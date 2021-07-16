美參議院通過法案全面禁止新疆產品進口 一台灣公司上「黑名單」引關注

27 分钟前

圖像加註文字， 新疆的棉花產量佔全球棉花供應量的五分之一，圖為正在採棉的維吾爾人。

美國參議院周三（14日）一致通過了一項法案，禁止進口所有來自中國新疆地區的商品，以回應針對新疆穆斯林維吾爾族少數族群遭到虐待的指控。

除非另有證明，否則該立法將預設在新疆製造的商品都是通過強迫勞動生產的。但這項名為《維吾爾強迫勞動預防法》法案需要眾議院的通過和總統簽署後才能成為法律。

目前，美國已經禁止進口新疆棉花和西紅柿（番茄）進口。

中國政府被廣泛指控，在新疆侵犯維吾爾人和其他穆斯林少數民族的人權。

有專家估計，自 2017 年以來， 該地區至少有 100 萬人被拘留或監禁當中。數千名未被拘留的人，則受到監視和控制。

不過，中國堅決否認所有指控，稱其在新疆的「拘留營」是為了對維吾爾人和其他穆斯林進行「再教育」。

這項眾議院法案下，美國的新疆產品進口商須證明這些產品不涉及強迫勞動。據彭博社報導，根據這項法案，美國國土安全部有責任制定一份實體清單（Entity List），列出與中國政府合作鎮壓維吾爾人和其他少數民族的企業。

共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）發表一聲明中說：「我們不會對（中國政府）持續犯下的反人類罪行視而不見，我們不會允許企業從這些可怕的虐待行為中獲利。」

目前尚不清楚該法案何時會在眾議院進行討論。但該法案是在向在新疆仍有供應鏈和投資關係的美國公司發出警告，認為他們「可能會冒著違反美國法律的高風險」。

新疆生產了中國 85% 的棉花，佔全球供應量的五分之一。

近幾個月來，西方政府對在新疆經營的公司立場越來越強硬。

上周，拜登政府將 14 家中國公司和其他實體列入黑名單，原因是美國認為它們與虐待人權的行為有關。七月初，根據歐洲維吾爾學院（IODE）和其他團體指控一些零售商從強迫勞動生產的商品獲利，法國政府開始對四個時尚大廠開啟了「反人類罪」調查。

美國新列34家實體外國黑名單

根據美國商務部在上周（9日）發佈的新聞稿稱，美國增列了34家國外實體清單，其中包括美國指控的14個涉嫌在新疆侵犯人權與進行科技監控的中國實體，以及5家支持中國軍事現代化企業，後者包括台資的「杭州華瀾微電子」。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）並發表聲明稱美國將，「堅定採取強力且果斷的行動，打擊在新疆侵犯人權，或利用美國的科技以推動中國破壞穩定軍事現代化的實體公司。」

除了中國之外，俄羅斯有6家實體列入清單。加拿大、伊朗與黎巴嫩各2家，台灣、巴基斯坦、新加坡、韓國、荷蘭、土耳其、阿拉伯聯合大公國與英國各有一家上榜。

被列為台灣企業的杭州華瀾微電子與北京東土科技等企業等，被認為涉及違反美國國家安全與外交政策活動，為正在或試圖採購美國商品以支持中國軍事現代化。

北京強列反對

針對美國商務部提出的制裁，中國外交部發言人汪文斌在記者會回應路透社稱，「中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，堅決挫敗美方干涉中國內政的企圖。」

汪文斌又說，美方的實體清單是「打著人權幌子打壓中國特定企業和產業的工具」，是「禍亂新疆、以疆制華」的手段。

據路透社報導，這些在清單的機構多數與數位（碼）科技有關，包括中國電子科學研究院；深圳市科葩信息技術有限公司；新疆聯海創智信息技術有限公司等。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2018年，中國當局在新疆各地迅速而廣泛地建立起龐大的拘留系統。

台企業列入清單引關注

美國商務部還特別點名其中5個直接支持中國軍事現代化的企業實體中，被歸類為台企的「杭州華瀾微電子公司」（Sage-Micro）引發台灣輿論關注。

根據華瀾微官方網頁，該公司成立於2011年，由在美國硅谷有工作經驗的技術團隊創建。網頁介紹「專業從事數據存儲和信息安全的核心技術研究，提供數據存儲和信息安全領域的集成電路芯片和技術方案，是我國唯一全系列擁有數碼存儲控制器芯片的高科技公司。」

該公司目前執行長（CEO）為駱建軍，浙江大學博士，2001年，到美國矽谷工作，是Baleen Systems Inc公司的合伙創辦人。公司總部在中國杭州，並在台灣，上海、深圳、北京以及美國硅谷都有分支機構。