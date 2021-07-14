新冠疫情：非洲病例激增 缺乏疫苗 變異肆虐

41 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 很少有非洲國家擁有識別新冠病毒變異毒株所需的設施，樣本需要送往歐洲等地進行檢測。

2021年7月，非洲新冠疫情大幅反彈，新增病例激增，醫院人滿為患，死亡人數也急劇上升。大流行以來，非洲總感染人數超過6百萬，總死亡人數超過15萬。

世界衛生組織警告說，隨著新的、更易傳播的變異毒株導致感染，非洲第三波疫情可能會惡化。

傳播速度更快的Delta變異毒株正在蔓延到越來越多的國家。

目前非洲每周新增病例數量已經超過了2021年1月第二波高峰時的記錄。但是，非洲大陸只有不到2%的人完成了疫苗接種。

法國媒體報道稱，迄今為止，全球疫苗共享計劃僅出貨了1億劑，而不是預期的5億劑。該計劃依賴的疫苗生產國印度本國為疫情所困，禁止疫苗出口，以至發達國家向非洲承諾的疫苗供應無法兌現。

在西方七國峰會上，發達國家承諾向發展中國家提供 10 億劑疫苗，但預計2021年可能只能交付一半。

病例和死亡人數上升主要在哪裏？

根據非洲疾病控制和預防中心的數據，新增病例已經連續7周大幅增加，在過去一個月中平均每周上升28%。

世衛組織說，在截至7月4日的一周內，總共記錄了超過25.1萬例新增病例，成為最疫情大流行最嚴重的一周。

世衛組織非洲區域主任馬西迪索·莫伊蒂（Matshidiso Moeti）認為，隨著第三波疫情繼續蔓延到更多地區，最糟糕的時刻尚未到來。

非洲大陸迄今已有23個國家經歷了第三波疫情，塞內加爾和馬拉維是最近兩個新增感染突然大幅上升的國家。

非洲疾病預防控制中心說，其中13個國家正在經歷比以前更嚴重的衝擊，烏干達、剛果民主共和國、納米比亞、贊比亞、盧旺達和突尼斯受到的打擊最為嚴重。

世衛組織總幹事譚德塞說，這是因為人們好像對預防新冠的警告聽多了、不以為然，社交增加，公共衛生和社會預防措施不當，以及缺乏疫苗加之新變異的傳播造成的。

南非新冠感染總病例數在非洲最高，7月中旬已經超過220萬例。該國報告的新增病例持續大幅增加，約翰內斯堡所在的高登省情況最嚴重。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 南非是非洲大陸病例最多的國家

根據非洲疾病預防控制中心的數據，非洲與新冠有關的死亡人數在過去一個月裏平均猛增28%。

南非（39%）、剛果民主共和國（24%）肯尼亞（23%）的新增死亡率最突出。

幾個月來，非洲大陸的平均死亡率一直保持在2.6%，高於2.2%的全球平均水平。

自新冠疫情大流行開始以來，全球與新冠有關的死亡率一直在下降，這也使更多的非洲國家高於全球平均水平的死亡率更顯著。

非洲檢測率也受到檢測總量的影響。 檢測水平低的國家顯示更高的死亡率，因為許多非致命性新冠病例未能被檢測出來。

專家們認為，更重要的是，鑒於各國記錄死亡數據的方式存在很大差異，以及死亡登記系統的有效性不一，應謹慎對待死亡數據。

Delta變異毒株是罪魁禍首嗎？

世衛組織認為，Delta變異毒株（更易傳播）的傳播是整個非洲大陸病例和死亡人數增加的原因之一。

據報道，迄今已有至少17個國家報告了這一情況，目前面臨疫情反彈的16個國家中，有10個國家已確認存在新冠變異毒株。

在一些疫情正在反彈的國家（例如剛果民主共和國和烏干達），對大多數樣本進行了測序，其中66%的45歲以下人群的重病病例都歸因於此。

還有人擔心，新變異毒株感染不容易被跟蹤，因為很多非洲國家還沒有識別它們所需的測試。

去年在南非出現的另一個新冠病毒變種，現在稱為Βeta毒株，導致整個南部非洲的病例數居高不下。現在已經在29個國家發現了這一毒株。

而32個國家也報告了首次在英國發現的變異毒株（現在命名為Alpha）。Alpha毒株在北非、西非和中非國家更為普遍。

隨著新增病例再次上升，突尼斯、盧旺達和烏干達等幾個國家重新對公眾集會和非必要旅行實行限制。

非洲接種疫苗情況怎麼樣？

到2021年7月中旬為止，非洲在接種新冠疫苗方面落後於世界其他地區，僅佔全球接種劑量的1.6%。

塞舌爾的疫苗接種率最高，69%的人口接種完畢。摩洛哥1/4的人口完全接種了疫苗。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 非洲防疫接種面臨多重難題：疫苗供應不足，分發渠道不暢，藥品儲存和接種設施不足等等。

非洲大多數國家是國際新冠疫苗共享計劃Covax的一部分。有消息稱，到目前為止，只有19個國家使用了這一機制提供劑量的80%以上。但是，非洲疾病預防控制中心的主任對法國媒體表示，國際新冠疫苗共享計劃承諾將為非洲至少20%的人口提供必要劑量的疫苗，但非洲「有幾個月一劑也沒收到」。

報道還說，一些非洲國家收到的Covax疫苗剩餘有效期不夠長，他們沒有充足的時間在疫苗到期前給民眾接種。

西方發達國家承諾向非洲提供的很多新冠疫苗是從印度訂購的。但印度自身深陷疫情，禁止疫苗出口。

約翰·恩肯加松在接受法國《世界報》記者專訪時還表示，對Covax的承諾非常失望，對印度血清研究所（阿斯利康「新冠盾牌」疫苗生產商）2021年交貨已經不抱希望了。

在非洲大陸人口最多的幾個國家，截止到2021年7月，疫苗接種率仍然很低。

在尼日利亞，平均每100人只接種了約1.9劑疫苗，埃塞俄比亞平均約為1.8劑，肯尼亞為約2.6劑。