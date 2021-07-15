新冠疫情：解封開啟後 ，這六國的情況如何？

42 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 以色列從六月開始不再要求戴口罩。

英國政府已確認英格蘭幾乎所有剩餘的新冠限制措施將於7月19日取消。這意味著所有限制社交接觸和強制佩戴口罩的法律將被取消。夜店將被允許重新開放，不會有入場人數限制。

今年全球有幾個國家已嘗試放鬆社交限制。但效果不一。

那麼，在社交限制放寬的國家發生了什麼？

以色列

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今年三月。以色列的餐廳和酒吧重開。

隨著其疫苗計劃的推進，以色列在2月份開始取消社交限制。

到6月中旬，以色列一半以上人口已接種兩針疫苗。以色列人不再戴口罩，生活開始恢復到疫情前，商店、餐館、酒店和電影院都完全開放。

自那時起，更具傳染性的變異病毒Delta導致每日新增確診病例穩步上升。儘管官員們說包括住院人數在內的重症病例仍然相對較少，周二（7月13日）達到四個月來的峰值：754例。

然而病例的激增促使新任總理納夫塔利·貝內特（Naftali Bennett）政府進行反思。根據其所謂的「軟壓制」方法，以色列人將被要求學會與新冠病毒共處。正在恢復的限制措施包括強制在室內戴口罩和對所有到達以色列的人進行檢疫。

荷蘭

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 荷蘭不得不重新實施社交疏離政策。

隨著疫苗接種率的上升和病例的減少，荷蘭在6月下旬重啟。幾乎所有地方都放棄戴口罩的要求，並鼓勵年輕人再次外出。

自那時起，儘管放鬆限制並沒有導致入院人數的明顯增加但新增病例飆升，躍升至去年12月以來的最高水平。

隨著衛生官員的批評聲越來越大，荷蘭總理馬克·呂特（Mark Rutte）周五被迫做出令人尷尬的轉折，並重新實施許多限制措施，而這些措施被取消僅僅三周時間。

餐館和酒吧被迫從午夜開始關閉，而夜店也再次關閉，魯特為他的「錯誤判斷」表示道歉。

他承認：「我們認為可以做到的事情，在實踐中卻不可能做到。」荷蘭政府的網站稱，這些措施將至少持續到8月13日。

韓國

韓國是處理新冠疫情較成功的國家，它是最早擺脫新冠大流行的幾個東亞國家之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國人被重新要求戴上口罩。

6月韓國宣佈計劃允許接種完疫苗的人在戶外可不戴口罩，允許小型私人聚會，並放寬餐館的營業時間。

但是專家們警告說，韓國過早對新冠病毒放鬆警惕，因為大多數人仍未接種疫苗。

現在韓國正面臨有史以來最嚴重的疫情爆發。

每天破紀錄的新增數量迫使韓國政府在全國大部分地區收緊社交措施。在首都首爾，居民被禁止在18:00之後與超過一個人見面。

隨著變異病毒Delta的快速傳播和疫苗接種率的放緩，公眾對韓國應對新冠病毒的信心受到打擊。

瑞典

與大多數國家不同，儘管也實施對餐館開放時間的限制和對場所人群的限制，瑞典主要依靠自願措施來阻止病毒傳播。

其中一些限制已經放寬，7月1日體育場館允許有3000個座位的觀眾入場，並取消了開放時間的規定。7月15日，更多的限制將被廢除。

自春季以來，新增病例繼續急劇下降，這歸功於疫苗接種率的提高和天氣變暖，這意味著公眾花更多時間在戶外。

但由於擔心變異病毒Delta來襲，大多數返回瑞典的旅行者將需要接受新冠病毒測試。

澳大利亞

在過去一年的大部分時間裏，澳大利亞人享受著沒有什麼限制的生活。不需戴口罩，因為該國一直沒什麼確診。

當出現疫情時，澳洲當局快速啟動封鎖措施，以使確診案例降至零。例如珀斯在1月份因發現一例病例而宣佈封城5天。

但6月中旬因變異病毒Delta襲擊，導致澳洲最大的城市悉尼再次陷入封城狀態。預計這將至少持續到7月底。

該市目前每天要與100多個新冠病例作鬥爭。在這個不習慣有所限制的城市，甚至在封鎖的頭幾周病毒迅速蔓延。官員們說，公眾正濫用呆在家的規定。此後這些規定被收緊。

但由於90%以上的人口沒有接種疫苗，官員們說恢復正常生活需要一些時間。疫苗供應的缺乏，特別是輝瑞公司的疫苗供應短缺意味著許多澳大利亞人在今年的下半年之前都無法注射疫苗。

美國

隨著拜登政府推進疫苗計劃，許多州開始取消限制，放棄佩戴口罩並允許企業重新開業。

6月美國人口最多的加利福尼亞州宣佈「重啟」，而紐約在其疫苗接種率超過70%時幾乎取消了所有限制。

總體而言，美國目前的確診病例數仍很低。即使在過去兩周內感染率翻了一番，新增病例不到今年1月份新冠大流行高峰期日均感染率的十分之一。

但人們越來越擔心更具傳染性的變異病毒Delta，它在一些疫苗接種不足的州湧現。隨著疫苗接種的放緩，一些州建議居民繼續佩戴口罩，因為他們擔心更具傳染性的變種病毒。

在紐約市，病例在一周內猛增近三分之一，在疫苗接種率最低的社區病例上升幅度最大。