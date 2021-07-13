古巴罕見抗議示威背後的三大關鍵問題

利奧曼·利馬（Lioman Lima）

BBC西班牙語記者

28 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周日（7月11日）古巴首都哈瓦那街頭出現抗議人群，他們高喊反政府口號。

古巴罕見出現了共產黨統治幾十年以來最大規模的抗議活動，局勢變得動蕩。

周日（7月11日），成千上萬的人在古巴各地城鎮走上街頭，高呼 「自由」和「打倒獨裁」。

在加勒比的這個島國上，反政府抗議活動很少出現，反對政府的聲音很快就被控制了。

聖安東尼奧的一名抗議者告訴BBC說：「我們並不害怕。我們想要改變，我們再也不想要獨裁了。」

那麼，這些抗議活動背後的主要原因是什麼？

一、新冠危機

周日的抗議活動出現之前，古巴經歷了嚴重的經濟和公共衛生危機，抗議活動似乎是整個社會疲憊不堪的後果。大疫情之下，政府採取的經濟措施使古巴人的生活越來越困難。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 古巴政府開設可以用外匯的商店引發普通民眾的不滿。

2020年古巴全島新冠疫情得到控制，但最近幾周感染出現了爆炸式增長。

周日，古巴確診了6750個新冠感染病例，31人死亡，不過許多反對派團體說，真實感染和死亡數字可能要高得多。

上個星期，古巴每日感染和死亡人數破了紀錄，使醫療系統瀕臨崩潰邊緣。

據BBC採訪的幾位古巴民眾說，他們都有親屬感染新冠後沒有得到應有的治療，在家裏去世。

其中利斯維利斯·伊琛尼克（Lisveilis Echenique）就是其中之一。她說自己35歲的哥哥因為醫院沒有病房在家中病逝；而雷尼爾·米格·佩雷斯（Lenier Miguel Pérez）說他懷孕的妻子死於「醫療機構瀆職、不負責任」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在政府宣佈暫停美元存款之前，民眾在一家銀行外排隊。

最近幾天，社交媒體上以#SOSCuba為標籤的帖子一直在呼籲從人道主義出發干預古巴，解決島上的新冠疫情危急。

數以千計的古巴人聲援這樣的呼籲，而幾段醫院人滿為患的視頻也在網上熱傳。

古巴總統米格爾·迪亞斯·卡內爾（Miguel Díaz-Canel）在周日的致辭中說，他認為古巴目前的新冠疫情與其他國家基本相同，並無特別嚴重。

他還強調，古巴已經研發生產了國產新冠疫苗，雖然在全國大多數地區發放疫苗的能力仍然受到限制。

二、經濟狀況

新冠疫情衝擊下古巴經濟的支柱之一——旅遊業幾乎癱瘓，對全國經濟和社會生活產生了深刻的影響。

日益嚴重的通貨膨脹、停電以及食品、藥品和日用品的短缺使情況更加雪上加霜。

今年年初，古巴政府提出了一攬子新的經濟改革方案，雖然增加了工資卻引發了價格的飆升。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 支持政府的古巴民眾也走上街頭示威聲援政府。

哥倫比亞一所大學的經濟學教授帕維·威達爾（Pavel Vida）估計，在未來幾個月內，古巴國內的物價可能會上漲500%至900%。

自去年以來，政府開設了可以使用外幣的商店，民眾可以用古巴短缺的外幣購買食品和其他生活必需品。

但這些商店讓大多數人感到憤怒，因為他們領到的工資是用古巴比索支付的。

在新冠疫情中，古巴人排長隊購買汽油、肥皂或雞肉等商品的情況已經司空見慣。

藥店和醫院的基本藥物都變得稀缺，在許多省份，由於缺乏麵粉，已經開始出售南瓜為主要原料的麵包。

上周接受BBC採訪的古巴人說，一些醫療中心阿司匹林已經短缺，而古巴已經爆發了疥瘡和其他傳染病。

上個月，政府表示將暫時停止銀行接受美元現金存款，而美元是古巴人從國外收到匯款的主要外幣。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 古巴研發了自己的新冠疫苗。

此舉被一些經濟學家視為古巴自前總統菲德爾·卡斯特羅的政府以來對美國貨幣實施的最嚴厲的限制。

政府將銀行不接受美元存款的決定歸咎於美國對古巴的更為嚴厲的制裁，稱美國制裁限制了古巴在國外使用自身貨幣的能力。

卡內爾總統在周日的電視講話中說，這是「威脅到我國人民健康和發展的主要問題」。

三、互聯網因素

本次抗議之前，古巴上一次自卡斯特羅的共產主義革命開始後發生的大規模抗議活動還是在1994年8月，那時民眾在哈瓦那的海濱集會抗議。

當時許多古巴人都不知道首都發生了什麼。

不過三十年過去了，情況已經大不相同。

在勞爾·卡斯特羅擔任總統期間，古巴採取了自由化措施，使全國更多地方接通了互聯網。

從那時起，古巴人就利用社交網絡來表達他們對政府的不滿。

今天，年輕網民為主的古巴民眾可以使用臉書、推特Twitter和Instagram，這是他們從國家和獨立媒體獲得信息的主要來源。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「自由」和「打倒獨裁」的呼聲：古巴罕見舉行大規模反政府示威

這些社交網絡已經成為藝術家、記者和知識分子要求權利或呼籲抗議的平台。

事實上，周日的抗議活動部分是在社交媒體上組織的，有關這些活動的消息在社交媒體上傳播。

古巴政府說，社交網絡被「革命的敵人」利用，目的是遵循美國中情局的指示，執行 「破壞古巴穩定的戰略」。

雖然抗議活動在某種程度上是可以預測的，但鑒於這種情況，要預測接下來會發生什麼並不容易。