奧運：那些公開指控自己國家的伊朗運動員

約書亞·內維特（Joshua Nevett）

BBC記者

19 分钟前

多名自我流放的伊朗運動員促請奧林匹克運動會組織者調查伊朗侵害人權的行為，他們聲稱持續被當局恐嚇，要為公開批評國家付出代價。三位運動員向BBC講述為何他們拒絶屈服。

圖像來源，Mahdi Jafargholizadeh 圖像加註文字， 邁赫迪·賈法格霍利扎德曾在國際空手道錦標賽上為伊朗贏得獎牌。

坐在某機場裏，直覺告訴邁赫迪·賈法格霍利扎德（Mahdi Jafargholizadeh），他的逃亡計劃已敗露。

這位伊朗空手道好手給人販子付錢，希望前往加拿大，但登機閘門成為了這趟旅程的終點。

2004年，他被懷疑給以色列當間諜而遭逮捕——以色列是伊朗的宿世大敵。

伊朗當局大力壓制言論自由，對異議人士更是嚴加打擊。即使是出色的運動員也會因為批評掌權者，而被訴以人權團體所稱的含糊控罪，加以迫害。這就是賈法格霍利扎德的處境。

被捕後那六個月裏，賈法格霍利扎德聲稱在羈押中遭到虐待，審問者不斷施壓，拿著莫須有的罪名逼迫他認罪悔罪。

他拒不屈服，2005年，他終於獲釋，有關方面跟他說搞錯了。他再次參加了空手道精英錦標比賽，彷彿甚麼事情都沒有發生過。

圖像來源，Mahdi Jafargholizadeh 圖像加註文字， 賈法格霍利扎德（右）稱，他一直搞不懂自己為何會被逮捕。

只不過，一些事情發生了，讓他更加希望離開伊朗，逃出生天。

2008年，機會來了。他在跟隨國家隊前往德國時悄悄脫隊，輾轉來到芬蘭尋求庇護。如今他是當地數一數二的空手道教練。

賈法格霍利扎德說，他現在感到自由了。

BBC就其指控尋求伊朗當局回應，但沒有得到理會。

「為納維德而團結」

許多伊朗運動員逃亡海外，指控在國內遭遇歧視和政治干預體育，本文的三位受訪者亦然。

在伊朗摔跤好手納維德·阿夫卡裏（Navid Afkari）2020年9月遭執行死刑，引發國際強烈抗議之後，他們覺得必須站出來。

阿夫卡裏被指控在2018年連串反政府示威中殺害一名保安員，被裁定謀殺罪成立，判處死刑，終年27歲。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 人權倡議團體國際特赦組織形容阿夫卡裏被處死是「對司法公正的扭曲」。

倡議運動「為納維德而團結」（United for Navid）應運而生，呼籲國際體育活動禁止伊朗參加，包括即將舉行的東京奧運。

最近幾個月，這場運動先後三次發函，促請國際奧林匹克委員會（IOC）調查20起伊朗侵害運動員人權指控。

BBC向伊朗當局轉達有關案件，但石沉大海。

函件指出，這些案件說明伊朗當局違反《奧林匹克憲章》（Olympic Charter），當中要求組織者「採取行動反對體育中任何形式的歧視與暴力」。

IOC對BBC表示正審視該指控。一名發言人表示，一旦ICO認定伊朗違反《奧林匹克憲章》，IOC將開展正式調查，以「全面確立事實，並採取一切必要措施」。

歧視指控

薩達爾·帕沙伊（Sardar Pashaei）長期公開向IOC施壓，要求加大其努力。他本來是伊朗摔跤冠軍，也曾執教國家隊，直到2009年逃亡美國。

圖像來源，Sardar Pashaei 圖像加註文字， 薩達爾·帕沙伊曾是世界摔跤冠軍。

他說，逃亡的原因包括被任意限制旅遊、妨害就業等。他認為父親的政治背景也許是他遭受此等待遇的理由。

他說自己當教練時，曾有表現甚佳的選手被要求輸掉比賽，以免在下一回合與以色列選手對壘。伊朗不承認以色列有資格作為國家存在，並禁止其運動員與以色列選手對賽。

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對於女性運動員來說，她們所要面對的限制就更多。

蘇海拉·法拉哈尼（Soheila Farahani）過去數十年一直是伊朗成功的排球選手和國家級裁判，她在32歲那年創下先河，成為伊朗首位國際排球女裁判。

在公眾冷眼下，她的性取向受到嚴密審視。

圖像來源，Soheila Farahani 圖像加註文字， 蘇海拉·法拉哈尼說，在伊朗，女性比男性更難在體育界闖出一片天。

她邊說著邊潰不成聲：「認清自我的過程很艱難，我沒有任何對象可以傾訴。在伊朗，要是你是女同性戀者，你就有危險。」

接踵而來的試探性問題使風險增加，他在2015年決定移民美國。可這並不會讓她免受伊朗的法律管轄。

2018年，她因為在美國沒有戴頭巾（hijab；希賈布），而遭伊朗驅逐出其國際排球裁判名單。在伊朗，女性戴頭巾是法定強制要求，同性戀則是刑事犯罪行為，可被判處死刑。

「體育是對政府的威脅」

另一位流亡海外的女運動員非常害怕在伊朗家屬的安全有疑慮，拒絶公開姓名。她說，自加入「為納維德而團結」運動以來，威脅不斷加劇。

這些威脅主要是來自Instagram私訊，也有一些是她認為發自伊朗情報部門的手機短信。

其中一個信息從波斯語翻譯出來是這樣說的：「要是你繼續從事對抗我們的活動，我們會割下你的頭顱，送給你的家人。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， "為納維德而團結"運動指控伊朗違反《奧林匹克憲章》。

居於美國的伊朗記者與人權活動人士馬西赫·阿利內賈德（Masih Alinejad）對BBC說，恐嚇自我流亡運動員是伊朗當局的典型作風。

她說：「體育是伊朗政府將其意識形態寫在運動員身體之上的機會。」

但英國國際事務分析員馬吉德·塔夫雷什（Majid Tafreshi）說，「為納維德而團結」運動的主張不利於伊朗人民及其國家利益。

他說：「伊朗人並不支持處死阿夫卡裏，但幾乎所有人都絶對反對禁止伊朗參與國際體育活動。」