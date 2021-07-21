飛馬間諜軟件：馬克龍和卡舒吉未婚妻都是監控目標

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 遇刺沙特阿拉伯記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）未婚妻簡吉茲（Hatice Cengiz）是懷疑遭監控目標之一。

一家非政府組織與多家歐美媒體合作披露以色列軟件監控公司NSO集團涉嫌向某些專制政府兜售手機間諜軟件飛馬（Pegasus）之後，受害人名單陸續曝光。

以巴黎為基地的非政府組織「禁忌故事」（Forbidden Stories）與國際特赦組織（Amnesty International）最先調查這款間諜軟件，之後再與美國《華盛頓郵報》、英國《衛報》、法國《世界報》等17家媒體機構合作，調查5萬個受害手機號碼。

這個媒體調查團最新透露，包括法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）在內的多名國際政要，遇刺沙特阿拉伯記者賈瑪爾·卡舒吉（Jamal Khashoggi，又譯哈紹基）遺屬，與人權活動人士、記者、律師等，均成為了監控目標。

以色列政府星期三（7月21日）據報成立跨部門團隊研究有關指控；NSO否認其涉及任何不當行為，集團創辦人兼總裁沙列夫·胡裏奧（Shalev Hulio）稱，飛馬平台「防範了恐怖襲擊，拯救了生命」，調查團發表的監控目標名單「與NSO沒有關聯」。

調查團指出，飛馬軟件自2016年起，透過感染蘋果iPhone與谷歌安卓（Google Android）手機來讓客戶監聽並截取目標人物的信息、照片與電郵等，甚至秘密錄音、啟動話筒與鏡頭。NSO批評調查團的報道「充滿錯誤的假設，和未經證實的理論」。

胡裏奧星期二（20日）接受特拉維夫103FM廣播電台採訪時稱：「我想這最終會對簿公堂，我們會提起誹謗訴訟，因為我們別無選擇，而司法裁判將得出對我們有利的結果。」

路透社引述以色列消息人士稱，直接向總理貝內特（Naftali Bennett）匯報的國家安全委員會將領導跨部門小組，政府認為事態已超出國防部的能力範圍。總部設於巴黎的無國界記者組織（RSF）星期三促請以色列停止出口間諜技術。

國際政要

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 法國官員稱，要是有關總統馬克龍的消息屬實，事態將非常嚴重。

《華盛頓郵報》與《衛報》星期二報道，在5萬個遭監聽手機號碼中，包括涉及全球34個國家，超過600名政府官員與政客的號碼。

這些國際政要包括：

法國總統馬克龍

伊拉克總統巴爾哈姆·薩利赫（Barham Salih）

南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）

摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）

摩洛哥首相薩阿德丁·奧斯曼尼（Saadeddine Othmani）

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）

埃及總理穆斯塔法·馬德布利（Mostafa Madbouly）

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）

《世界報》則報道，摩洛哥自2017年起鎖定一個屬於馬克龍總統的手機號碼，前總理愛德華·菲利普（Edouard Philippe）也曾於2019被針對。

目前沒有任何辦法確定這張名單上所有電話號碼都曾被特務人員在沒有接觸當事人手機的情況下監聽，也無法肯定使用名單上號碼的智能手機都曾被安裝飛馬應用。

摩洛哥政府否認是飛馬應用程序的客戶。

法國總統府表示，要是調查團的報道屬實，事態非常嚴重。

分析：間諜技術普及化？

BBC安全事務記者戈登·科雷拉（Gordon Corera）

國家領袖總是間諜的頭號目標——截取他們的通訊就能了解到他們的企圖與秘密。

政治家與官員們都明白他們經常成為目標，但要是這被公之於眾，後果非同小可，這尤其因為當中所牽涉的不止是一個國家的對手。

2013年，美國國家安全局（NSA）被曝涉嫌竊聽數十名世界各國領袖的手機——包括身為盟友的德國總理默克爾（Angela Merkel），這不但造成莫大尷尬，更造成頗為沉重的外交風波。

最新報告值得注意的一處地方，是這些秘密偵查外國領袖的技術，如今有可能公開發售，讓更多國家掌握。

我們目前不知道這份名單上有多少號碼真實成為監控目標，但光是這可能性就足以讓NSO集團——還有那些可能在針對著別國領袖的政府——四面受敵。

卡舒吉朋友圈成員

長居美國，經常撰文批評沙特阿拉伯的《華盛頓郵報》專欄作家賈瑪爾·卡舒吉，於2018年10月進入位於沙特駐土耳其伊斯坦布爾總領事館之後被殺害肢解。

調查團指出，有人曾利用飛馬應用程序來監控兩名靠近卡舒吉的女性，以及多名在其朋友圈內的人。

其中一位女子是卡舒吉元配夫人，埃及籍空中乘務員艾拉特（Hanan Elatr）。國際特赦組織偵查顯示，卡舒吉被殺前六個月，艾拉特的手機曾被一名飛馬用戶秘密攻擊。

這位襲擊者在2017年11月至2018年4月間，利用飛馬應用向艾拉特發送四條內載惡意鏈接的短信，國際特赦組織稱無法證明這幾次黑客攻擊是否成功。

艾拉特對《華盛頓郵報》說：「賈瑪爾曾經警告過我可能會發生這樣的事情。這讓我相信他們是透過我得知所有發生在賈瑪爾身邊所發生的一切。」

雖然卡舒吉已婚，但他同時有一名未婚妻——土耳其籍研究員海蒂傑·簡吉茲（Hatice Cengiz）。2018年10月2日，她在沙特總領館外等候卡舒吉，發覺他並未從總領館出來之後向土耳其當局報案。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 簡吉茲陪同卡舒吉到沙特領事館，結果卡舒吉音訊全無。

