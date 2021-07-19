東京奧運：數名奧運村內運動員確診新冠感染 英國隊八人自我隔離

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧運選手村位於東京晴海區。

距離東京奧運開幕不足一星期，兩名已經抵達當地的南非足球員確診新冠肺炎，成為奧運選手村第一批確診個案。

另外，英國代表隊中有六名運動員和兩名職員在7月16日抵達日本後，被列為一名確診者的密切接觸者，他們正在自我隔離。

南非足球總會確認，確診新冠肺炎的球員包括莫尼亞內（Thabiso Monyane）和馬哈拉齊（Kamohelo Mahlatsi）。

另外，南非足球代表隊一名視頻分析員馬沙（Mario Masha）在周六（7月17日）對新冠肺炎測試也得出陽性反應，團隊正在自我隔離，等待更多檢測結果。

一名沒有進駐奧運選手村的運動員早前也確診新冠肺炎。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 東京奧組委早前宣佈一系列應對新冠肺炎的措施，包括東京市內進行的項目要閉門作賽。

南非代表隊經理姆克索利西（Mxolisi Sibam）說：「我們在奧運村有三宗新冠肺炎確診個案，包括兩名運動員和一名職員。」

姆克索利西又解釋指，代表隊每天的檢測包括測量體溫和唾液測試，莫尼亞內和馬哈拉齊都被發現體溫過高，於是被安排接受鼻咽測試，最終不幸確診。「馬哈拉齊是最後一名接受測試的隊員。」

南非七人欖球球教練鮑威爾（Neil Powell）周日（7月18日）抵達日本後，也對新冠肺炎測試呈陽性反應，現正在球隊集訓的鹿兒島市接受隔離。

奧運籌辦方公布在周日，總共有10宗與奧運相關的新冠肺炎確診個案，包括傳媒和其他工作人員等，而在周六就有15宗。

東京的新冠肺炎感染率近日不斷上升，新增個案數字已經連續四天超過1000，民意調查顯示許多日本人都反對舉辦奧運，因為這意味著將會有許多外國人入境，增加輸入病毒的風險。

東京奧運發言人高谷正哲指，確診的三名運動員和職員都是「來自同一國家、參加同一項目」，已經在自己的房間隔離，主辦方已經為他們送食物。高谷正哲又說，相關球隊的其餘成員已經接受測試。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 沒有觀眾和掌聲的東京奧運會

另外，英國奧運協會也宣佈，六名英國代表隊的運動員和兩名職員被列為確診個案的密切接觸者，正在協會的備戰營內接受隔離。該名確診者不是英國代表隊的成員。

英國代表隊在抵達日本時全部都曾經接受檢測，結果是陰性。被隔離的代表隊成員目前都得到隨團醫療團隊協助。

英國代表隊領隊英蘭（Mark England ）形容，確診新冠肺炎對運動員和職員都是令人失望的消息，但絶對會遵守所有相關措施。「我們將會為他們提供一切需要的支援，希望他們很快就可以繼續訓練。」

英國運動員坎貝爾（Taylor Campbell）在社交網站發帖，形容這種情況「無可避免」。他說他和其他隊友坐飛機時曾經要求航空公司為他們安排相鄰的座位，以免與其他公眾人士互相傳染，但被拒絶。

「我們努力訓練，取得參賽資格，卻可能因為一些不受我們控制的事而要冒險。」

東京奧運組織委員會會長橋本聖子說，她理解前往東京參加奧運的選手可能會感到擔心，但強調主辦方正全力防止新冠肺炎爆發。「即使有爆發，也會確保有一個應對方案。」