輝瑞與莫德納疫苗：研究發現「非常罕見」副作用—心臟炎症

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC衛生與科學事務記者

55 分钟前

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歐洲監管機構表示，輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）生產的新型冠狀病毒疫苗其中一個「非常罕見」的副作用是心肌炎。

歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）表示，這類副作用在年輕男性當中更為多見。

該藥品安全監管機構指，接種新冠疫苗的好處仍然遠大於其風險。

但是醫生和病人均得到建議，要警惕心肌炎的相關症狀。

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這包括胸疼，感覺呼吸困難以及強烈或飄忽的心跳等。任何人有此類症狀，應該去看醫生。

有兩種情況被指與疫苗有關聯——心肌本身出現炎症，即心肌炎；以及包裹心臟且充滿液體的囊出現炎症，即心包炎。

歐洲藥管局對病例的分析發現：

輝瑞-生物科技（Pfizer-BioNTech）疫苗——1.77億劑接種的疫苗當中出現145例心肌炎以及138例心包炎

莫德納（Moderna）疫苗——2000萬劑疫苗接種當中出現19例心肌炎和19例心包炎

其中五人死亡。研究表示，死亡病例均是長者或有其他健康問題的人士。

英國的藥物及保健產品規管局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）也一直在對這些關聯進行研究。

該機構報告稱：「一個一致的趨勢是病例較頻繁地出現於年輕男性，而且是在第二劑疫苗接種不久後。」

「這些報告是極度罕見，而且病例往往較輕微，病人只要接受常規治療和休息，通常會在短時間內恢復。」

大多數病例被指是在疫苗接種的14天內發生。

雖然這種風險非常罕見，但是卻更多出現在年輕人群當中——他們是目前英國疫苗接種計劃的重點人群。

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有關副作用的擔憂，已經進入到英國為兒童接種疫苗的相關辯論當中。兒童是新冠病毒的較低風險人群。

「這些狀況出現的機會非常低，但是你應該要認識到這些症狀，這樣你就能夠很快地得到醫療救治，並且避免併發症。

與心臟炎症的關聯只出現於依賴信使核糖核酸(mRNA)技術加強免疫系統的疫苗。

在使用病毒基因修改技術的牛津-阿斯利康（Oxford-AstraZeneca）和楊森（Janssen）疫苗當中未有發現類似關聯。