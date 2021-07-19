新冠疫情：變身曼哈頓快樂送花小哥的百老匯舞者

露西·阿什（Lucy Ash）

BBC記者 發自紐約

36 分钟前

新冠大流行來臨，紐約的劇院被關閉後，成千上萬的表演者失業。有的人甚至無法支付他們的健康保險。一位頂級舞者在一位粉絲禮物的啟發下迅速成立一家公司，在封鎖期間為人們提供表達感情的方式。

在曼哈頓公寓的地下室裏，羅比·費爾柴爾德（Robbie Fairchild）被一桶桶猩紅的牡丹花包圍。「這些花會講故事，」他告訴我，從莖上剝下一些葉子。「我喜歡它們一開始就團起來的樣子，你不知道它們會變成什麼。這就像一場現場表演，每朵花都是如此不同。這真是不可思議。」

羅比對現場表演很懷念。去年春天之前，現場表演一直是他生活的一部分。他是鹽湖城一位野生動物學家的兒子，從小就對大自然充滿熱情，但也幻想著追隨演員吉恩·凱利（Gene Kelly）的足跡。15歲時，他去芭蕾舞學校上學，在紐約市芭蕾舞團擔任了十多年的首席演員，然後在舞台和屏幕上主演《一個美國人在巴黎》（An American in Paris）和《貓》等音樂劇。

2020年3月12日，羅比拿到了《六位王后》（Six）的首演門票。這是一部關於亨利八世六個妻子的流行音樂劇，表演團隊剛從倫敦來紐約。但在大幕即將拉開的幾小時前，演出被取消。隨著新冠確診和死亡人數的飆升，紐約州長安德魯·科莫（Andrew Cuomo）宣佈關閉百老匯，這是自9/11恐怖襲擊以來的第一次。

「起初我想，好吧，就兩個星期吧，」羅比說，「然後我在8月的演出，9月的演出開始被取消。我想，『哦，上帝！這將是艱難的。』」

在封鎖之初，羅比在公寓樓的屋頂上跳舞，以保持自己的身材，也讓鄰居們感到高興。有時他自己跳舞；有時他和他的室友一起編排輕快的舞蹈，他的室友是一名常出現在音樂視頻中的舞者。

「這感覺真的很好，因為我認為當全城都是運屍體的冷藏車的時候，公眾對使人快樂的舞蹈如饑似渴。」他指的冷藏車是指停在紐約街頭和醫院外的臨時停屍房，裏面有數百名新冠死者的屍體。

他補充說：「當局面變得可怕時，作為一個藝術家，你必須為公眾找到某種逃避現實的方式。」

屋頂上的例行舞蹈成為Instagram上的熱門話題，但這不能幫助羅比支付租金。他還被告知，他這一年的工作周數不夠，沒有資格獲得健康保險，因此他不得不開始每月向保險公司支付900美元的保費。他說：「作為一個有15年表演經驗的表演者，突然被保險公司這樣放棄，是沒人性的」。

根據百老匯聯盟（美國全國劇院的貿易協會）的數據，近9.7萬人的生計依賴於在曼哈頓中城表演節目。

他們中的許多人：表演者、製片人、技術人員、舞台經理和其他人突然發現自己失業。

羅比意識到他必須找到另一種謀生方式。

當荷蘭的一個粉絲給他寄來一大批玫瑰和牡丹時，他把它們擺成花束，並在紐約市晚上7點全城為一線工人鼓掌歡呼時把它們帶到西奈山醫院（Mount Sinai West）。

「看到鮮花可以照亮人們的一天，讓我想起了我站在觀眾面前的感覺，」他說，「作為一個表演者，無論你是在舞台上還是在送花的過程中你很渴望這種交流。」

這段經歷激發羅比成立一家名為Boo.Kay的花藝公司，銷售名為 「表演終結者」（Showstopper)、"大穹頂 "(the Grand Dame) 和 「百老匯老將」（Broadway Veteran)的花藝作品。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 羅比·費爾柴爾德和莉安·科普在音樂劇《一個美國人在巴黎》中的劇照。

他在倫敦西區演出《一個美國人在巴黎》時第一次了解花藝。他的公寓就在考文特花園花卉學院的拐角處，出於好奇，他在一個難得的休息日報名參加了一個課程。他說：「我發現這是很好的治療方法。」

在新冠大流行期間，他把臥室變成工作室製作手扎花束，緩解無聊和壓力。而且很快就證明它的利潤，花束的售價為150美元或更高。羅比認為，公眾無法見到朋友和親戚，也無法擁抱他們，他們就送奢華的鮮花代替。

「這有點不可思議」，他說：「在新冠大流行期間，我們很忙。」很快，Boo.Kay需要更多的存儲空間，羅比搬到一個有地下室的底層公寓，以容納一個10英尺寬的鮮花冰箱。

在他的新生活開始時，羅比不得不在早上6點跳上自行車以便在花卉批發市場取得最佳交易。他還記得，在封鎖最嚴重的時候，在黎明時分騎車去百老匯的感覺是多麼奇怪。

「當時外面還是一片漆黑，沒人也沒車，」他說。「我抬頭看了看以前表演的劇院。那裏安靜得令人毛骨悚然，但所有的燈都亮著。我心裏想，'哦，我的上帝，沒有人在這裏！讓我們省電，把它們關掉吧！我的意思是，氣候變化和全球變暖怎麼辦？但我想人們需要燈亮著，它代表希望。」

起初羅比的花室只有自己一個人，他走路或有時坐他姐姐的車在曼哈頓各處送貨。隨著業務的發展，他開始僱用其他失業的百老匯演員，他們一樣對鮮花充滿熱情。亞當·佩里(Adam Perry)是一名舞蹈演員，去年感染新冠病毒後重病五個月，他說製作花束幫助他「恢復生命」。

一個風和日麗的周五晚上，羅比正在紐約西村的一家商店外售賣他的商品。人們圍著他，喝著氣泡玫瑰酒，聽著他的幾個朋友唱著百老匯的歌。

圖像來源，Guglielmo Mattioli

每周一次的活動被稱為「周五鮮花」，是詹妮弗·尚克（Jennifer Shanker）的創意，她通常通過百貨公司銷售珠寶，但在這些商店關閉時，她開了一家臨時商店「繆斯」。有人讓她與羅比聯繫，她開始銷售手工制的玻璃花瓶以配合他的插花手藝。

「意外成為零售商，我很欽佩羅比在新冠大流行期間的喧囂，」她笑著說，「鄰里之間感覺很壓抑，他的花為我們增添一抹亟需的色彩。」

羅比現在又回到美國各地的舞台上，並凖備為美國著名的當代舞蹈編導特維拉·薩普（Twyla Tharp）的80歲生日進行一場特別演出。

但Boo.Kay仍在營業，目前只有六名兼職員工。每周不斷增加的客戶名單幫助公司保持收支平衡。羅比問他以前的芭蕾舞團是否可以向他們提供鮮花，並建議將他的花束的顏色與即將上演的芭蕾舞劇的芭蕾舞裙和外衣的顏色相配。一位百老匯明星經常為她的更衣室訂花；他希望當更多劇院在初秋重新開放時，其他人也能效仿。

羅比說："感覺我們的行業是如此可有可無，但我們卻為這個城市的經濟貢獻這麼多錢，"（有人估算這個數字可能是每年148億美元）。