古巴：經濟陷入困境 數千人抗議政府

57 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 有抗議者在哈瓦那被捕

數千名古巴人參加了數十年來反對古巴共產黨政府的最大規模抗議活動。

他們在包括古巴首都哈瓦那在內的城市遊行，高喊「打倒獨裁！」

警察使用了胡椒噴霧，並毆打了一些示威者。

古巴人對經濟崩潰、限制公民自由以及古巴當局對疫情的處理感到憤怒。最近幾天，古巴的感染人數錄得新高。

抗議者要求，加快新冠疫苗接種計劃。

去年，受到疫情和特朗普政府實施的美國制裁的嚴重打擊，古巴經濟萎縮了11%，是近30年來最嚴重的下滑。

古巴總統上電視要求保衛革命後，數千名親政府支持者也走上街頭。古巴總統指的是1959年的起義，那次起義開啟了共產黨幾十年的統治。

古巴總統米格爾·迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）表示，抗議活動是僱傭軍的挑釁行為，由美國僱傭，意圖破壞國家問題，他承諾將進行「革命性的反應」。

美國負責拉美事務的最高外交官員茱莉·鄭（Julie Chung）發推文稱：「我們非常關注古巴的『戰鬥呼籲』。」

「我們支持古巴人民和平集會的權利。我們呼籲冷靜，譴責任何暴力行為。」

「沒有自由」

古巴反政府抗議始於哈瓦那西南部城市聖安東尼奧德洛斯巴尼奧斯（San Antonio de los Baños）的示威活動，但很快蔓延到全國各地。

許多抗議者在社交網絡上進行了直播，遊行者喊著反對政府和總統的口號，呼籲變革。

「就是今天：我們再也受不了了。沒有食物，沒有藥物，沒有自由。他們不讓我們活著。我們已經累了，」一名自稱亞歷杭德羅（Alejandro）的抗議者告訴BBC。

社交媒體上發佈的圖片顯示，似乎是安全部隊拘留並毆打了一些抗議者。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些抗議者針對警方車輛和國有商店

其他一些帖子顯示，人們推翻警車，搶劫一些以外幣計價的國有商店。對許多古巴人來說，這些商店是他們購買基本生活必需品的唯一途徑，但價格很高。

抗議者還表達了他們對疫苗短缺的憤怒，古巴周日報告了近7000例每日感染病例和47例死亡病例。

自疫情爆發以來，該國已經報告超過1500例新冠病毒有關死亡病例。