新冠疫情：封城期間我們最離不開的15樣東西

21 分钟前

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 一名日本人所挑選的15件生活必需品，其中包括抹茶。

在新冠封鎖期間，哪些東西在你看來是不可或缺的呢？消毒洗手液、口罩、用於Zoom視頻的所有技術設備、或許是你最喜愛的一本書，還是一件新樂器？

設計師和民族志學者葆拉·祖科蒂向全球數千人提出這一問題，然後用他們的答案創建一個照片庫，看看世界各地的人在封城期間所使用和依賴的都有哪些「必需品」。

葆拉把這個試驗形容為「全球大流行的未來考古」。她的圖輯包括來自於50多個國家的人選擇最多的幾件物品。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 土耳其烏德琴和水彩畫讓住在科威特的一名黎巴嫩人穆罕穆德轉移了注意力。在封鎖的頭幾周，他把紀伯倫的《先知》（右下角）讀了三遍。

葆拉說，「封鎖最初幾周，我意識到由於日常生活發生了巨大變化，我最常使用的物品也在變，比如，不再需要通勤卡、相機或是工裝。」

她說，室內植物和家庭運動輔助設備變得更重要。黑膠唱片和CD也臨時取代了網絡音樂軟件Spotify。

而這才僅僅是開始。

葆拉自問，哪些物品在封城期間最重要？她收集了自己的「15件必需品」，然後再去請世界各地的別人也這樣做。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 美國人巴特勒的必需品包括：一台可以做口罩的縫紉機，和一個每晚7點鐘為關鍵工作者鼓勁的鈴鐺。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 印度的庫馬在班加羅爾家的陽台上拍下他的必需品：他還找到了一個新愛好，坐在外面觀察大自然和雲彩。

葆拉過去曾做過一個類似的藝術項目，記錄在24小時內一個人碰過的所有物品，以便創建一個全球不同地區人們生活的一份物品目錄。

葆拉對BBC說，物品具有描述我們生活故事的力量。而封鎖意味著我們都要重組生活，它改變了我們所需物品的功能和它與我們的情感聯繫。

葆拉解釋說，「必需品」一詞為該項目定下了框架，這包括那些界定我們封城生活必需的有用和有情感因素的東西。

照片反映了這一點 - 可以看到非常實用的物品，也包括反應我們的恐懼和渴望的東西。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 土耳其人帕拉在伊茲密爾的家中，閲讀21世紀的21課，並開始學習日語，

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 阿根廷的馬丁說，在健身房關門後他和兄弟們用沙子製作了杠鈴。

共同之處？

乍一看，這一系列揭示了一些超越文化、經濟和地區差異的共同聯繫。

葆拉說， 這並不奇怪，因為新冠影響了所有人。

清潔用品、口罩和消毒液成為全球各地人們必需品的一部分；電腦是那些能在家遠程辦公人士的必需品；還有一些則是能負擔起、而且現在也有空閒的人們享受新愛好的物品。

「這並不是說我們在疫情中的經歷都類似，正如精神健康基金會所說的那樣，雖然身處同一場風暴，但我們並不在一條船上。」

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 阿格博在多哥的家中：各種水果、玉米、菜豆、一把扇子、她的聖經和十字架都是她的必需品。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 跟全球許多人一樣，西班牙人圖勒達每天花很多時間照顧自己的植物。

葆拉認為，新冠封鎖讓我們許多人都體驗了相似的經歷。無論是兒童還是老人；城裏人還是郊區人；居住在小公寓中還是住在大房子裏的人，人們都在滿足工作、學習、放鬆、聯絡和自我保護的新需求；個人護理必不可少；信息、轉移注意力、宗教信仰或是精神寄托也是如此。

所有這一切都反映到人們在家這個私人空間所拍攝的物品中。

葆拉說，人們為照片所配的字幕更是呼應了這種全球經歷。其中，有兩個動詞佔據突出位置：「調整」和「應對」。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 對於很多一線工作者來說，日常必需品可能看起來很像這個系列，這是由葡萄牙醫院的醫生岡卡爾瓦斯拍攝的。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 艾金坤米是拉各斯的一名老師，在學校關門時，他跟家裏的兄弟姐妹玩桌上足球自娛自樂。

項目參與者們還為自己選擇的15件必需品配上各種解說，例如，「能讓我保持理智」、「提醒自己是誰」、「感覺還活著」、「照顧自己」以及「不感覺孤獨」。

不僅如此，人們還敞開心扉記錄一些非常隱私的個人物品的使用，從安眠藥、大麻、抗抑鬱藥到性玩具和心理健康書籍。葆拉說，就好像沒有旁觀者在那裏評判一樣。

葆拉表示，這一項目表達的是「坦率」。

葆拉寫道，每一組照片都是由作者自己策劃的，因此，它展現了每個作者的故事。要說策展，這也算吧。然而，這些故事都是真實的，他們展示了新冠大流行給我們帶來的感受。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 斯爾維娜的「進出」工具包（底排）。出去時她會戴上口罩並把文件放在塑料袋中。回到家時她用一個塑料筐把所有從外面帶進來的東西放在裏面清潔和隔離。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 一台攝像機和錄音機幫助俄羅斯托木斯克的澤戈爾斯卡婭與外部世界聯繫。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 在英國，9歲的斯蒂爾選擇拍攝妹妹愛斯米拉爾達、他自己的單簧管以及他的化療藥物。他說，自己接受白血病治療已經3年多了，馬上就要結束了。但他屬於需要被保護的脆弱人群，所以封城讓他感到很無奈。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 泰國人阿皮查亞的物品中有唇膏、面霜以及許多其他護膚品。她說，她收藏的名片是為了提醒自己所喜歡的場所，比如食品店。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 該項目也記錄了家庭不同成員所使用的物品，例如，奧利佛斯-瑪塔一家說，他們比以往任何時候所分享的空間和時刻都更多，這個沙發成了家人的中心。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 莉迪亞是內羅畢的一名產科護士。新冠期間她每周要五天上下班。她在封鎖期間烹飪和烘培更多了。晚上在家組織卡拉OK來放鬆。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 庫馬女士精心挑選了一些能讓她感恩的東西 - 主要是她花園裏的蔬菜、香草和花卉。還有一個遛狗的繩子，她說，這些東西總會讓她感覺好些，並相信一切都將會 OK。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 本尼迪克在2020年3月加納早期封城時學習了電路（頂排），並在廚房嘗試新食譜。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 厄瓜多爾的瑪麗亞用傳統的黑kunga包裹和攜帶新生嬰兒。她還用鼓、蠟燭以及香草（右邊）做日常的「清潔和治療儀式」，祈求土著神靈的祝福。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 有一些物品可以超越國界和地點：維生素藥丸（頂行右側）、天然補品以及健身器械。該照片由中國的陳思北（音譯）提供。

圖像來源，Paula Zuccotti 圖像加註文字， 巴西的雷拉說，她最大的驚喜是自己的日落椅（右下側）。這是她7歲時贏得的一個小孩座椅。現在已經成了她在城市各地看日出的必需品。她說，這樣她就不用碰任何東西，因為有自己的綠色小座椅。

該圖輯由BBC記者瓦萊麗婭·佩拉索（Valeria Perasso）製作.