫苗。

韓國媒體則援引韓國專家分析說，朝鮮懷疑中國疫苗的有效性，在引進中國疫苗的問題上遲疑不決。

此前，中國和韓國都曾表示過願意向朝鮮提供疫苗。

俄國提議

俄羅斯也再次表示願向朝鮮提供新冠疫苗。俄羅斯此前曾告訴朝鮮，並非每個人都能忍受朝鮮「前所未有的嚴厲」的新冠防疫限制。

7月初，俄國撤回了一批在朝鮮的外交官、醫生、行政人員、技術人員及其家屬。俄國方面說，這是因為他們工作期限期滿回國。

俄羅斯外長拉夫羅夫7月7日表示，莫斯科已多次向平壤表示願意提供俄國疫苗。

他再次重申，俄羅斯已經凖備在朝鮮需要時提供疫苗及相關設備，協助朝鮮防止疫情的爆發。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金正恩罕見承認朝鮮麵臨嚴重糧食短缺

「朝鮮處於危機中」

BBC駐守爾記者比克爾

朝鮮目前處於危機之中。這場危機有多嚴重將取決於未來幾個月會發生什麼。

現在有許多報道暗示糧食嚴重短缺，據信金正恩已經命令軍方在民眾中分配其戰備糧。

聯合國的一份報告也稱，朝鮮2021年面臨約86萬噸的糧食短缺，並預測該國將出現一段糧食供應嚴酷的時期。

這雖然遠未達到上世紀90年代朝鮮的饑荒水平，但糧食庫存正在減少，秋收必須順利，以避免出現普遍大饑荒。

去年，一些颱風淹沒了農田，毀壞了莊稼。朝鮮再也承受不起任何自然災害衝擊了。

擺脫這場危機的一個辦法是給該國人民接種新冠疫苗，這將使該政權能夠解除邊境限制，重啟貿易，甚至接受援助。

我與一些專家討論了這個問題的後勤問題，專家們表示，朝鮮不願這樣做，可能是由於缺乏冷藏設施來運送疫苗，以及害怕讓外國人參與監督疫苗的推廣。

但專家們說，這些問題是可以討論和克服的。不過目前，平壤方面沒有表現出願意採取行動的跡象。