歐洲特大洪水：至少120人死亡，逾千人下落不明

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一場數十年一遇的洪水在歐洲西部已造成至少120人死亡，數以百計人員下落不明。

近日， 歐洲遭遇破紀錄的暴雨，導致河流決堤，歐洲廣泛地區受到毀滅性影響。

在德國，目前死亡人數已經超過100人，總理默克爾（Angela Merkel）呼籲要下決心應對氣候變化。

在比利時有至少20人死亡，荷蘭、盧森堡和瑞士等地亦受到影響。

造成洪水的因素有很多，但是氣候變化帶來的氣溫暖化，使得各地更容易出現極端的降雨天氣。

自從人類進入工業時代以來，全世界氣溫已經上升了大約1.2攝氏度，而如果世界各國政府不以大幅度減少碳排放，氣溫將會繼續上升。

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）宣佈，7月20日為全國哀悼日。

「我們仍在等待最終的死亡人數，但是這可能是我們國家經歷過最具災難性的洪水，」他說。

破壞的程度逐漸明朗

——BBC駐柏林記者珍妮·希爾（Jenny Hill）分析

我們遇到一位長者，他想進入一個已經完全毀掉的村莊。他說，他的孫兒女們在那裏，但是他聯繫不到他們的父母。

各國當局也表示，他們不確定有多少人失蹤。這一地區大部分地方都沒有了通訊，令溝通聯絡幾乎不可能。但是預計今天死亡人數還會增加，而且隨著一個接一個小時過去，這場災難的規模亦逐漸明朗。

整條阿爾河沿岸都是被淹沒的房子、損毀的橋、破壞後的野營地廢墟和旅行車停車站。我們在這裏遇到不少正在察看損毀狀況的茫然無措的人們，他們幾乎不能想象要如何清理這裏然後重新開始。

德國已出動約1.5萬名警察、士兵和緊急服務人員幫助搜救。

村莊是整條整條地被毀，德國西部阿爾韋勒縣的官員表示，有多達1300人下落不明。

北萊茵－威斯特法倫州萊因巴赫鎮的居民格列戈·耶利喬（Gregor Jericho）向BBC表示：「這是非常令人傷心的一幕。街道、橋和一些建築都毀了。周圍都是垃圾。」

「這些建築中的有些殘骸散落在路上，人們坐在地上哭。真令人傷心，有人失去了家，他們的車也被水淹了。我的城市看起來就像剛打了一場仗。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在德國西部的阿爾韋勒縣，有多達1300人下落不明。

在同一座小鎮，安斯加·雷貝因（Ansgar Rehbein）向路透社表示，他看見河水的水面漲得很快，快到他必須立刻從房子裏逃走。

「河水一開始泛濫，水也就從山下來了，就是兩分鐘的事情，庭院就被水淹沒了，有及腰那麼深，」他告訴路透社說。

「我們必須從窗戶逃出來，爬上山，才能自救。」

（下圖為德國埃爾夫特施塔特-布列森的嚴重水災， 從左向右拖動圓點查看災難前後的德國小鎮）

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在比利時，一些令人震驚的視頻片段顯示，洪水沿著韋爾維耶市的街道將車沖走。為了防止有人搶劫，當地連夜實施宵禁。

比利時僅次於布魯塞爾和安特衛普的第三大城市列日的居民在周四（7月15日）被下令疏散。當地官員稱，那些無法離開的人應該搬到他們所在樓房的上層。

橫穿該城的默茲河在周五早上趨於穩定，但在一些地方仍有小規模的泛濫。

一場可預見的災難

——BBC環境事務記者羅傑·哈拉賓（Roger Harrabin）分析

科學家已經遣責過，政客們未能在歐洲北部洪水災難以及美國「熱蓋效應」下的熱浪等極端天氣災難當中保護民眾。

他們多年來一直預測，由於人為造成的氣候變化，夏天的強降雨和熱浪將會變得更加劇烈。

雷丁大學的水文學教授漢娜·克洛克（Hannah Cloke）表示：「歐洲各地因為洪水而造成的死亡和破壞，是一場本可避免的悲劇。」

「本周較早前，天氣預報就發出過警告，然後這些警告卻沒有被足夠重視，防範措施也不足。」

「事實上，北半球其他地方目前也正遭受著破紀錄的熱浪和火災侵襲，這應該作為提醒，在一個越來越暖化的世界裏，我們的天氣可以變得有多危險。」

科學家表示，政府必須減少造成極端天氣的二氧化碳排放，還有為更極端的天氣做凖備。

在周一遭受嚴重洪水的英國，政府的氣候變化顧問委員會最近向各部長表示，這個國家目前對於極端天氣的應對凖備甚至比五年前更差。

該委員會表示，政府目前在減排幅度上只達到此前目標的五分之一。

而就在本周，英國政府向民眾表示，他們不需要減少飛行，因為科技將會解決氣體排放的問題——大多數專家都認為，這種觀念是一種賭博。

荷蘭目前未有死亡報告，但是默茲河沿岸數以千計的村鎮人口被敦促盡快離開家。

瑞士首都伯爾尼的河流決堤，在周五以每秒560立方米的破紀錄水量泛濫。

盧塞恩湖水亦泛濫至城鎮當中，巴塞爾居民已被告知要遠離萊茵河。隨著洪水泛濫，阿爾卑斯山一帶也有山泥傾瀉的危險。

氣候變化如何引發洪水？