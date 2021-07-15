印度人口是否存在爆發增長？北方邦二胎政策引發爭議

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 超過2.2億人生活在印度人口最多的北方邦。

印度人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）近期公布一項頗具爭議的法案，以遏制人口增長。該法案計劃讓有兩個以上小孩的人都不能在政府獲得工作、晉升、補貼以及參加地方選舉的權利。

擁有超過2.2億人口的北方邦長期以來一直面臨治理難題，在發展指數上一直排名靠後。

但專家表示，與印度全國類似的一點是，北方邦的人口增長已經在放緩。

專家們對這一法案提出反對並警告說，鑒於根深蒂固和壓倒性的重男輕女思想，「脅迫性」的二胎政策會剝奪女性的自主權，並進一步增加不安全或基於性別選擇的墮胎。

他們對該法案感到困惑，因為它與周日（7月11日）發佈的北方邦涵蓋範圍廣泛的人口政策相矛盾。

印度人口基金會執行主任波娜姆·穆特雷賈（Poonam Muttreja）說：「該法案與總體人口政策背道而馳，總體政策涉及了青少年性健康和生殖健康、兒童和孕產婦死亡率以及老齡化等問題。」

北方邦需要生育限制嗎？

專家稱並不需要。

官方統計顯示印度人口並未爆炸性增長。平均而言，印度大多數邦的女性都比以前少生孩子，有效地拉平了增長曲線。

穆特雷賈說：「北方邦有18%的避孕需求未得到滿足。我們不應該進一步剝奪女性的權力，而應該確保她們能夠獲得各種避孕工具。」

北方邦的生育率從1993年的4.82降至2016年的2.7，幾乎減半。根據印度政府的預測，預計到2025年將降至2.1。

鑒於生育率下降，「鼓勵絶育會適得其反」，穆特雷賈補充說，因為「印度70%的人口增長將來自年輕人。因此我們需要的是非永久性的、間隔性的方法」。

在最新的印度全國家庭健康調查（NFHS）中，印度22個邦和聯邦屬地中有19個生育率已降至更替水平附近：即每位女性一生生育2.1次。（注，更替水平英文為replacement level，指同一批婦女生育子女的數量恰好能替代她們本身以及她們的伴侶。）包括北方邦在內的其餘9個邦的數據還未公布。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 印度的人口預計將在2060年左右達到16億至18億的峰值。

意識的提高、政府計劃、城市化、向上流動和更多使用現代避孕方法，都是生育率降低的原因。

世界上近半數國家的生育率正在出現顯著下降。根據聯合國的數據，到2070年全球的生育率將下降到更替水平以下。中國的生育率在2020年已下降到1.3，而印度的生育率在2016年的最後一次官方統計中是2.2。

為何現在實施這一政策？

人口學家認為，原因之一是印度各地的生育率不同。

印度北方邦、比哈爾邦、恰蒂斯加爾邦、賈坎德邦、拉賈斯坦邦、中央邦這六個邦約佔印度人口的40%，它們的生育率也高於2.1的更替水平。這與喀拉拉邦（1.8）、卡納塔克邦（1.7）、安得拉邦（1.7）或果阿邦（1.3）形成鮮明對比。

「我們的城市過度擁擠，規劃不善，」國際人口科學研究所所長詹姆斯（KS James）博士說：「它們傳達了一種人口過剩的形象。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿迪佳納特是印度的爭議性人物。

政治分析家們還認為，北方邦的首席部長尤吉·阿迪佳納特（Yogi Adityanath）著眼於明年的邦選舉。而且他希望通過這樣激進的舉動來發出一個發展議程的信號，以擺脫他作為爭議性右翼印度教民族主義者的形象。

這也不是新的想法。2018年，超過125名印度國會議員寫信給總統，要求實施二胎政策。同年，印度最高法院駁回幾份希望實施人口控制措施的請願書，因為這可能導致「類似內戰局面」。去年阿迪佳納特執政的印度人民黨（BJP）的三名議員在議會提出控制人口的法案。

自20世紀90年代初以來，印度已有12個邦出台變相的二胎政策。

計劃生育起過作用嗎？

很難說，因為不同的邦實施不同版本的二胎政策。一些邦的政策留下了漏洞，另一些邦在採取懲罰性措施的同時引入經濟獎勵。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人口控制措施在印度得到一些支持。

目前還沒有獨立的評估，但對其中五個邦的研究表明，不安全和針對胎兒性別的墮胎有所增加，男子與妻子離婚或放棄孩子供人收養，以便他們能夠參加投票。

結果喜憂參半。有四個邦撤銷這種法律；比哈爾邦於2007年開始實施，但其生育率仍然是全國最高的（3.4）；而喀拉拉邦、卡納塔克邦和泰米爾納德邦在沒有實施這項政策的情況下，生育率都有顯著下降。

「就人口分佈而言，印度正處於完美階段，」印度人口委員會駐印度辦事處主任尼蘭詹·薩古爾蒂（Niranjan Saggurti）說。

專家說印度已進入人口紅利期，年輕而活躍的勞動力有能力推動經濟擺脫貧困。印度如何利用這一點，特別是在北方邦這樣人口眾多的邦則還有待觀察。