美國就香港的營商環境發風險警告， 宣佈制裁再多一批中國官員

9 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國政府就香港的商業風險發出警告，提醒美國企業警惕在香港《國安法》實施後面臨的風險。華盛頓同時宣佈制裁7名中國中聯辦的官員。

警告指出，在香港運營的跨國企業受到《國安法》的約束，他們的僱員也可能會因該法而被捕，還存在被迫向中國政府交出數據的風險。

美國總統拜登在周四（7月15日）表示：「香港的情況正在惡化，中國政府沒有遵守其關於如何處理香港的承諾。」

他當日在與德國總理默克爾共同召開的記者會中，就已表示將發出這一營商警告。「這項警告是就香港可能發生的狀況給予提醒。」

警告由美國國務院、商務部、財政部與國土安全局共同發出。其中沒有要求美國企業縮減在香港的投資或撤離香港，只強調在當地營商面臨的法律丶金融、制裁和數據安全風險，以及新聞自由的損害。

周五，美國財政部還宣佈制裁7名中聯辦副主任，包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平及尹宗華。此前，美方已宣佈制裁包括香港特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧在內的11名中港官員，稱他們「損害香港自治」。

中國外交部周五較早前舉行的例行記者會上，發言人趙立堅表示，香港事務純屬中國內政，中國反對美方干涉。「中方將視美方措施作出堅決有力回應。」

跨國企業考慮撤離香港

曾在奧巴馬政府中擔任美國助理貿易談判代表的傑夫·穆恩（Jeff Moon）對BBC表示，營商警告顯示情勢「相當嚴峻」。「我認為這反映了香港發生的劇烈轉變。」

批評人士擔心《國安法》削弱外商對香港的信心，香港將失去世界金融中心之一的地位。根據該法，已有多名外國公民在香港被逮捕，其中包括美籍人權律師關尚義（John Clancey）。

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今年5月，香港美國商會發表的成員調查報告顯示，325家受訪企業中有42%表示正在考慮或有計劃撤離香港，原因是對《國安法》感到不安、對香港未來悲觀。

該商會就營商警告發出聲明指，地緣政治環境與相關風險「越發複雜」。

不過，香港商務及經濟發展局局長邱騰華日前接受中國官媒中新社採訪時表示，香港仍然非常受國際企業歡迎。「香港是一個非常自由的地方，尤其對企業和做生意的人來講，完全可以來去自由。」

他稱，根據香港政府的調查，2020年在香港設立總部或公司的企業約有9000家，與前一年相若，只是區域分佈發生改變。更多的公司來自中國內地與日本，美國與英國則分居三、四位。

去年7月，美國前總統特朗普終止給予香港特殊地位，以懲罰中國在香港的「壓迫行為」。自此，美國政府在對港的經濟、簽證等待遇上，與中國內地沒有分別。