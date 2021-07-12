歐洲杯2020決賽英格蘭主場落敗「極端痛苦」 意大利狂喜再捧金杯

44 分钟前

圖像來源，Getty Images

2020歐洲杯冠軍賽周日（7月11日）在倫敦舉行，擔任主場的英格蘭與意大利（台譯：義大利）交手，戰況膠著。雙方在90分鐘正規賽與30分鐘延長賽後仍以1比1打平，最後意大利（義大利）經點球PK大戰3:2險勝，擊碎英格蘭盼望55年再次奪下的歐洲杯冠軍的美夢。

這也是意大利（義大利）繼1968年之後再捧一座歐洲杯金杯。

英格蘭奪冠夢碎

這是英國正式脫歐後的首次歐洲杯比賽，英格蘭一路過關斬將到決賽，表現不俗。

英國女王伊麗莎白二世在比賽前夕，公開給英格蘭國家隊總教練索斯蓋特（Gareth Southgate）的信提到，55年前的「世界杯」足球賽，也是英格蘭主場，她親自將冠軍杯頒給了自家子弟兵。

比賽結果出爐，英格蘭落敗，在場觀看決賽的英國威廉王子在推特發文，先是有風度地恭喜意大利（義大利）球隊，之後向英格蘭球隊表達慰問，表示對他們的表現深感驕傲，並稱更好的成績將會到來。

網路種族歧視言論浮現

但是，由於在點球PK大戰最終沒有成功達標的三名英格蘭小將來自移民家庭，賽後在網上許多針對他們膚色的種族歧視攻擊大量湧現，讓足球運動長期以來招致詬病的種族歧視問題再次浮現。

因此，英國足協及倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）都公開發譴責網上的種族歧視發言，後者並表示將會對咎責發佈種族歧視言論者，他並且呼籲各大社交媒體能刪除並禁止賽後的網路種族威脅言論蔓延。

數十年後再次奪冠 意大利舉國狂歡

在北倫敦的溫布利球場，意大利（義大利）拿下了自1968年奪冠後，睽違數十年的歐洲冠軍頭銜。

在首都羅馬，BBC記者目睹成千上萬的球迷在球隊奪冠後興高采烈慶祝勝利，互相呼喊和擁抱。自1966 年英格蘭在世界杯決賽中以 4-2 擊敗西德以來，英格蘭一直沒有在國際足球大賽拿下大獎。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 點球大戰結束後，欣喜若狂的意大利球迷立即開始了全國各地的街頭派對。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 意大利拿下了自1968年奪冠後，睽違數十年的歐洲冠軍頭銜。

點球大戰結束後，欣喜若狂的意大利（義大利）球迷立即開始了全國各地的街頭派對。

「我太高興了！我們是歐洲冠軍，我要慶祝一整夜，我要慶祝一整夜！」 羅馬的球迷碧翠絲·瑪蒂歐麗（Beatrice Mattioli）向路透社說。

「太不可思議了，太不可思議了！沒有比這更好的感覺了！這真是太棒了，我們拿下冠軍！」」 羅馬的另一位球迷史蒂芬諾·古馳（ Stefano Gucci） 說。

英格蘭奪冠夢碎

睽違55年，英格蘭再次進入歐洲杯的總決賽，但此次仍落敗。英格蘭總教練索斯蓋特 (Gareth Southgate) 賽後稱，此次決賽被意大利（義大利）擊敗是「極端的痛苦」，但球員們「盡了全力」。

又被稱為三獅軍團（The Three Lions）的英格蘭隊，在點球PK大戰敗陣。

「我們團結在一起。球員們給這個國家帶來了令人無法忘懷的的美好回憶，」索斯蓋特向 BBC 說。

隊長哈里·凱恩（ Harry Kane ）表示，此次失敗的傷痛將「將存在我們接下來的職涯」。不過，這位在托特納姆熱刺隊（Tottenham Hotspur ），擔任前鋒的隊長補充說：「作為一個團隊，我們該為我們所取得的成就感到十分自豪」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 隊長哈里·凱恩（ Harry Kane ）表示，此次失敗的傷痛將"將存在我們接下來的職涯"。

圖像來源，PA Media

「我們已經盡全力了，我隊上的男孩們也是。」

「在點球大戰中輸球，是世界上最糟糕的感覺。這次成功不屬於我們，但這是一場精彩的比賽，我們應該昂首感到驕傲。」

「傷痛會持續一陣子，但我們正走在正確的軌道上，我們正繼續成長，盼望明年世界杯我們能取得更好成績。」

倫敦球迷關注

這場決戰在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）舉行，現場約6萬人湧入。在英國的台灣留學生瑞秋（Rachel）向BBC中文說，自己看足球20多年，身為德國隊支持者，在倫敦東南的戶外與英國球迷一起看球，她感受到此次大賽，對英格蘭球迷的重要性是非同小可。

瑞秋說，看球地點在車站旁，經過的火車列車還鳴笛助興，「倫敦球迷非常的瘋狂，但不是每個人都像網路瘋傳的那樣失控，他們的熱情是發自對足球的喜愛，那是他們生命的一部分，比賽結束後許多人難過的說不出話默默離去。」

擁有廣大香港球迷支持的英格蘭隊，旅英的港人也在網上紛紛對對結果表示失望，不過多數人表示，由許多二十歲左右成員組成的英格蘭隊，此次表現如此優異，已經算是意外。他們表示，此次成績，對於明年的世界杯足球賽，奠定了信心。

圖像來源，Hsin Yi 圖像加註文字， 比賽結束後許多倫敦球迷難過得說不出話默默離去