國際特赦組織安全實驗室分析顯示，卡舒吉被殺後數天，簡吉茲的iPhone被一名飛馬應用用戶入侵。《華盛頓郵報》指出，有關分析未能確認手機內有否任何資料被取走，也沒能確認曾否有人進行過聲音偵查。

星期天（18日）晚間，簡吉茲在Twitter發帖說：「正當我承受著巨大的哀痛，等待著了解賈瑪爾身上都發生了什麼事之際，我自己成為了目標。我對此深感震驚。」

「當我在經歷人生中最惡劣的時刻，那些殺手還在刺探我的情報，他們很無恥，必須把他們繩之以法。」

另一位據報成為竊聽目標的卡舒吉生前好友是卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）前總監瓦達·漢法爾（Wadah Khanfar）。

NSO發表聲明，否認其技術曾經被用於監控卡舒吉及其身邊人士；沙特阿拉伯當局並未就有關指控作出任何回應。

新聞工作者

法國網站Mediaport記者

據路透社報道，在法國總統馬克龍被曝懷疑遭飛馬應用監聽之際，法國檢察官星期二針對當地調查新聞網站Mediaport與旗下兩名記者疑似同樣遭到飛馬應用監控一事立案調查。路透社並未參與「禁忌故事」與國際特赦組織的調查團。

Mediaport透過Twitter表示：「對於摩洛哥在法國組織大規模間諜活動一事，唯一能讓事情水落石出的辦法，就是讓司法當局開展獨立調查。」

巴黎檢察部門的書面聲明並未提到摩洛哥，只稱檢方是在接獲Mediaport及其記者投訴之後開展調查。

英國《金融時報》總編輯

圖像加註文字， 魯拉·哈拉夫去年獲任命為《金融時報》總編輯。

出生於黎巴嫩貝魯特的魯拉·哈拉夫（Roula Khalaf）去年起出任《金融時報》總編輯，調查團指出，她在2018年擔任副總編輯期間，曾被阿拉伯聯合酋長國選定為監聽對象。

哈拉夫星期天發Twitter說：「新聞自由極其重要，任何來自國家層面，對記者的非法干涉與偵查均不能接受。」

一位NSO發言人對《金融時報》稱，集團確認哈拉夫「並無被NSO客戶利用飛馬應用列為目標」；阿聯酋對有關指控並未置評。

墨西哥被謀殺記者

塞西利奧·皮內達（Cecilio Pineda Birto）2017年3月在一家洗車店遭槍殺，終年38歲。

她的手機在其被殺前一個月據稱被選為監控對象。這支手機一直下落不明，無法得知曾否遭黑客入侵。

NSO否認其應用程序或其客戶與皮內達之死「有任何關聯」，並稱「相關不等於有因果關係」；墨西哥政府對調查結果沒有評論。

匈牙利調查記者

匈牙利調查記者紹博爾奇·帕尼（Szabolcs Panyi）與安德拉什·紹博（Andras Szabo）是布達佩斯媒體Direkt36的知名記者。帕尼一直批評右翼總理維克托·歐爾班（Viktor Orban）領導的匈牙利政府將記者視為謀反勢力的一部分。

一名匈牙利政府發言人否認知悉任何信息採集行為，並稱匈牙利是「法治民主國家」；NSO集團稱該公司「無權接觸客戶目標人物的信息」。

活動人士與政客

沙特女權活動人士

盧加因·哈斯洛爾（Loujain al-Hathloul）是沙特阿拉伯數一數二的女權活動人士。據《衛報》報道，她在2018年3月於阿聯酋被逮捕前數星期，遭人利用飛馬應用列為潛在監控對象。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 盧加因·哈斯洛爾在一場鎮壓異議人士的行動中被抓捕。

盧加音原本在阿聯酋留學，阿聯酋當局將她逮捕之後，強行遣返到沙特。

同年5月，她與多名女性活動人士被沙特當局收押，這似乎是王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed Bin Salman）親自指揮的鎮壓異議分子行動。

2020年12月，盧加音被裁定意圖變更政治制度罪有罪，判處六年有期徒刑。2021年2月，她獲局部緩刑，提前獲釋。

沙特阿拉伯當局對有關指控未作回應。

拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）

拉胡爾·甘地是印度在野國民大會黨（國大黨）重量級人物，他在2019年時作為黨魁領導國大黨參加大選，敗給現任總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨（BJP）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拉胡爾·甘地領導國大黨參加2019年大選但落敗。

這次5萬個外洩手機號碼中，有好幾個由其他印度國大黨高層所使用。使用這些目標號碼的手機曾否被成功入侵，目前無法肯定。

甘地形容嫌疑竊聽監控行為是「對我國民主基石的攻擊」。

印度政府強烈否認從事任何「未經授權截取通訊」行為，並稱這次調查所提出的指控「缺乏事實基礎」；NSO稱其「不操作出售予已接受審查客戶之系統，也無權接觸客戶目標人物的信息」。

律師

羅德尼·迪克森御用大律師（Rodney Dixon QC）是一位在倫敦執業的知名人權律師，他的客戶包括被阿聯酋囚禁的英國籍博士生馬修·赫奇斯（Matthew Hedges），和卡舒吉未婚妻簡吉茲。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 羅德尼·迪克森御用大律師（中）曾處理多起人權大案。

迪克森對BBC說，要是有任何飛馬應用用戶成功竊聽他與客戶的對話，就是「根本侵犯」隱私的行為。