巴基斯坦中企班車爆炸墜谷 九名中國公民遇難

39 分钟前

圖像來源，Anadolu Agency / Getty Images 圖像加註文字， 客車遇到爆炸之後翻下河谷，傷亡嚴重。

巴基斯坦西北部的一輛大巴車周三（7月14日）發生爆炸後墜入峽谷。目前已造成13人死亡，其中包括九名中國公民。

事故發生在開伯爾—普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）達蘇市（Dasu）附近。一名不願透露姓名的當地政府官員對法新社說，「爆炸引發引擎起火，讓客車墜入峽谷」。他表示，另有28名中國公民受傷。

中國外交部發言人趙立堅在記者會上用「炸彈襲擊」形容這次事件。他表示，中國對此表示「震驚和譴責」，並對死者表示哀悼。

達蘇是上科希斯坦縣（Upper Kohistan）縣治，距離阿富汗邊境約150公里。法新社引述當地政府官員說，這輛載有中國工程師、測量師和機械人員的巴士當時正前往達蘇水電站。

「爆炸引發引擎起火，讓客車墜入峽谷，」這名官員說。他表示，另有28名中國公民受傷。

路透社援引該省警方最高官員穆阿扎姆·賈·安薩里（Moazzam Jah Ansari）稱，另外四名死者包括兩名巴基斯坦士兵和兩名當地人。

長期以來，在巴基斯坦的中國工人的安全一直是一個受到關注的話題。中國和巴基斯坦經濟聯繫密切，很多中國工人負責基礎設施項目的建設和督造。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 傷者需由直升機轉運至附近醫院搶救。

在周三的一份聲明中，中國駐巴基斯坦大使館表示，爆炸發生在當地時間當天上午7時左右。

「中方企業承建的開普省達蘇水電站項目出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸。目前已造成九名中方人員、三名巴方人員遇難，」聲明稱。

「事發後，中國駐巴使館在第一時間啟動應急預案，聯繫巴基斯坦軍方、外交部、內政部等相關部門，要求巴方不惜一切代價進行全力救援和救治，加強對中方在巴機構、項目、人員的安保，並盡快查明此次事件真相，」大使館在聲明中寫道。

達蘇水電站項目位於開伯爾—普赫圖赫瓦省的印度河流域，建成後預計年發電量約120億千瓦時。

該項目是中巴經濟走廊工程計劃的一部分，後者是北京「一帶一路」倡議下一份斥資650億美元的投資計劃，旨在連接中國西部和巴基斯坦南部的瓜達爾港（Gwadar）。

中國官方媒體此前的報道說，中國葛洲壩集團股份有限公司與巴基斯坦水電開發署在2017年簽署了工程建設合同，由中國企業承建該項目，包括修建大壩、地下廠房和隧洞等。

頻繁襲擊

今年以來，巴基斯坦已發生多起爆炸事故。4月21日，巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）首府奎達市（Quetta）一酒店遭遇爆炸襲擊，導致至少4人死亡、12人受傷。

當時，中國駐巴基斯坦大使農融正在該酒店下榻，但事發時已外出。巴基斯坦塔利班宣稱對此次事件負責。

巴基斯坦在中國被稱為「巴鐵」，是與中國關係最緊密的國家之一。近年來，北京向這個鄰國投入了數十億美元，以推動該國的基礎設施建設，但合作計劃受到部分當地人和武裝分子的阻撓。

巴基斯坦國內的一些分裂主義團體尤其反對這些計劃，他們聲稱這些基建項目「侵犯了當地人的利益」，大多數工作機會都給了外來者。

去年，分裂組織「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）的武裝分子襲擊了商業中心卡拉奇（Karachi）的巴基斯坦證券交易所，該交易所的部分股份歸中國公司所有。

2019年，三名槍手突襲了位於瓜達爾港（Gwadar Port）的一座中國建高檔酒店——五星級的明珠大陸酒店（Pearl Continental Hotel）。事件導致至少一人死亡。