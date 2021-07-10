輝瑞與莫德納疫苗：研究發現「非常罕見」副作用—心臟炎症
- 詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）
- BBC衛生與科學事務記者
歐洲監管機構表示，輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）生產的新型冠狀病毒疫苗其中一個「非常罕見」的副作用是心肌炎。
歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）表示，這類副作用在年輕男性當中更為多見。
該藥品安全監管機構指，接種新冠疫苗的好處仍然遠大於其風險。
但是醫生和病人均得到建議，要警惕心肌炎的相關症狀。
這包括胸疼，感覺呼吸困難以及強烈或飄忽的心跳等。任何人有此類症狀，應該去看醫生。
有兩種情況被指與疫苗有關聯——心肌本身出現炎症，即心肌炎；以及包裹心臟且充滿液體的囊出現炎症，即心包炎。
歐洲藥管局對病例的分析發現：
- 輝瑞-生物科技（Pfizer-BioNTech）疫苗——1.77億劑接種的疫苗當中出現145例心肌炎以及138例心包炎
- 莫德納（Moderna）疫苗——2000萬劑疫苗接種當中出現19例心肌炎和19例心包炎
其中五人死亡。研究表示，死亡病例均是長者或有其他健康問題的人士。
英國的藥物及保健產品規管局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）也一直在對這些關聯進行研究。
該機構報告稱：「一個一致的趨勢是病例較頻繁地出現於年輕男性，而且是在第二劑疫苗接種不久後。」
「這些報告是極度罕見，而且病例往往較輕微，病人只要接受常規治療和休息，通常會在短時間內恢復。」
大多數病例被指是在疫苗接種的14天內發生。
雖然這種風險非常罕見，但是卻更多出現在年輕人群當中——他們是目前英國疫苗接種計劃的重點人群。
有關副作用的擔憂，已經進入到英國為兒童接種疫苗的相關辯論當中。兒童是新冠病毒的較低風險人群。
心肌炎和心包炎將會在英國和歐洲被正式列為新冠疫苗的相關副作用，這是美國監管機構在上月就已經作出的舉動。
「這些狀況出現的機會非常低，但是你應該要認識到這些症狀，這樣你就能夠很快地得到醫療救治，並且避免併發症。
與心臟炎症的關聯只出現於依賴信使核糖核酸(mRNA)技術加強免疫系統的疫苗。
在使用病毒基因修改技術的牛津-阿斯利康（Oxford-AstraZeneca）和楊森（Janssen）疫苗當中未有發現類似關聯。
不過，歐洲藥管局已經建議，任何有毛細血管滲漏症候群病史的人士不應該接種楊森疫苗。這是一種罕見但是嚴重的病症，液體會從血管滲漏到身體裏。