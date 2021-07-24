中國河南水災、東京奧運開幕、吳亦凡陷桃色醜聞與本周更多故事

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鄭州地鐵站附近

2021年7月第4周，中國中部的河南省遭極端暴雨襲擊，引發洪災，致幾十人死亡。社交媒體傳來的畫面驚心動魄，有民眾在地鐵車廂中被水浸至及胸部，當地應對措施受到質疑。

中國拒絶世界衛生組織展開第二階段溯源調查，中國國家衛生健康委副主任曾益新在記者會上指，世衛把「中國違反實驗室規程造成病毒洩漏」作為研究重點之一，透露出這計劃「對常識的不尊重和科學的傲慢態度」。

加拿大華人歌手吳亦凡早前遭中國女子指控引誘包括未成年人在內的女性進行性行為，多家品牌暫停或終止與他合作，他否認一切指控，並提起誹謗訴訟。

東京奧運周五（7月23日）晚開幕，因為疫情這場四年一度的盛事押後一年舉行，當局實施嚴格的防疫措施，限制入場人數，沒有外國旅客捧場，同時間一些與奧運相關的人士在當地確診，外界都擔心奧運變成新冠傳播事件。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 河南水災：BBC記者抵達鄭州，與當地民眾聊了聊他們現在的處境

中國中部的河南省近日遭遇罕見特大暴雨，多個城市出現內澇。

20日晚，鄭州市的地鐵有數百乘客被困，其中12人死亡。「鄭州地鐵被淹事件」持續在網絡上發酵。

鄭州曾投入巨資建設「海綿城市」，旨在增強這座城市吸水、蓄水等功能，提高城市防洪排澇的能力。但一場暴雨似乎打破了這個神話。

圖像來源，Getty Images

許多公眾在網絡上質疑，官方預警暴雨是否及時，各個部門採取了哪些應對措施，地鐵有哪些相關預案，救援系統上的應急彈性是否不足，等等。

有中國媒體質疑官方沒有及時做出地鐵停運的決定，但沒有得到政府回應。

中國官方數據顯示，鄭州單日降雨量突破監測以來的歷史極值，單小時降雨量超過日曆史極值。近三天的降雨量接近常年一年的雨量。

圖像來源，Reuters

7月22日上午，中國政府舉行新聞發佈會，明確表示拒絶世界衛生組織（WHO）提出的新冠溯源第二階段調查計劃。

中國國家衛生健康委副主任曾益新在會上稱，世衛組織第二階段計劃將「中國違反實驗室規程造成病毒洩露」作為研究重點之一，這透露出計劃「對常識的不尊重和科學的傲慢態度」。

「我們是不可能接受這樣一個溯源計劃的，」他表示。「我們反對將溯源工作政治化」。

此前世衛組織提出，應為新冠溯源在中國展開第二階段調查，調查對象包括武漢相關實驗室、研究機構和市場。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）還在7月15日公開敦促中國對世衛第二階段調查給予更多配合，提高透明度。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 吳亦凡否認所有指控。

加拿大華人歌手吳亦凡被一名中國女子指控引誘包括未成年人在內的女性進行性行為後，多家中國和國際品牌宣佈暫停或終止與他的合作。

19歲的網紅博主都美竹聲稱自己是多名受害者之一。她的指控在中國社交媒體掀起輿論風暴。大量網民對她表示支持，呼籲吳亦凡退出娛樂圈，離開中國。

作為韓國流行演唱組合EXO的前成員，吳亦凡在中國年輕人當中相當有名。2014年退團後，他專注於中國市場，成為演員、模特和歌手，收入頗豐。

吳亦凡和他的工作室在周一（7月19日）終於打破沉默，否認這些指控，並稱他已提起誹謗訴訟。

北京市公安局介入調查，根據當局周四的通報，一名23歲劉姓男子涉詐騙案被捕，朝陽警方稱該名男子承認控罪，公方表示仍在調查吳亦凡有否誘騙年輕女性發生性關係的事件。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 伊利莎白女王號是英國最新入役的航空母艦，目前正在進行第一次全球訪問行程，預計九月時將會抵達亞太地區。

伊利莎白女王號是英國最新入役的航空母艦，目前正在進行第一次全球訪問行程，預計九月時將會抵達亞太地區。而隨著美國原本派駐該地區的里根號（USS Ronald Reagan）暫時抽調到中東地區，伊利莎白女王號到時候將會是西方主要國家唯一在亞太地區的航空母艦。

隨著中國近年不斷發展海軍，多國也相應地增加投資，聲言是為了應對中國。其中中國近年的航空母艦發展計劃最引起關注。

除了目前的遼寧號和山東號外，據報中國正在建造第三艘配備磁力彈射戰機系統的常規動力航母，計劃中的第四艘航母可能會裝備核動力，在科技水平上追趕美國。

其實除了中國，印度、泰國、日本等亞洲國家本身也有航空母艦、或是裝備與航空母艦很接近的兩棲攻擊艦。但分析認為綜合排水量、戰鬥力等因素，未來只有美國的航空母艦可以與中國的航母相比。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 東京奧運2020：乘風破浪！衝浪項目首次進入奧運

因疫情關係押後一年的東京奧運周五（7月23日）開幕，今屆奧運需要實施嚴格的防疫措施，外國旅客不能在現場觀賞比賽，運動員和各國隨團人員都要跟隨防疫規定，但仍然有多名與奧運相關的人員確診。