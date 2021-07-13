維珍銀河：布蘭森通往太空旅遊的漫長曲折路

保羅·林孔（Paul Rincon）

BBC新聞網科學事務編輯

18 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2021年5月，維珍銀河團結號（VSS Unity）在新墨西哥州美國太空港附近上空從"母艦"釋放自力飛行。

過去15年多時間裏，維珍銀河（Virgin Galactic）一直在籌備開辦往返太空邊緣的收費載客服務。我們在此回顧理查德·布蘭森爵士（Sir Richard Branson）實現兒時夢想的這段漫長而曲折的道路。

1990年代初，知名航天工程師伯特·魯坦（Burt Rutan）給自己訂下一個挑戰：設計一架太空飛機。

魯坦在2004年回憶說：「我要試一下，我要幹起來。」

與諸多前人與來者一樣，「普通人」無法登上太空是他做這事情的源動力。所謂「普通人」，實際上在說沒有政府資助的宇航員。

魯坦解釋說：「小孩夢想能上去（太空）看這（地球的）風景——而我還把自己當小孩——可是在過去25年，這樣的願望，這樣的夢想，不斷在萎縮，越來越明顯。」

這位工程師認為，這樣的旅程體驗得跟搭乘飛機差不多，而不是像個大冒險家一樣，搭乘火箭發射升空，張著降落傘下來。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伯特·魯坦（Burt Rutan）希望讓「普通人」能飛上太空。

他的努力成果被命名為宇宙飛船一號（SpaceShipOne）。魯坦從1950至1960年代的X-15高海拔試驗機獲得靈感。

2004年6月21日，他的飛船邁向歷史里程碑，執行了首次私人資助的載人航天飛行。

長8.5米的飛船從加利福尼亞州莫哈韋沙漠（Mojave Desert, California）上的一條飛機跑道啟航，它被掛在名叫白騎士（White Knight）的飛機底下。在離地14公里處，宇宙飛船一號脫離「母艦」，自身發動機馬上點火。

載著試飛員邁克·梅爾維爾（Mike Melvill）的飛船急速爬升，最終到達剛好高於海拔100公里之處，也就是正式的太空邊緣。

梅爾維爾體驗過無重狀態後，飛船重返大氣層。返回過程中，宇宙飛船一號按計劃改變飛船形狀，讓增加風阻並維持穩定性的設計起作用。這就是所謂的「羽毛系統」。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 宇宙飛船一號在莫哈韋沙漠安全著陸。

接下來的幾次成功試飛裏，這艘飛船還贏得太空企業家彼得·戴曼迪斯（Peter Diamandis）創辦的X大獎（X-Prize），獎金1000萬美元。獎項設立目的是要激發太空旅遊行業發展。

公眾獲邀旁觀飛行過程，但這艘飛船不止給他們留下深刻印象——維珍（Virgin）系列企業創辦人布蘭森爵士也在密切注視這艘飛船，正要對飛船及其技術孤注一擲。

2004年9月，布蘭森爵士宣佈，將利用以宇宙飛船一號為藍本的飛船，提供商業太空航班。在倫敦舉行的新聞發佈會上，這位英國企業家說，一張維珍銀河的機票，將讓消費者的錢包燒掉20萬美元。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2004年9月，布蘭森爵士正式發表維珍銀河收費載人飛船計劃。

在魯坦的陪同下，布蘭森爵士說：「我們希望在未來幾年間創造數以千計的宇航員，讓他們夢想成真，從高處一睹我們星球的壯麗風采，繁星的榮耀，還有無重狀態的震撼感受。」

發佈會過後不久，露坦與布蘭森爵士成立飛船公司（The Spaceship Company），接收魯坦名下企業縮尺復合體（Scaled Composites）開發的技術，以供維珍銀河太空旅遊業務之用。當時，維珍集團計劃在2007年把旅客送上太空。

可這飛船不能只是把宇宙飛船一號稍作改良，雖然它贏得了X大獎，但它只能搭乘一名飛行員。布蘭森爵士希望一次過讓八個人——兩名飛行員和六名乘客——參與次軌道飛行。

那麼，維珍的飛船得比前任大許多，搭載它的白騎士飛機也須加以改裝。工程師們也想開發馬力更大的發動機，把飛船送到太空邊緣。

2006年9月，也就是倫敦那場維珍銀河發佈會後兩年，布蘭森爵士在紐約發佈了宇宙飛船二號（SpaceShipTwo）的模型。

維珍銀河本來還希望在接下來幾年重覆辦這樣的活動，讓新聞記者和其他賓客圍著模型團團轉。公司想要逐一展示飛船的功能，例如是那讓搭客把遼闊星空與寬廣大地盡收眼底的窗戶。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2013年4月，維珍銀河企業號在莫哈韋沙漠凖備試飛。

