東京奧運2020：古代奧林匹亞體育盛事六大看點

2021年7月19日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020東京奧運會受新冠疫情影響推遲一年舉行，是史上第一次未能按原計劃舉行。

受新冠疫情的影響，原定於2020年舉行的日本東京奧運會在延遲一年之後，將於7月23日開幕。

現代夏季奧運會自1896年在希臘誕生以來一直是全球體育盛事之一，只在1916年、1940年、1944年因為世界大戰三度取消。但未能如期舉行還是現代奧運史上的第一次。

2020年東京奧運會即將開幕，你可知道在兩千多年前，奧運會曾有怎樣的發展經歷？

一、 起源

公元前776年，在古代希臘西南部一個名叫奧林匹亞（Olympia）的地方，喜愛體育運動的古希臘人開始了「奧林匹克」運動會。

但在那之前的幾百年， 奧林匹亞曾是古希臘人崇拜天神宙斯的地方。這裏依山、伴河，遠離塵囂，籠罩著神秘的氣氛。

在漫長的歷史中，原本祭拜宙斯的單純宗教活動逐漸轉變為以競技運動為中心的宗教盛事。每隔四年舉行一次的奧林匹克，吸引希臘各地約五萬人前來參加比賽、觀摩競技。

這一轉變的因素包括：希臘城邦的崛起，每個城邦都希望有一種方式來宣示其優勢和強盛，因此會派出代表去奧林匹亞，在體育比賽中奪冠，為城邦贏得榮譽。

與現代金、銀、銅獎牌不同的是，古代奧林匹克的得勝者被授予用野橄欖枝編成的葉冠，凱旋迴鄉受到英雄般的歡迎。這一點歷經近三千年仍然沒有改變。

二、比賽項目

與現代奧運會田賽、競賽、游泳、籃球等各式各樣而且不斷增加的運動項目相比，古代奧運會最初的比賽只有一個：賽跑。

但是，現在人們並不知道的是，跑道長度究竟是多少，因為現在在奧林匹亞可以看到的192米長的跑道當時並不存在。

公元前724年，古代奧運會增加了一種更長距離的來回賽跑diaulos。其後，又引入了可能繞跑道12圈的長跑賽dolichos。

很快，古代奧運會的比賽項目中增加了拳擊、摔跤和全能比賽以及馬術和戰車比賽。

奧運會早期對跑步的重視可能反映了當時對一個士兵的基本要求，而後來增加的運動項目則反映出城邦對軍人體能要求的不斷提高。

三、女性

延續了近1200年的古代奧運會上，已婚女性一直被排斥在競技場之外，既沒有參賽資格，也沒有觀看的權利。

古代的奧林匹克運動會只允許男人、男孩和未婚女孩參加，已婚婦女則被禁止參加。

圖像加註文字， 希臘奧林匹亞遺址

如果已婚婦女被發現偷偷溜進去，會有被扔下山去的懲罰。不過，已婚婦女可以擁有參加奧運會戰車比賽的馬匹。

未婚女性每四年有自己的運動會，以天神宙斯的妻子赫拉（Hera）命名，得勝者與男性一樣獲頒橄欖枝。

從國際奧林匹克運動的發展過程中不難發現，奧運會的歷史也是女性爭取平等權利的抗爭史。

被譽為「奧運之父」的現代奧林匹克運動發起人法國教育家顧拜旦（Le baron Pierre De Coubertin）曾將奧運會定義為「以國際主義為基礎、以忠誠為手段、以藝術為環境、以女性的喝彩為獎賞的莊嚴的、週期性的男性體育精神的展示……」

1900年巴黎奧運會首次允許女性參與競技比賽，共有來自法國、英國等國家的12名女選手參加了高爾夫球和網球比賽；到現在，女性已經佔了參賽運動員總數的約一半。

四、裸體

從古希臘流傳至今的花瓶上或者雕塑中，可以看到運動員們裸體比賽的場景。因此，普遍認為裸體是古希臘奧林匹克運動會上的標凖裝束。

圖像來源， publicity 圖像加註文字， 在希臘的許多藝術作品中，都能看到運動員裸體參賽。

與古希臘著名詩人荷馬同時代的詩人赫西奧德（Hesiod）曾這樣寫道：「裸體播種，裸體犁地，裸體收獲」。他可能還應該加上「在運動會上裸體競賽」。

當然有人對這種說法提出異議，因為儘管藝術作品中通常顯示運動員們裸體跑步、擲鐵餅、標槍、駕馬車，但其他人，如出發去打仗的士兵，也都是裸體的，因此不能以此做出斷定。

此外，一些花瓶確實顯示跑步者和拳擊手身上只有一塊兜檔布，而且生活在公元前五世紀的古希臘思想家修昔底德（Thucydides）曾寫道，在他生活時代前不久運動員才停止這樣的穿著。

五、體力與腦力

現代社會，體壇明星是名人陣容中不可或缺的人物，受到商界的追捧，也成為年青人的偶像。

但是古代奧林匹克運動健將在最初卻並不是所有希臘人都崇拜的對象。

古希臘著作中有不少對崇尚體力的警告。古希臘哲學家色諾芬尼（Xenophanes）曾寫道：把力量視為智慧之上是錯誤的。他說，某人雖贏得奧運會的冠軍，但他並不因此就能讓城邦變得更好。

悲劇家歐裏庇得斯（Euripides）在他的劇本《奧托利庫斯》中表達了類似的觀點。雖然這個劇本只有部分流傳至今，但他在劇中描述了運動員如何成為胃的奴隸，卻不能照顧自己，儘管他們在壯年時像雕像一樣閃閃發光，但到了老年就像破爛的舊地毯。

圖像加註文字， 古希臘德拉克馬幣，每個相當於一頭羊的價值。

公元一世紀的著名醫學理論家蓋倫（Galen）也抨擊體育運動違背自然、超出人之常態。他認為運動員吃得太多，睡得太多，讓身體承受了太多。

但隨著時間的流逝，在鄙視和同情這兩種態度之間，支持體育運動的人終於佔了上風。

古希臘抒情詩人品達（Pindar）在詩中將奧運冠軍與偉大英雄相提並論，將他們提升到幾乎神聖的高度。

六、體育與政治

宗教是古代奧林匹克運動會的起源。天神宙斯居高臨下俯視參賽者，所有得勝者都被認為獲得了天神的偏愛，失敗者則是沒有得到恩寵的倒霉蛋。

古代奧運會也是希臘城邦政治的產物。為了舉行奧運會，希臘各城邦停止敵對暫時休兵，使參賽者能夠安全抵達和不受干擾參賽。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 沒有觀眾？東京奧運會可以試試這些方式

這被認為是古希臘人將政治排除在奧運之外的最早嘗試。

古希臘歷史學家修昔底德在描述伯羅奔尼撒戰爭時曾講述過這樣一個故事：公元前420年斯巴達人違反休戰協議，派遣精銳部隊圍攻一個城堡，因此被禁止參加奧運會。但有一個斯巴達人設法冒名頂替，偽裝身份參加了戰車比賽。當他的斯巴達人身份被發現後，在奧林匹亞被當眾鞭打。

古希臘流傳至今的史記和詩歌中，記載了不少當權者利用奧林匹克運動爭取政治資本的故事。

六世紀的雅典政治家索倫（Solon）重金獎勵奧運會的冠軍們，每個勝利者可以得到500個德拉克馬幣，通過經濟獎勵手段來促進體育運動的發展。

公元前415年雅典領導人阿爾西比亞德（Alcibiades）試圖通過吹噓他早先在奧林匹克運動會上的成功來爭取政治支持。