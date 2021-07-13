俄美軍事布局：俄羅斯新型葉尼塞雷達和S-500防空系統

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圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 俄軍在2021年開始部署第一批S-500防空導彈系統

蘇聯解體後俄羅斯國防工業一度急劇衰落，但卻能在防空系統製造方面一枝獨秀。有分析說，不久俄羅斯軍隊將具備「威脅美國隱形戰機」的防空能力。

多年來俄羅斯一直尋找防空現代化最有效的辦法，其中包括中國感興趣的裝備了先進雷達的S-500防空系統。據報這種先進的防空系統有反彈道導彈和反衛星能力。

有美國評論員認為，該系統對美國隱形戰機構成威脅。

俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯國防部副部長克里沃魯奇科曾透露，俄軍在2021年開始部署第一批S-500防空導彈系統。

4月俄羅斯新聞社曾報道，俄羅斯國防已經開始培訓部隊使用S-500普羅米修斯防空導彈系統。

華盛頓智庫詹姆士基金會分析認為，在俄羅斯佔領克里米亞同美歐關係惡化後，克里米亞很可能成為最早部署俄羅斯先進的S-500防空系統的地區。一些俄羅斯媒體則報道說，這種防空系統已經部署在了克里米亞。

據俄羅斯媒體報道，S-500防空系統製造商說，已經從俄羅斯購買了S-400的國家有意購買更先進的S-500防空系統。

中國和土耳其都從俄羅斯購買並部署了S-400防空系統。

葉尼塞雷達

俄羅斯部隊最近部署了可以用於S-400和S-500防空導彈系統的有相控陣天線的葉尼塞（Yenisei）雷達探測系統，報道說這是具有超強戰術和技術能力的新型雷達。

《俄羅斯日報》說，葉尼塞雷達能夠偵測到100公里高空，600公里以遠的目標，也就是在大氣和外層空間交接處的目標，而且具有長時間持續的掃描跟蹤能力。

圖像來源，UK MINISTRY OF DEFENC 圖像加註文字， 據說俄羅斯最新的防空系統對美國的第五代隱形戰機構成了威脅

這種雷達能夠向S-400和S-500防空導彈系統的多功能雷達發出關於目標的信息。葉尼塞 (連同96L6全高度目標探測器一起)已經被包括到S-400勝利防空系統中。

俄羅斯國防部副部長阿列克謝·克里沃魯奇科去年曾透露，這種新型雷達今年即可部署。俄羅斯媒體最近的報道說，新型的葉尼塞雷達在4月底部署。

據報這種新型自動雷達系統能完全排除人為錯誤，並且能長久維持不間斷開機，這對於雷達偵察十分重要。另外，這種完全數字化的雷達帶有主動相位陣列天線。這種主動-被動雷達能夠在不開啟主動模式下進行偵察，偵測飛機和防空過程中的制定目標。

抗電子干擾

近年來美國空軍在地區衝突中一直成功地進行電子干擾，擾亂和癱瘓敵方的防空系統。但據稱俄羅斯的葉尼塞雷達被裝備到遙控站，這樣能夠有效對付類似的電子干擾。

因為新型雷達能在反干擾的情況下以更高精度跟蹤和識別目標，因此俄羅斯媒體報道說，部署了葉尼塞雷達後，俄羅斯太空軍成功地抵消了美軍的上述戰術優勢。

新型雷達另外一個特性是扇形掃描能力（大部分雷達只能進行環形掃描），憑此功能新雷達就能跟蹤並且給導彈分配目標。

俄羅斯報道說，新型雷達顯示巨大的潛力，受到俄羅斯太空軍防空導彈部隊的青睞。例如S-400防空導彈指揮控制中心裝備了91N6E全景雷達探測系統；

但葉尼塞雷達的連續持久的扇形掃描能力能顯著提高在防禦彈道導彈威脅時的防空效率，因此S-400的指揮控制將裝備兩種雷達，通常的91N6E雷達和葉尼塞雷達。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國和土耳其都購買了俄製S-400遠程防空導彈系統，俄羅斯媒體還報道說中國對更先進的S-500防空系統表現出興趣

超高空目標

葉尼塞雷達還能跟蹤己方發射的防空導彈，能夠精凖地偵測到導彈是否擊中了目標。它還能跟蹤鎖定高超音速的目標。

俄羅斯軍事評論員、退役上校霍達仁諾克（Mikhail Khodarenok）用俄羅斯的依斯坎德爾導彈為例做了說明。

依斯坎德爾導彈發射後升空到100公里左右的高度然後下降接近目標。導彈在下降過程中實施劇烈機動，躲避敵方攔截。在接近目標時，依斯坎德爾導彈會釋放許多誘餌，令敵方雷達屏幕出現許多目標，因而無法部署攔截導彈。

霍達仁諾克在文章中說，到目前為止美國並沒有找到解決這個難題的成功方案。但俄羅斯的葉尼塞雷達卻能夠偵測到類似的目標，能夠精凖地跟蹤並且鎖定目標。

蘇聯解體後俄羅斯的國防工業一度急劇衰落，但分析人士指出，俄羅斯一直能夠製造高端先進的防空與反導系統。