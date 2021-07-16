美國歌手布蘭妮獲准選擇律師 起訴父親濫用監管

41 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 布蘭妮

洛杉磯的一名法官表示，美國流行歌星布蘭妮·斯皮爾斯（Britney Spears）可以選擇自己的律師，以結束其有爭議的監管權（conservatorship）。

裁決在周三（7月14日）下達，布蘭妮在不到一個月的時間裏第二次出庭。

布蘭妮再次要求將她的父親傑米·斯皮爾斯（Jamie Spears）從法律協議中移除，多年來這份法律協議控制著她的生活。

「濫用監管」

上個月，布蘭妮曾在法庭上請求終止協議。

周三（7月14日），她在一份充滿感情的聲明中重申了這一請求，要求以「濫用監管權」（conservatorship abuse）起訴她的父親。

「我是來起訴的。我很生氣，我會這麼做，」布蘭妮通過律師的電話對法庭說。

「你讓我爸毀了我的生活。我必須除掉我父親的名字，並以濫用監管權的罪名起訴他，」她說。

對於那些不能自己做決定的人，如患有癡呆症或其他精神疾病的人，法院會授予他人監管權。

39歲的布蘭妮自2008年起就一直處於監管下，當時因為擔憂她的精神健康，她父親向法院請求獲得了布蘭妮的監管權。

濫用監護可能涉及對其照顧的人進行經濟剝削或施加過多的個人限制。

布蘭妮的支持者們在法庭外集會，聽證會舉行時也聚集華盛頓特區中心。

裁決之後，布蘭妮在Instagram上發佈了一段翻跟頭慶祝的視頻，並感謝粉絲，加上了「#解放布蘭妮」的標籤。

周三的法庭裁決為布蘭妮選擇的律師、前聯邦檢察官馬修·羅森加特（Mathew Rosengart）負責這場複雜的法律鬥爭做好了凖備。

他將接替塞繆爾·英厄姆（Samuel Ingham）。英厄姆是法庭指定的律師，自2008年以來一直代表布蘭妮，直到上周辭職。

恐懼父親

布蘭妮說，她的當務之急是，在法律協議中將其父親除名，不再讓父親管理她的個人和財務事務。

她說她不想提交一份「愚蠢的」醫療評估，而且她「樂意」讓共同的監護者喬迪·蒙哥馬利（Jodi Montgomery）留任。

她說，因為父親，她有"嚴重的遺棄問題"（extreme abandonment issues）。

布蘭妮還告訴法庭，她非常害怕她的父親，布蘭妮的父親是一個正在戒酒的酒鬼，她擔心他「喝醉了出現在什麼地方，讓我難堪」。

傑米·斯皮爾斯目前是唯一一個掌管布蘭妮6000萬美元財產的人。

傑米·斯皮爾斯的律師此前否認，他限制女兒的私生活。

布蘭妮在上個月的聽證會上說，她想和男友結婚，再生一個孩子，但監管不允許她這樣做。

她聲稱，為了確保不會懷孕，她被阻止取出節育器。

雖然布蘭妮父親管理她的財產已有13年，但他的法律團隊表示，2019年9月因健康原因他不再負責布蘭妮的個人事務。

蒙哥馬利暫時接替了他的位置，他是布蘭妮的共同監管人和照顧者。

布蘭妮父親的律師要求進行調查，以確定他女兒證詞的真實性。律師表示，這位父親"擔心"女兒的健康。

什麼是#解放布蘭妮運動?

據《紐約時報》報道，#FreeBritney（解放布蘭妮）這個詞最早可以追溯到2009年，當時一個粉絲網站不同意監管協議。

2019年，布蘭妮突然取消了在拉斯維加斯的居留權，並以父親疾病造成情緒困擾為由住進了一家心理健康中心後，該運動重新獲得了關注。

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一些布蘭妮的粉絲認為，布蘭妮被迫接受這一協議，他們甚至要求白宮結束監管，提交了請願書，有數萬人簽名。

#解放布蘭妮運動的活動者經常在法庭聽證會外示威。