日本：自行人間蒸發的人，與幫你逃離工作和家人的公司

布萊恩‧勒夫金（Bryan Lufkin）

BBC未來網

11 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些人選擇自行人間蒸發，對家人來說可能是難以承受的痛。

在世界各地，從美國到德國再到英國，有些人決定從自己的生活中消失得無影無蹤，他們在半夜離開家園、工作和家人，開啟第二次人生，許多時候不會回頭看一眼。

在日本，這些人有時被稱為「jouhatsu」。 這是日語「蒸發」的意思，但它也指故意消失在空氣中的人，並繼續隱瞞他們的下落，這可能會持續數年甚至數十年。

「我厭倦了人際關係。我帶著一個小手提箱就消失了，」42歲的杉本說，他在這篇報道中只用了自己的姓氏。 「我只是逃過了一劫。」

他說，在他的家鄉小城，因為他的家人及其在當地的顯赫生意，每個人都認識他，他們都期望杉本接過生意。 但是把這種責任強加在他身上，讓他非常痛苦，以至於他突然永遠離開小鎮，沒有人知道他要去哪裏。

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從無法逃避的債務，到沒有愛的婚姻，各個人「蒸發」的動機都各有不同。

無論出於何種原因，他們都會求助於幫助他們完成整個過程的公司。這些行動被稱為「夜間搬家」服務，以秘密的方式，協助人們人間蒸發。他們幫助想要隱匿的人，脫離原有生活，並在秘密地點為他們提供落腳處。

「通常，搬家的原因是積極的，比如進入大學、找到新工作或結婚。」

「但也有令人悲傷的搬家——例如，比如輟學、失業或逃避跟蹤狂，」在90年代日本經濟泡沫破裂時創立了一家夜店的羽鳥勝（Sho Hatori） 說。

起初，他認為經濟破產將是驅使人們逃離困境的唯一原因，但他很快發現也有「社會原因」。 「我們所做的是支持人們開啟第二次人生，」他說。

社會學家中森弘樹（Hiroki Nakamori） 十多年來一直在研究人間蒸發者的問題。他說，「jouhatsu」一詞最初是用來描述1960年代決定失蹤的人。

二次人生

日本的離婚率（現在仍然）非常低，因此有些人認為，與其通過複雜的正式離婚程序，不如直接離開他們的配偶。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在日本，失蹤者很容易獲得資金而不會通知可能正在尋找他們的人。

中森弘樹說：「在日本，很容易人間蒸發。」隱私受到嚴格保護，失蹤者可以在不被標記的情況下自由地從提款機取款，而他們的家人也無法取得可能捕捉到他們所愛的人在逃的監控視頻。

「除非有犯罪或意外等其他原因，否則警方不會干預。家人所能做的就是向私人偵探支付很多錢。或者只能等待，僅此而已。」

「我很震驚」

對於被拋棄的親人來說，被遺棄以及隨之而來要尋找他們的失蹤親友，是難以忍受的。

「我很震驚，」一位不願透露姓名的女士說，她22歲的兒子失蹤了，此後一直沒有聯繫過她。

「他兩次就業都以辭職失敗收場，他一定為自己的失敗感到痛苦。」她開車到他住的地方，搜查房子，然後在她的車裏等了幾天，看他是否會出現。他從來沒有出現過。

她說警方沒有提供幫助，並說他們告訴她，只有懷疑是自殺時，他們才能介入。但由於沒有紙條，他們不會提供幫助。

「我知道這是防止跟蹤者，擔心信息被濫用。這也許是一項必要的法律。但罪犯、跟蹤者和無法尋找自己孩子的父母是不同的，出於私隱而令他們都受到同樣的對待，這是什麼道理？」她說。

「根據現行法律，沒有錢，我所能做的就是檢查屍體是否是我的兒子，這可能是唯一留給我的東西。」

失蹤者

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， The police rarely help families searching for their loved ones

對於人間蒸發者自己來說，在他們離開過去的生活一段長時間後，仍然會有悲傷和遺憾的感覺。

「我一直覺得我做錯了什麼，」把妻子和孩子留在小鎮上的商人杉本說。

「我有一年沒見過 （我的孩子）。我告訴他們我正在出差。」

他強調，唯一的遺憾是離開了他們。杉本目前住在東京住宅區的一處隱蔽處。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東京是人口達3700萬的大城市。

協助杉本逃離家園的那家「夜間搬家」公司，是由一位叫埼玉的女士經營，她也要求只用姓氏接受訪問，她本人同樣是一位在17年前自行人間蒸發的人。

當年在經歷了一段身體遭受虐待的關係後，她「消失」了。她說： 「某種程度上，我是一個失蹤人士，即使是現在。」

「我有各種類型的客戶，」她繼續說，「有些人會逃避嚴重的家庭暴力，或是出於自我原因和私利（而消失）。我不會評論他們。我從不會說，你們的案子不夠嚴重這些話，每個人都有自己的掙扎。」