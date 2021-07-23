東京奧運開幕式：風波爭議過後能否傳遞「情同與共」的希望

10 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 推遲一年後，第32屆夏季奧運會開幕式於7月23日在東京舉辦。

2021年7月23日19時（東八區時間），東京奧運會開幕式正式拉開帷幕。

在歷屆奧運會的開幕式上，這既是一個東道主展現自身文化特色的舞台，也是各國運動員亮相展示自我、與全世界狂歡的慶典。

但在由於新冠全球大流行推遲一年的本屆奧運會上，疫情的影響仍然無處不在。而多位關鍵人物身陷爭議也給開幕式帶來諸多不確定性。

全世界都在關注，在第32屆夏季奧運會開幕式上，日本與東京將會如何呈現出怎樣的答卷。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 東京奧組委前主席森喜朗承認，他的言論"不當"並違反了奧林匹克精神。

人事爭議

在舉行前一天，本屆開幕式演出導演小林賢太郎因早前發表的言論遭組委會解僱。

最近，一則小林賢太郎在上世紀90年代表演的搞笑短劇視頻片段得到人們的注意，視頻中小林用猶太人大屠殺作為笑料之一進行表演。

東京奧組委主席橋本聖子稱，視頻戲弄了「痛苦的史實」。日本首相菅義偉稱，小林的言論「令人憤怒且不可接受」。小林本人也發表聲明表示後悔，稱「明白自己當時愚蠢的用詞是錯誤的」。

今年以來，還有另外三名開幕式組織者被迫辭職。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今年3月，日本開始傳遞奧運聖火

7月19日，開幕式作曲負責人之一、音樂家小山田圭吾引咎辭職。在此之前，他在過去接受雜誌採訪時自曝學生時代曾霸凌他人的言論引起關注。

今年3月，東京奧組委創意總監佐佐木宏因提議讓大碼女笑星渡邊直美扮演「奧運豬」而辭職，佐佐木宏本人事後表示道歉。

今年2月，東京奧運會組織委員會主席森喜朗在針對女星發表「不適宜的」言論後被迫辭職。森喜朗曾表示，女人說太多話，如果有女性組委會成員在，開會就會「花很長時間」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 誰將點燃聖火通常是奧運會開幕式上最大的懸念。圖為今年3月25日，日本運動員田口亞希和藝人石原裏美（又譯石原聰美）點燃東京奧運傳遞火炬台。

「情同與共」

東京奧組委稱，希望在開幕式上，「重申體育的意義和奧運的價值，對我們過去一年共同做出的努力表示感謝和欽佩，也希望給未來帶去希望」。

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本屆東京奧運會與殘奧會開閉幕式的共同理念為「前進」（Moving Forward），而奧運會開幕式的主題則為「情同與共」（United by Emotion）。

「希望開幕式可以傳達出我們都有能力慶祝我們的差異、共情，並在共情中肩併肩地生活，」奧組委表示。

開幕式的具體內容通常均嚴格保密。奧組委稱，雖然屆時沒有觀眾，但仍然可以看到煙花、運動員，也可以聽到他們的歡呼聲。

在運動員、官員和教練員宣誓後，奧運會正式宣佈開幕。當聖火來到奧林匹克體育場、奧運聖火被點燃之後，將有一場「精彩紛呈」的文藝表演。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞賽艇代表選手抵達東京

本屆開幕式高級顧問巴里奇（Marco Balich）向路透社表示，在今年特殊的情況下，本屆開幕式規模將較以往明顯縮減，將獻上一場「發人深省」的演出。

「這將是一次更為發人深省的儀式，但仍包含美麗的日本美學。（將會）非常日式，但同時也與當今的情緒和現實同步，」他稱。

他稱，開幕式將會「非常有意義、與以往的隆重遠遠不同」。「當下就是現在，是一次美麗的努力，一個非常真實、誠實的典禮，不含任何虛假。」

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到場嘉賓

日本德仁天皇將在今晚宣佈奧運會開幕。日本首相菅義偉、東京都知事小池百合子也將出席開幕式。

日本官房長官加藤勝信21日表示，共有15個國家和國際組織領導人確認將出席東京奧運會開幕式。其中包括美國代表團團長、第一夫人吉爾·拜登（Jill Biden）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等。

本次開幕式運動員入場時，每支代表隊允許擁有一男一女兩名旗手，這在奧運歷史上尚屬首次。

擔任中國隊旗手的是排球運動員朱婷和跆拳道運動員趙帥，中國香港隊旗手則由羽毛球運動員謝影雪與花劍運動員張家朗擔任，中華台北隊旗手則將由舉重選手郭婞淳和網球選手盧彥勳擔任。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東京奧組委稱，雖然屆時沒有觀眾，但仍然可以看到煙花、運動員，也可以聽到他們的歡呼聲。

疫情：沒有觀眾、低支持率

在開幕式舉辦前夕，東京的新冠病例仍在攀升，為本屆賽事蒙上了一道陰影。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大約有55%的日本人仍然反對舉辦奧運會，他們擔心此屆賽事將變一次新冠病毒的超級傳播事件。圖為今年3月一場反對東京奧運會舉辦的示威。

日本本月決定，為將衛生隱患降至最低，所有賽事將在沒有觀眾的情況下舉行。開幕式也沒有觀眾，僅數百名各國官員出席。而許多國家的運動員為避免接觸人群，選擇在比賽舉行前抵達東京，因此開幕式上的運動員入場也無法囊括所有選手。

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據路透社報道，大約有55%的日本人仍然反對舉辦奧運會，他們擔心此屆賽事將變一次新冠病毒的超級傳播事件。

日本只有三分之一的人口接種疫苗。7月22日東京錄得1979例新冠新增確診病例，這是當地自今年1月15日以來的最高紀錄。而根據國際奧林匹克委員會截至7月21日為止收集的數據，從7月1日以來總共有91名奧運相關人員確診。

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但世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在21日表示，截至目前奧運會組織者已經「進了最大努力」，「零風險」的奧運會是不可能出現的。