億萬富翁貝佐斯成功進入太空，寫下民間太空旅行新一頁

1 小时前

圖像來源，Reuters

亞馬遜公司（Amazon）創始人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）周二（20日）搭乘其太空探索公司藍色起源（Blue Origin）航天器，成功進入太空並安全返回。

與貝佐斯一同旅行的還有其弟弟馬克·貝佐斯（Mark Bezos）、82歲的前宇航訓練生沃利·馮克（Wally Funk）、18歲的高中畢業生奧利弗·戴曼（Oliver Daemen）。馮克與戴曼分別創下歷史記錄，成為進入太空最年長與最年輕的人。

此程寫下民間太空旅行的又一里程碑。他們是首批進入太空的平民旅客，在持續約11分鐘的太空邊緣之旅期間，沒有專業宇航員陪同。

他們當日搭乘「新謝潑德號」 (New Shepard) 火箭從美國德州升空，火箭完全自動化，一度抵達距離地球表面106公里的高空。這超過了被認為是太空邊緣高度的卡門線（Karman Line）。

乘客們體驗持續4分鐘的失重狀態，隨即張開降落傘開始返回。太空艙安全在沙漠中軟著陸後，現場歡呼聲四起。

誰是太空旅客？

圖像來源，Blue Origins 圖像加註文字， 左起：馬克·貝佐斯、傑夫·貝佐斯、奧利弗·戴曼、沃利·馮克

82歲的馮克是貝佐斯邀請的「榮譽貴賓」，她從小的夢想就是成為宇航員。她在1960年代曾接受過宇航員培訓，但因當時美國政府、軍方和太空總署對女性成為太空人態度保留，馮克和其他接受培訓的女性最後都沒能進入太空。

在這趟太空之旅中，她觀賞艙外景色時說：「我的天啊，看看這個世界。」

此程最年輕的旅客是荷蘭學生奧利弗·戴曼，他在今年9月即將前往荷蘭烏得勒支大學學習物理與創新管理課程。他的父親是一家私募股權公司的創始人與CEO，藍色起源並未透露這張太空船票的價格。

戴曼在最後時刻確認參與此次飛行，頂替一名因行程衝突無法成行的神秘乘客，此人此前在拍賣競標中以2800萬美元（2000萬英鎊）的高價買下了這次太空飛行的機會。

貝佐斯的弟弟馬克在安全落地後表示：「我感覺難以置信的良好。」他目前是紐約一家慈善機構羅賓漢（Robin Hood）的高級副總裁。

這是藍色起源公司首次執行載人飛行任務。貝佐斯在2000年創建這家公司，醞釀載人飛行多年。他曾表示，太空飛行是他的畢生夢想。

貝佐斯是世界上最富有的人之一，他在本月較早前辭去亞馬遜首席執行官一職，以專注於其他的投資項目，其中包括了藍色起源。

圖像來源，Blue Origin 圖像加註文字， 貝佐斯步出太空艙時顯得十分興奮

商業大亨的太空探索面臨批評

另一名億萬富翁、維珍集團創始人理查德·布蘭森爵士（Sir Richard Branson）本月較早前也進行了太空邊緣旅行。他與其他五人、包括兩名飛行員一道，搭乘一架由旗下公司維珍銀河運營的小型火箭飛機，到達太空邊緣後返回。

兩名億萬富翁都是為了實現兒時夢想而在太空探索項目上一擲千金，並冒險親自一試，希望推廣太空飛行，讓其更為常見、門檻降低。

圖像來源，Blue Origin 圖像加註文字， 藍色起源太空艙著陸瞬間

貝佐斯與布蘭森都在社交媒體上遭遇猛烈批評，人們認為他們用於太空探索的經費本可以有更妥善的用途，例如抗擊氣候變化、幫助世界從新冠疫情中復蘇等。

布蘭森回應批評稱：「我可以理解，但我認為他們可能還沒完全了解太空對地球的意義。」