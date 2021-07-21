產油國達成增產協議遏制油價對我們的影響

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界主要產油國2021年7月均已同意增加產量，以降低油價過快增長，緩解世界經濟復蘇壓力。

世界主要產油國均已同意增加產量。這對我們有什麼影響？

主要產油國中包括石油輸出國組織歐佩克（OPEC），還有歐佩克的合作伙伴俄羅斯等主要石油出產方將從8月份開始增加供應。

歐佩克+表示，新達成的協議將致力於恢復它們在新冠疫情爆發初期削減的原油產量。

油價走向

此舉應該會對加油站的汽油價格產生影響。2021年中期，汽油價格也大幅上漲。

歐佩克協議達成前，布倫特原油價格2021年至7月份已經上漲了43%，至每桶近74美元。

2020年，因為新冠疫情導致全球石油需求大幅下滑，油價暴跌，歐佩克及其合作伙伴創紀錄將每日產量削減1000萬桶。

然而，2021年隨著疫苗大規模接種等利好因素的出現，許多國家經濟活動重新起步，原油需求逐漸恢復，導致油價飆升，一些國家通脹上升。

有分析說，主要產油國達成的協議是逐步增產，短期內可能並不會造成市場供應明顯增加，增產的速度能否滿足全世界許多國家「復工」需求、油價走高壓力在多大程度上可以得到緩解，現在都還難以判斷。

「經濟復蘇」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 沙特和阿聯酋談判期間幾乎吵翻

過去一段時間，產油國一直在尋求緩解減產的方案，但7月初，沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國之間就增產計劃談判中的爭吵幾乎破壞了協議前景。

阿布扎比拒絶了利雅得和莫斯科提出的將產量限制延長至2022年的提議，此前他們拒絶了阿布扎比增產石油的要求。

親密盟國之間異常公開的爭端引發了人們對歐佩克及其合作伙伴卡特爾穩定的擔憂，「歐佩克+」控制著全球50%以上的石油供應量。

根據新達成的協議，歐佩克及其合作伙伴已同意從2021年8月至12月每天再增加200萬桶石油供應。

從2022年5月起，包括阿聯酋、沙特阿拉伯、俄羅斯、科威特和伊拉克在內的幾個成員國也商定了更高的產出配額。

歐佩克表示，將在2022年9月前逐步取消2020年實施的石油減產計劃。

俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克對俄國公共電視台表示，成員們的協議是有建設性的，並找到了共識。

他說，新冠疫情雖然尚未克服，但是，由於世界各地都接種了疫苗，生產需求正在恢復，汽車和飛機的使用量也在恢復，

「因此，產油國履行其責任，實現世界經濟的復蘇是非常重要的。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雖然全世界都在防止氣候變化，但石油目前還是最主要的能源。

「不確定性」

也有分析認為，原油需求未來面臨的最大變數仍是全球新冠疫情動向。

《華爾街日報》報道說，歐佩克+決定逐步增加原油供應，同意自現在到2022年下半年每月適度增產，凸顯了經濟全面復蘇和石油需求回到疫情前水平的步伐方面的不確定性。

路透社援引美國官員表示，傳染性更強的新冠病毒Delta變異現在已經成為全球疫情主要毒株。

目前全球已有約100個國家檢測出Delta變異病毒，加上很多國家疫苗接種進展不一，如果疫情反彈，不排除可能更多地方採取更加嚴格的限制、甚至封鎖措施。

這都可能損及對油品的需求。

氣候變化

石油價格低廉有可能幫助經濟更快反彈，有助於防止經濟衰退演變成長期蕭條。

但是，另外一個長期的擔憂是，如果石油價格長期走低，尋找替代能源的經濟動力就會減少，這將影響到治理氣候變化的努力。