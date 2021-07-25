新冠疫情：封城期間我們最離不開的15樣東西
在新冠封鎖期間，哪些東西在你看來是不可或缺的呢？消毒洗手液、口罩、用於Zoom視頻的所有技術設備、或許是你最喜愛的一本書，還是一件新樂器？
設計師和民族志學者葆拉·祖科蒂向全球數千人提出這一問題，然後用他們的答案創建一個照片庫，看看世界各地的人在封城期間所使用和依賴的都有哪些「必需品」。
葆拉把這個試驗形容為「全球大流行的未來考古」。她的圖輯包括來自於50多個國家的人選擇最多的幾件物品。
葆拉說，「封鎖最初幾周，我意識到由於日常生活發生了巨大變化，我最常使用的物品也在變，比如，不再需要通勤卡、相機或是工裝。」
她說，室內植物和家庭運動輔助設備變得更重要。黑膠唱片和CD也臨時取代了網絡音樂軟件Spotify。
葆拉自問，哪些物品在封城期間最重要？她收集了自己的「15件必需品」，然後再去請世界各地的別人也這樣做。
葆拉過去曾做過一個類似的藝術項目，記錄在24小時內一個人碰過的所有物品，以便創建一個全球不同地區人們生活的一份物品目錄。
葆拉對BBC說，物品具有描述我們生活故事的力量。而封鎖意味著我們都要重組生活，它改變了我們所需物品的功能和它與我們的情感聯繫。
葆拉解釋說，「必需品」一詞為該項目定下了框架，這包括那些界定我們封城生活必需的有用和有情感因素的東西。
照片反映了這一點 - 可以看到非常實用的物品，也包括反應我們的恐懼和渴望的東西。
共同之處？
乍一看，這一系列揭示了一些超越文化、經濟和地區差異的共同聯繫。
清潔用品、口罩和消毒液成為全球各地人們必需品的一部分；電腦是那些能在家遠程辦公人士的必需品；還有一些則是能負擔起、而且現在也有空閒的人們享受新愛好的物品。
「這並不是說我們在疫情中的經歷都類似，正如精神健康基金會所說的那樣，雖然身處同一場風暴，但我們並不在一條船上。」
葆拉認為，新冠封鎖讓我們許多人都體驗了相似的經歷。無論是兒童還是老人；城裏人還是郊區人；居住在小公寓中還是住在大房子裏的人，人們都在滿足工作、學習、放鬆、聯絡和自我保護的新需求；個人護理必不可少；信息、轉移注意力、宗教信仰或是精神寄托也是如此。
所有這一切都反映到人們在家這個私人空間所拍攝的物品中。
葆拉說，人們為照片所配的字幕更是呼應了這種全球經歷。其中，有兩個動詞佔據突出位置：「調整」和「應對」。
項目參與者們還為自己選擇的15件必需品配上各種解說，例如，「能讓我保持理智」、「提醒自己是誰」、「感覺還活著」、「照顧自己」以及「不感覺孤獨」。
不僅如此，人們還敞開心扉記錄一些非常隱私的個人物品的使用，從安眠藥、大麻、抗抑鬱藥到性玩具和心理健康書籍。葆拉說，就好像沒有旁觀者在那裏評判一樣。
葆拉寫道，每一組照片都是由作者自己策劃的，因此，它展現了每個作者的故事。要說策展，這也算吧。然而，這些故事都是真實的，他們展示了新冠大流行給我們帶來的感受。
該圖輯由BBC記者瓦萊麗婭·佩拉索（Valeria Perasso）製作.