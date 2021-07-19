朝鮮警告年輕人勿用韓國俚語 「老公」不能成「歐巴」

18 分钟前

圖像來源，AFP VIA GETTY IMAGES 圖像加註文字， 朝鮮《勞動新聞》18日文章警告朝鮮青年一代，不要追隨韓國的流行文化。

朝鮮官方媒體7月18日敦促該國年輕人不要使用韓國俚語，並要求他們使用本國的標凖語言。

朝鮮《勞動新聞》同時再次警告年輕人，不要學習韓國的時尚、髮型及音樂。

這是朝鮮近來打擊外來文化影響力行動的一部分。朝鮮去年12月推出《反動思想文化排斥法》，旨在借此根絶一切外國影響，一旦發現便會嚴懲，可能被囚禁甚至處決。

「比端著槍的敵人更危險」

《勞動新聞》18日文章警告朝鮮青年一代，不要追隨韓國的流行文化。

文章稱，東歐社會主義陣營瓦解的一大原因是當時的社會主義國家「沒能阻止年輕人思想上的變質」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 朝鮮領導人金正恩曾在一次會議上強調，對年輕人的思想統治是「最重要的事情」。

「比端著槍的敵人更危險的是，光鮮亮麗的展板下資產階級思想文化的滲透陰謀，」文章中稱。

文章同時還強調平壤話的優越性，稱「全世界沒有比平壤文化語更美麗、高尚且豐富的語言」。

韓國《中央日報》指出，「平壤文化語」即朝鮮的標凖語言。報道稱，雖然朝鮮過去也一直強調平壤文化語是國家的一大象徵，但將其用於保衛社會主義事業是朝鮮的最新變化所在。

韓國建國大學教授全勇善（音）向《中央日報》表示，朝鮮最近開始將語言使用與「非社會主義和反社會主義」聯繫到一起。

他指出，金正恩執政初期一度試圖建立一種與世界併肩的「國家觀」，但伴隨這種世界化的嘗試受挫，現在朝鮮將注意力轉移到警惕外部威脅，從內部守衛政權。

不能稱「歐巴」和「男友」

韓國國家情報院7月8日向國會報告稱，朝鮮當局最近正加強對年輕人的管制，禁止他們使用一些韓國式的稱謂及說法。

比如，朝鮮女性在家中不能稱呼丈夫為「歐巴」（音），而需要叫「老公」。在韓國，「歐巴」既可以用於家中女性稱呼兄長，也可以用於戀人間女性稱呼另一半。

朝鮮還禁止女性以韓國式說法「男友」稱呼男朋友，規定需以「男同志」相稱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 身穿韓國式的服裝、街上擁抱等行為也是這次遭到整頓的內容。圖為韓國首爾街景。

韓國《朝鮮日報》報道稱，身穿韓國式的服裝、街上擁抱等行為也是這次遭到整頓的內容。朝鮮還為此專門製作了一個推廣視頻，稱年輕人這些做法是「革命的敵人」，需要消除這種越軌行為。

在朝鮮，外來影響力被視作是對朝鮮共產主義政權及其領導人金正恩鞏固權力的一大威脅。

今年4月，金正恩曾在一次會議上強調，對年輕人的思想統治是「最重要的事情」。

他說，對「年輕人的著裝、髮型、言行和人際關係要一直進行教育及控制」。《紐約時報》還報道稱，金正恩曾在最近將K-pop稱作腐蝕朝鮮年輕人的「惡性癌症」。

外來影響力

朝鮮于去年12月推出《反動思想文化排斥法》。《每日朝鮮》（Daily NK）等專門收集朝鮮消息的媒體報道稱，這項法案對接觸、傳播韓美等外部文化的人會進行嚴懲。

根據媒體披露的內容，如果朝鮮居民直接瀏覽、收聽或保管韓國的電影、錄像錄音、匯編內容、書籍和歌曲等，將被處以最高15年勞動教化刑，傳播這些內容的居民則會處以無期勞動教化刑或死刑。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 金正恩此前曾稱K-pop為「惡性腫瘤」。圖為韓國偶像團體BTS。

如果朝鮮居民有用韓國式的語氣進行書寫或表達，唱韓國式唱法的歌曲等行為，會被處以勞動鍛煉刑或最高兩年的勞動教化刑。

而如果居民瀏覽或傳入美國與日本的文化內容，會被判以最高10年勞動教化刑。如果接觸的內容在朝鮮大量流入，則可能會被判處死刑。

但儘管面臨風險，仍有許多承載著這些「外部影響力」的內容不斷滲入朝鮮。

有報道稱，一些高度精密的走私團伙仍在繼續將當局封禁的傳媒內容帶進朝鮮。一些脫北者表示，在他們逃離朝鮮的計劃中，觀看韓劇起到了一定作用。

朝鮮研究大學教授楊武進（音）向《韓國先驅報》表示，曾就讀於瑞士的金正恩十分了解，「K-pop或西方文化可以輕鬆滲透進年青一代中，並對其社會主義體系帶來負面影響。」