他們詳細介紹付費乘客能如何解開安全帶，在微重力狀態下翻跟斗，凡此種種給潛在顧客勾勒出一幅吸引的圖畫。只是，幕後形勢卻不總是一面大好。

2007年7月，縮尺復合體遭遇不測，在給宇宙飛船二號測試火箭部件期間發生爆炸，造成三名僱員死亡，三人重傷。

事故發生後，縮尺復合體把馬達開發轉交內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）承包。

飛船的火箭馬達設計採用稱為端羥基聚丁二烯（HTPB）的橡膠型固態燃料，輔以一氧化二氮（nitrous oxide）作為氧化劑（燃料助燃劑）。這種在不同階段投放不同推進劑的設計——在此案例中是固體加液體——被稱為混合式火箭馬達（hybrid rocket motor）。

這樣的馬達得有能力承受至少一分鐘的持續焚燒。

第一艘宇宙飛船二號被命名為維珍銀河企業號（VSS Enterprise），於2010年投入測試。首先是各種地面測試，然後是負重飛行，搭載在白騎士二號運載飛機下面飛行，但飛船中途不會脫離飛機。

同年10月，飛船首次由運載飛機於半空中投放，安全滑翔降落莫哈韋航天航空港（Mojave Air and Space Port）。

企業號於2013年4月首次自力飛行，由馬克·斯塔奇（Mark Stucky）執飛，邁克爾·艾爾斯伯裏（Michael Alsbury）擔任副駕駛。飛船在莫哈韋沙漠上空成功以超音速飛行。

布蘭森爵士當時評價說：「今天成功以超音速飛行，開啟了迅速擴張飛船的動力飛行包線（flight envelope）的可能，在今年年底實現全面太空飛行的目標變得非常可行。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2014年10月，維珍銀河企業號在莫哈韋沙漠上空解體墜毀。

「今天我們見證著歷史誕生，我為參與其中的各位感到無比自豪。」

然而，維珍銀河不太滿意發動機原型的震蕩，它們與內華達山脈公司的合作關係又在2014年結束，火箭開發只能收回自家旗下。公司同時宣佈將改變火箭燃料，從橡膠型換成塑膠型的熱塑聚酰胺（ thermoplastic polyamide ）。

2014年10月，企業號從莫哈韋航天港起飛，執行第55次試飛，以測試新的塑膠燃料。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 維珍銀河團結號從搭載飛機分離升空的過程。

然而，從運載飛機鬆綁後11秒鐘，企業號解體，副駕駛艾爾斯伯裏不幸身亡。

飛行員彼得·西博爾德（Peter Siebold）身受重傷，但得以倖存。飛船解體之際，他解開座椅的安全帶。當他在半空中失去知覺時，降落傘自動打開，他最終安全降落在沙漠裏。

事件過後，布蘭森爵士當著記者承諾，要是導致墜機的問題能被克服，「我們必將讓夢想延續下去」。2016年2月，第二架維珍銀河飛船面世，由英國物理學家霍金教授（Prof Stephen Hawking）取名團結號（VSS Unity）。

雖然那次致命事故與發動機毫無關係，團結號還是採用了原來的橡膠原料HTPB。

經過幾次滑翔與自力飛行後，2018年12月13日，團結號首次觸及太空邊緣，飛越海拔80公里上空——那是個別團體承認為外太空的高度。

2021年7月，布蘭森爵士終於坐上他在團結號上的座席，飛行到85公里高空。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 布蘭森爵士搭乘維珍銀河的太空船升空，並在約40多分鐘後順利回程並降落。這趟旅行標誌著太空旅遊普及化踏出重要一步。

然而，最廣為接受的太空邊緣是海拔100公里的卡門線（Karman line）。這是給航天活動做記錄的國際航空聯合會（Fédération Aéronautique Internationale, FAI）所承認的高度。

布蘭森博士在太空旅遊行業的競爭對手——亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）——正尋求從他的飛船新牧羊人號（New Shepard）上賺取本錢。新牧羊人號預定將運送旅客飛至卡門線以上。

但是也有人指出，從顧客體驗來講，這樣做意義不大。他們還是能感受到無重狀態，一邊自由地漂浮著，一邊欣賞壯麗景色。